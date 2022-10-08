РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5249 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 160 19
война (47303) Зеленский (16627)

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет более активным, если Запад усилит военную помощь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленского спросили, почему ВСУ сейчас "так успешно действуют" и что произошло с российской стратегией – почему армия РФ "так неудачно действует".

"Ну, во-первых, они довольно сильно сопротивляются, надо сказать. И то, что мы идем вперед – это наша стратегия, к которой мы готовились. Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше все-таки коммуницировать правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас больше сил и средств, чтобы идти вперед", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ продвигаются, и главное здесь – мотивация, которой у россиян, по мнению президента, нет.

"Только что мы начали немного нажимать, они начали убегать, потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация "что-то захватить" - слабая. Мотивация "сохранить жизнь" - более сильная. Поэтому наша мотивация "сохранить жизнь, сохранить наши дома, нашу землю" - она сильная, – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что если будет больше военной помощи от Запада, ВСУ будут "давить" сильнее: "Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба".

Читайте: Сегодня задача-минимум – выйти на ту линию, которая была до 24 февраля, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Да, он человек, который почти откровенно игнорировал потребности ЗСУ, а теперь использует их как главный свой козырь и заслугу при разговорах с партнерами и врагами.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:30
+8
Расскажите, сколько денег с 1.5 % военного сбора было собрано за всё время и куда потрачено?
показать весь комментарий
08.10.2022 02:21
+7
Ви щойно зареєструвалися. Тому рахуйте, що Шойгу з Кадировим вкрали. Зеленського будуть хаяти досвідчені користувачі.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Расскажите, сколько денег с 1.5 % военного сбора было собрано за всё время и куда потрачено?
показать весь комментарий
08.10.2022 02:21 Ответить
Тобі воно нах , рахуй жигулі а то скоро закінчаться !
показать весь комментарий
08.10.2022 02:22 Ответить
Не переживай посчитают всё, что дЕрмак с Зеленским украли, поверь ,
показать весь комментарий
08.10.2022 02:25 Ответить
Ви щойно зареєструвалися. Тому рахуйте, що Шойгу з Кадировим вкрали. Зеленського будуть хаяти досвідчені користувачі.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:44 Ответить
Тим паче усе сказани ним в цьому анонсі підтримую на усе 200%, а Ви ж знаєте моє ставлення до оп і зе. Так ,ЗСУ має невтомно ноги,але забезпечення шкульгає
показать весь комментарий
08.10.2022 07:44 Ответить
Новенький тролль и сразу с наездом.

искусственный интеллект

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:08.10.2022
показать весь комментарий
08.10.2022 05:37 Ответить
Хотіли би бігти - «ми» , наче говорить «ми» Я ЗСУ - а насправді говорить про себе наш Боневтік . Він своє завдання не виконав про капітуляцію наших земель . Підр !
показать весь комментарий
08.10.2022 02:21 Ответить
Да, он человек, который почти откровенно игнорировал потребности ЗСУ, а теперь использует их как главный свой козырь и заслугу при разговорах с партнерами и врагами.
показать весь комментарий
08.10.2022 02:30 Ответить
Так, бажав Вова бігти..... по асфальту гарному, тому й займався не ЗСУ а дорогами....
показать весь комментарий
08.10.2022 03:02 Ответить
Внимание! На арене цирка дрессированная путинская ****:

«Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что сегодня крайне важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО заняли единую и решительную позицию для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины.

Об этом она сказала на годовщине газеты Süddeutsche Zeitung"
показать весь комментарий
08.10.2022 04:37 Ответить
Скорее выхухоль.
показать весь комментарий
08.10.2022 04:46 Ответить
Старый анекдот , может вы знаете : подходит волк к яме в земле и кричит туда :" ***** выходи !! несколько раз.
Из ямы доносится :" Я не ***** , я выхухоль"
Волк отвечает :" Буду я ещё всякую ***** на вы называть!"
Вот так и с Меркель, не хочется даже её фамилию с заглавной буквы писать.
показать весь комментарий
08.10.2022 05:41 Ответить
Ви там з дермаком на півдні України дуже швидко бігали до війни-"стратеги розмінувальники",краще просто перестаньте брехати.
показать весь комментарий
08.10.2022 05:41 Ответить
Боневбiг
показать весь комментарий
08.10.2022 05:43 Ответить

показать весь комментарий
08.10.2022 05:44 Ответить
Це що анальна пробка для імбіцилів73%?
показать весь комментарий
08.10.2022 06:14 Ответить
Очень похоже. У контингента ЗЕдебилоидов будет пользоваться успехом
показать весь комментарий
08.10.2022 06:40 Ответить
Хотів би я почитати, хто з депутатів партії слуга народу зараз на фронті, однак згадав, що лідером по кількості рашитських колаборантів є саме Zeкоманда.
показать весь комментарий
08.10.2022 06:17 Ответить
Клоун квартальний, тебе чекає трибунал.
показать весь комментарий
08.10.2022 07:15 Ответить
 
 