Россияне обстреляли из "Градов" три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли из "Градов" Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую громады на Никопольщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь снова была громкой в Никопольщине…



Россияне обстреляли из "Градов" три громады - Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую. Направили туда около 80 своих снарядов.



Предварительно люди не пострадали.



В Марганецкой громаде произошел пожар. Ее огнеборцы уже укротили. Обстрелами разрушены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных



В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.



В Красногригорьевской громаде почти 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и сейчас спокойно.

Смотрите: Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж













