За сутки рашисты убили 6 и ранили 17 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 7 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 7 октября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 2 в Заречном, 2 в Очеретино, 1 в Бахмуте и 1 в Павловке. Кроме того, в освобожденных громадах обнаружили еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 6 в Лимане, 2 Святогорске и 1 в Яровой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 человек получили ранения вчера.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.