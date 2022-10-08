421 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 790 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 8 октября 2022 года более 1211 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 405, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 54, Днепропетровской - 30", - говорится в сообщении.

Так, 6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области подорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От травм дети скончались.

7 октября в результате тяжелого ранения в больнице г. Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка.

7 октября в результате обстрела врагом с. Кирпотино Камышевской ОТГ Запорожской области травмирован 1-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2608 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.

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