РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5425 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
508 2
война (47303) дети (6027) Офис Генпрокурора (2056)

421 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 790 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 8 октября 2022 года более 1211 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 405, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 54, Днепропетровской - 30", - говорится в сообщении.

Так, 6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области подорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От травм дети скончались.

7 октября в результате тяжелого ранения в больнице г. Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка.

7 октября в результате обстрела врагом с. Кирпотино Камышевской ОТГ Запорожской области травмирован 1-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2608 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.

Читайте: Двое детей погибли от взрыва российской мины во временно оккупированном селе на Запорожье
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
безлiч повiдомлень змi про здатнiсть сполучених штатiв знищити кацапську армiю за двi години.то чому тодi вони цього не зробили?чи ще недостатньо злочинiв проти людства зроблених кремлядями.
показать весь комментарий
08.10.2022 09:28 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 11:03 Ответить
 
 