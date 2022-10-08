Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко высказался о взрыве на Крымском мосту, отметив, что так будет со всеми попытками оккупантов присвоить украинскую землю.
Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Субботнее утро у оккупантов начинается не с кофе.
Скажу культурно: россияне, что с лицом?
Крымский мост — хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" раши$тов присвоить нашу землю", - написал Порошенко.
Топ комментарии
+34 Топ Ган
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+26 Старый зольдат
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+23 Борменталь Незабаром
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Мы поступаем мудро!
То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
На то оно и утро!
Так более складно.
,,Міст наш " і раптом бабах , та сльози відчаю у москальні , які звикли все красти 😠
тепер всі сподівання на Пороха, щоб Рошен випустив цукерку: "Сосні"
Чекаємо звіт МО.
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?