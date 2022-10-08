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Крымский мост - хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" рашистов присвоить нашу землю, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст

Петр Порошенко высказался о взрыве на Крымском мосту, отметив, что так будет со всеми попытками оккупантов присвоить украинскую землю.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Субботнее утро у оккупантов начинается не с кофе.

Скажу культурно: россияне, что с лицом?

Крымский мост — хорошая иллюстрация того, что будет со всеми "притязаниями" раши$тов присвоить нашу землю", - написал Порошенко.

Смотрите: Последствия взрыва на Крымском мосту. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
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08.10.2022 10:12
+26
Что прилетает по утрам,
Мы поступаем мудро!
То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
На то оно и утро!
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08.10.2022 10:15
+23
чекаємо на твіт маска
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08.10.2022 10:11
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Куди білети з/д здавати? Невже Залужному?
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08.10.2022 10:10 Ответить
чекаємо на твіт маска
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08.10.2022 10:11 Ответить
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08.10.2022 10:12 Ответить
Знайомій німець у такому разі завжди грав на трамбоні "Оду до радості" Гете -Бетховена.
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08.10.2022 10:27 Ответить
https://youtu.be/OyeNDLk7vSU?t=192
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08.10.2022 11:07 Ответить
Сьогодні найкращий ранок за останні 8 місяців !!!
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08.10.2022 10:13 Ответить
Потугами .
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08.10.2022 10:14 Ответить
я вважав, шо якийсь кораблик випадково зібється з курсу ,зачіпиться за опори моста, та бабахне
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08.10.2022 10:15 Ответить
Дійде черга і до кораблика. Все ще попереду.
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08.10.2022 10:19 Ответить
Что прилетает по утрам,
Мы поступаем мудро!
То тут Хаймарс, то там, Хаймарс,
На то оно и утро!
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08.10.2022 10:15 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.10.2022 10:20 Ответить
"То Хаймарс тут, то Хаймарс там"
Так более складно.
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08.10.2022 10:47 Ответить
Вы не корректором в прессе работаете? Я художник. Я так вижу. Впрочем, как вам будет угодно.
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08.10.2022 14:08 Ответить
Нет, не корректором, просто много читал в свое время. Я никого не хотел обидеть.
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08.10.2022 14:12 Ответить
Ну, я читал книги лет с пяти, читаю и буду читать. Да и не обиделся я. Не на что обижаться. Вы не Лафонтен или Лопе де Вегада да и я не Бернс.
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08.10.2022 14:40 Ответить
То як там Ося Бендер казав ? " Лёд тронулся , господа присяжные заседатели, лёд тронулся !!!" І вам, *************, мало не буде ! Чекайте, або краще - втікайте. Пощади - НІЦ !!!
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08.10.2022 10:17 Ответить
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08.10.2022 10:23 Ответить
А як все гарно та душевно починалось кричали москалі ,, Крим наш"
,,Міст наш " і раптом бабах , та сльози відчаю у москальні , які звикли все красти 😠
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08.10.2022 10:20 Ответить
ага, памʼятаєте, навіть цукерку випустили "Папробуй атними"
тепер всі сподівання на Пороха, щоб Рошен випустив цукерку: "Сосні"
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08.10.2022 10:22 Ответить
...ніт, це на Новий рік
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08.10.2022 10:28 Ответить
тірт "шоколадний глаз"
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08.10.2022 10:35 Ответить
Та ні-і... "Ба-альшая жопа" .
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08.10.2022 10:45 Ответить
або тірт "брудний анальчік"
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08.10.2022 11:20 Ответить
Ні. " Зараз В'...бу ".
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08.10.2022 11:04 Ответить
Путлер сам его взорвал. Так как ему все равно подвозить по этому мосту нечего. Решил списать свой провал на разрушенный мост.
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08.10.2022 10:21 Ответить
або підрядник будівництва зʼясував що міст і так завалиться за кілька днів, тому підірвали щоб приховати крадіжки на будівництві
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08.10.2022 10:24 Ответить
Походження та значення словосполучення "спалити всі мости", "спалити всі кораблі" Існує кілька історичних прикладів, коли полководці для підняття морального духу та згуртованості своїх армій знищували шляхи до відступу та вигравали битви у переважаючого супротивника.
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08.10.2022 10:23 Ответить
З рапокацапами так не працює. Вони добре здаються у полон, хто має розуму трохи, й вірно роблять.
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08.10.2022 10:28 Ответить
Можливо Рашисти самі й підірвали щоб у ***** був привід перед своїм рабонаселенням застосувати ЯЗ або повну мобілізацію.
Чекаємо звіт МО.
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08.10.2022 10:27 Ответить
как тебе такое, Илон?
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08.10.2022 10:27 Ответить
зараз це сцикло розродиться ще кількома твітами що "всьо пропало"
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08.10.2022 10:41 Ответить
В росіян не обличчя, а є.бальники
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08.10.2022 10:32 Ответить
😂😂😂😩😩
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08.10.2022 10:36 Ответить
👍
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08.10.2022 10:48 Ответить
Пані Ксеніє, зрозуміла Ваша сором'язливість. Але... Проти правди -не попреш! SIS !
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08.10.2022 10:49 Ответить
кожен судить в міру... Ksenia писала про балет.
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08.10.2022 11:13 Ответить
Чайковського)
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08.10.2022 11:23 Ответить
Скоро в парашинських новинах - он сам упал
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08.10.2022 10:34 Ответить
"Он утонул".
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08.10.2022 10:46 Ответить
Петро Олексійович- троляка ще той: Скажу культурно: соссіяни, що з обличчям?
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08.10.2022 11:11 Ответить
Чергова партія вантажівок Leyland DAF для ЗСУ вже йде з Британії

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08.10.2022 13:46 Ответить
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:50 Ответить
 
 