Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 октября потери личного состава противника составляют около 62 060 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 62 060 (+380) человек ликвидировано,

танков - 2472 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,

РСЗО - 345 (+1) ед,

средства ПВО - 180 (+3) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 234 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,

специальная техника – 136 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях", - отметили в Генштабе.

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