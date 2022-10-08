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война (47303) Генштаб ВС (4365) ликвидация (1986)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 октября потери личного состава противника составляют около 62 060 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 62 060 (+380) человек ликвидировано,
  • танков - 2472 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5111 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 1459 (+4) ед,
  • РСЗО - 345 (+1) ед,
  • средства ПВО - 180 (+3) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 234 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера -15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед,
  • специальная техника – 136 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях", - отметили в Генштабе.

Также читайте: ВСУ отразили атаки врага в районе 17 населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 62 060 человек, 266 самолетов, 234 вертолета, 2472 танка, 1459 артсистем, 5111 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+18
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08.10.2022 10:18
+8
Такий варіант краще виглядає
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08.10.2022 10:21
+7
Повідомляють, що на відео бавовна в Іловайську В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар. https://t.me/operativnoZSU/46862
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08.10.2022 10:22
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08.10.2022 10:18 Ответить
Такий варіант краще виглядає
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08.10.2022 10:21 Ответить
Літаки + ватальоти = 500 !
Вітаю з ювілеєм!!!
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08.10.2022 17:27 Ответить
Повідомляють, що на відео бавовна в Іловайську В ночь на 8 октября Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары по складу временно оккупированного Россией Иловайска Донецкой области. В результате обстрелов произошел мощный пожар. https://t.me/operativnoZSU/46862
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08.10.2022 10:22 Ответить
В ночь на 8 октября в оккупированном российскими войсками Мелитополе произошел мощный взрыв.Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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08.10.2022 10:25 Ответить
добавьте еще одну позицию - мосты
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08.10.2022 10:26 Ответить
так у них единственный... лучше *склады/командные пункты
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08.10.2022 10:41 Ответить
ОПЕРЕДИЛ...
👍🤝
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08.10.2022 12:04 Ответить
Эх, что за день!) Мост, да ещё и 500 сбитых кацапо-летунов! Прэлесть
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08.10.2022 10:44 Ответить
Блін, за ейфорією від Кримського мосту забули про зведення з фронту. А ситуація напружена. На півночі Луганщини противник підтягнув у район Нижньої Дуванки мотострілецьку бригаду. На лінії Сватове-Кремінна противник за допомогою інженерної техніки обладнує вузли оборони та намагався контратакувати у районах сіл Діброва і Макіївка. Атаки ЗСУ відбили. На Бахмутському напрямку ЗСУ відійшли з кількох позицій, хоча вцілому атаки "вагнерівців" наші бійці відбивають. На Запорізькому напрямі ЗСУ почали атаки в районі Токмака. На Херсонському напрямку темп наступу ЗСУ внаслідок погодніх умов значно знизився. По Снігурівці-без змін. ЗСУ відійшли з Милової знову на Дудчани...
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08.10.2022 11:10 Ответить
загальна кількість ватальотов - 500. вітаю кацапів з круглою цифрою.
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08.10.2022 13:08 Ответить
У мацкві щось відбувається. Чекісти почали арештовувати військових. Військові напружилися.
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08.10.2022 18:34 Ответить
 
 