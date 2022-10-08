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В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: "Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, на странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:
"Светает,
Мост хорошо пылает;
Соловей в Крыму
СБУ встречает.
Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".
Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров открыто негодует после каждого провала армии РФ в Украине. Недавно он потребовал разжаловать до рядового генерал-полковника Александра Лапина, из-за которого якобы захватчикам пришлось спасаться бегством от ВСУ из Лимана. А в это время военный начальник сидел за сотни километров от линии фронта, в Луганске.Генерал-полковник Александр Лапин ответил оппоненту через блогера Тумсо, что «брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу».Также военный потроллил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в «Тик-Токе».«Третья Чеченская все ближе. Спасибо администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью», - резюмировал Лапин.
Захотілось оригіналом насолодитися.
Тарас Шевченко
СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ
...Світає,
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається,
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зострічає...
І нема тому почину,
І краю немає!
Просмотрите,не пожалеете...👍🔱
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?