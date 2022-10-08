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В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: "Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Службе безопасности Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, на странице СБУ в Facebook опубликовали фото разрушенного моста и сообщения:

"Светает,
Мост хорошо пылает;
Соловей в Крыму
СБУ встречает.

Сегодня - отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".

В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает 01

Читайте: Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков

Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
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Топ комментарии
+17
Потролили.

Захотілось оригіналом насолодитися.

Тарас Шевченко

СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ





...Світає,

Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається,
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зострічає...
І нема тому почину,
І краю немає!
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08.10.2022 11:29
+15
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!
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08.10.2022 11:33
+12
Так це ж ми ще не починали
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08.10.2022 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Так це ж ми ще не починали
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08.10.2022 11:26 Ответить
Ты себе представляешь этот сухопутный коридор?
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08.10.2022 11:36 Ответить
не пустят! кацапы сами сказали уже до 31 миниум октября закрыт полностью
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08.10.2022 11:39 Ответить
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:25 Ответить
Там только полоумный критин рискнет направлять туда автомобили.
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08.10.2022 11:31 Ответить
навряд чи можна сказати чи вона безпечна щоб важку техніку та вантажівки з снарядами та ракетами по ній перти в Крим.
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08.10.2022 11:34 Ответить
" Этанимы...настамнет..." Але Дмитро Ярош завжди готовий поділитися візиткою.👍
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08.10.2022 11:27 Ответить
Павуки в банці почали ворушитись . .
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Глава Чечни Рамзан Кадыров открыто негодует после каждого провала армии РФ в Украине. Недавно он потребовал разжаловать до рядового генерал-полковника Александра Лапина, из-за которого якобы захватчикам пришлось спасаться бегством от ВСУ из Лимана. А в это время военный начальник сидел за сотни километров от линии фронта, в Луганске.Генерал-полковник Александр Лапин ответил оппоненту через блогера Тумсо, что «брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу».Также военный потроллил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в «Тик-Токе».«Третья Чеченская все ближе. Спасибо администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью», - резюмировал Лапин.
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08.10.2022 11:28 Ответить
Потролили.

Захотілось оригіналом насолодитися.

Тарас Шевченко

СВІТАЄ, КРАЙ НЕБА ПАЛАЄ





...Світає,

Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.
Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем.
І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається,
Дрібною росою,
Споконвіку вмивається,
Сонце зострічає...
І нема тому почину,
І краю немає!
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08.10.2022 11:29 Ответить
Deep Purple-,,Smoke On The Water зараз дуже популярними стають!
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08.10.2022 11:55 Ответить
цікаво яке виття пропаганди буде
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08.10.2022 11:29 Ответить
СБУ в темі .
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08.10.2022 11:30 Ответить
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08.10.2022 11:31 Ответить
Та ну! Звідки з вони виплисти могли? Все узбережжя Азову під кацапами
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08.10.2022 11:50 Ответить
Крымский мост: Я разводной?
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08.10.2022 11:33 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ.... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!
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08.10.2022 11:33 Ответить
Звільнення Баканова зробило СБУ більше креативним. А про те ,що відремонтують, то так,але це також кошти.
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08.10.2022 11:35 Ответить
Комиссию по расследованию вспышки и хлопка возглавил Ху@соснулин.
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08.10.2022 11:38 Ответить
Это кто-то вчера... по пьяни...
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08.10.2022 11:38 Ответить
Я погано учив сопромат, але цікаво - тут пишуть, що одна полоса і зд ланка цілі. А ви в цьому впевнені, що абсолютно цілі? Тобто, можливі тріщини і тривалий вплив високої температури ну ніяк не впливає на полотно, залізо-бетонні конструкції і комунікації, які там проходили???
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08.10.2022 11:38 Ответить
Підождем поки відремонтують - тоді знову йопнем...Хулі нам тірять...
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08.10.2022 11:39 Ответить
Это спецназ взорвал па любасу...🤣есть в Ютьюбе классный югославский фильм про мост,который взорвал сам его архитектор строитель, который знал в какую именно опору моста заложить взрывчатку..., фильм называется "По следу Тигра".
Просмотрите,не пожалеете...👍🔱
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08.10.2022 11:42 Ответить
А що, дійсно щось відвалилось від моста, як на фото. Чи це просто фотошопний стьоб від СБУ?

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08.10.2022 12:02 Ответить
Все, побачив відео, так і є, як на фото.
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08.10.2022 12:04 Ответить
Цікаво, який вірш вони складуть, як "проїбали" (це не мої, це слова Арестовича) безперешкодне вторгнення московської орди з Криму на Херсонщину і у Херсон та Каховку. Через майже непробивну оборону, яку зняли , а мости і переходи розмінували. Мабуть і короваї з хлібом-сіллю ще десь приховані у підвалах?
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08.10.2022 13:01 Ответить
Яка чудова новина Віримо в ЗСУ та всіх наших захисників Все буде Україна
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08.10.2022 14:14 Ответить
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:48 Ответить
 
 