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Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,кримський,міст

В министерстве обороны Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, упомянув и о затонувшем крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минобороны Украины написали в Twitter.

Читайте: В СБУ отреагировали на взрыв на Крымском мосту: "Светает, мост хорошо пылает; соловей в Крыму СБУ встречает"

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – "упали". Что на очереди, россияне?", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+23
Почему Пугачеву на расеи объявили врагом и убрали ее песни из эфира ?

Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
И там, где светится река у тихой рощи,
Соединяет берега седой паромщик.

Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много - он один у переправы.

Струится время без конца у тихой рощи,
Венчает юные сердца седой паромщик,
Но нас с тобой соединить паром не в силах,
Нам никогда не повторить того, что было.
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08.10.2022 11:42
+23
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08.10.2022 11:43
+14
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08.10.2022 11:57
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Почему Пугачеву на расеи объявили врагом и убрали ее песни из эфира ?

Упала ранняя звезда, в полях прохлада.
Плывет паром, поет вода о чем-то рядом.
И там, где светится река у тихой рощи,
Соединяет берега седой паромщик.

Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много - он один у переправы.

Струится время без конца у тихой рощи,
Венчает юные сердца седой паромщик,
Но нас с тобой соединить паром не в силах,
Нам никогда не повторить того, что было.
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08.10.2022 11:42 Ответить
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08.10.2022 11:43 Ответить
На черзі кремль і бунькер фюрера 😡
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08.10.2022 14:07 Ответить
ахахахахахаааааа!!!!!!!!!!!! ЭТО -5 !!!!!
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08.10.2022 12:15 Ответить
Алла Пугачева была и есть врагом Властей России...подонки были холопами, стали рабами.
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08.10.2022 18:55 Ответить
расия, что же еще...
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08.10.2022 11:42 Ответить
Террорист Гиркин поиздевался над Путиным из-за разрушения Крымского моста.
Экс-главарь боевиков «ДНР» похвалил Киев за «фейерверк».
Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и «экс-министр обороны» в так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), назвал взрыв на Крымском мосту лучшим «поздравлением» для российского президента Владимира Путина.
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08.10.2022 11:51 Ответить
я за спасскую башню(что с курантами) Кремля проголосовал би!)))
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08.10.2022 11:42 Ответить
Кремлю приготуватись
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08.10.2022 11:42 Ответить
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08.10.2022 11:43 Ответить
Вже пора шоб упали іх імперські амбіціі .
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08.10.2022 11:43 Ответить
- Владимир Владимирович, а что случилось с Крымским мостом?
- Он утонул..
)
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08.10.2022 11:55 Ответить
Пора лапки к верху и говорить"это фюррер виноват. Мы не причём"
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08.10.2022 11:44 Ответить
***** з цього приводу миттєво наповнило лайном три валізи.
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08.10.2022 11:45 Ответить
Та де, там "каштаньі", і то не кожного дня....
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08.10.2022 11:48 Ответить
На черзі придушення путіна сцяними ганчірками)
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08.10.2022 11:45 Ответить
Ще рано радіти: от коли той міст не буде підлягати ремонту й стане неможливим до експлуатації, тоді й запишемо в один ряд з потопленою Москвою.
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08.10.2022 11:49 Ответить
Але я ніяк не хочу девальвувати сьогоднішню подію: це яскраве нагадування кацапам, що це наша земля!
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08.10.2022 13:31 Ответить
Что на очереди?
Если из кацапских символов, то по мавзолею, а если из практических соображений, то по аэродрому стратегических бомбардировщиков и по ракетным складам !
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08.10.2022 11:50 Ответить
Розпад кривавої недоімперії
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08.10.2022 11:50 Ответить
Пора уже валить мосты которыми рашисты с дальнего Востока перебрасывают технику. А так же самое главное, нефте/газопроводы и добычу, за счет чего ***** и воюет и нанимает наемников. ***** начал войну как только невть взлетела до облаков, он ее и закончит когда у него закончатся нефтедоллары. Тогда ***** свои же задушат.
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08.10.2022 11:50 Ответить
«Тактика направленого взрыва» - шоб його свої удушилі прямо в хремлі
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08.10.2022 12:00 Ответить
Требую продолжения банкета, горящая мацква подойдет
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08.10.2022 11:52 Ответить
Бутусов, у тебе в "Цензорі" засіли москальські прихвостні ! Читай початок : У реченні слово "україна" написали з маленької літери, зато крейсер "Москва" -- з великої!!! А впадло вам спочатку прочитати те, що збираєтесь викладати на сторінках ?! То винайміть вчительку з української мови для початкових класів !!!
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08.10.2022 11:52 Ответить
це вже неодноразово траплялось..залежить яка зміна працює
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08.10.2022 11:55 Ответить
Мабудь одна зміна зі східу , а інша з заходу
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08.10.2022 12:01 Ответить
АТБ-маркет

@atb_market_tm

·

3 год

Незабаром відкриття в Криму
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08.10.2022 11:53 Ответить
Як тільки звільнимо Крим , так і відкриється АТБ
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08.10.2022 14:11 Ответить
I Нова Пошта ВСУ пiдперае...
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08.10.2022 19:20 Ответить
конспірологія\ до пуйла не підпускали/догий стіл..гівно в чумадані..забирали квіти з могилки..\,щоб розвідка не змогла взяти біоматеріал на днк,невідомо чи то пуйло було...Думаю що розвідка має зразок днк ,але треба співставити а цього не вдається
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08.10.2022 11:54 Ответить
Підказка
1. Крейсер мацква
2. кримський міст
3. КРЕМЛЬ

Не дякуйте
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08.10.2022 11:54 Ответить
Минобороны РФ: Крымский мост выполнил поставленные задачи и отошёл на более выгодные рубежи.
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08.10.2022 11:56 Ответить
Перегруппировывается
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08.10.2022 11:57 Ответить
Относительно взрыва на мосту... Въезд на Крымский мост тщательно контролируется. Там размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса рф, которые проверяют машины на наличие взрывчатых веществ.То, что мы видели подрыв грузовика, а не ракеты, уже более чем очевидно. То есть, грузовик вполне мог перевозить некие взрывчатые материалы, возможно даже боеприпасы вместе со взрывателями вместе (что запрещено по технике безопасности) и они детонировали.Грузовик, заполненный взрывчаткой в таком количестве мог попасть на Крымский мост только после прохождения поста, следовательно это был грузовик российских силовиков и провоз осуществлялся с их ведома. В общем... Это не мы. Это головотяпство!
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08.10.2022 12:00 Ответить
Так , КУРЦУ премію
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08.10.2022 12:03 Ответить
До речі, а може це могелізовані кацапи вже діють , щоб до дому скоріше повернутися?
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08.10.2022 12:04 Ответить
На жаль. Так ближче до істини. Хоч є маленька надія що на вантажівку з вибухівкою якимось чином причепили міну ще на території кацапії, чи вмонтували в раму.
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08.10.2022 12:06 Ответить
Это пять.
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08.10.2022 12:49 Ответить
ККК(??!)
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08.10.2022 12:21 Ответить
На черзі-кремль!
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08.10.2022 11:55 Ответить
Новая глава в учебнике по военной стратегии "Как Украина, при наличии у лаптеногих. аналовнетного ПВО, отрезала от снабжения группировку оккупанов под Херсоном на левом берегу Днепра"
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08.10.2022 11:56 Ответить
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08.10.2022 11:57 Ответить
Что кацапа,подгороет из за моста? Уже у вас оказывается мост никому не нужен.
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08.10.2022 12:10 Ответить
нерозумію "ажиотаж" спалахнув бензовоз і що？через годину його потушать
Міст цілий і наразі в Україні немає політичної волі вражати інфраструктуру на Росії немає
Те що були поодинокі партизанські або диверсійні заходи не є послідовною політикою по знищенню інфраструктури ворога
Як треба знищувати її добре показує росія !
Коли систематично будуть горіти дороги аеропорти вокзали в Белгороді Курську Ростові тоді можна щось казати , чому немає політичної волі ? питання до тих хто обіймає владу
Наскільки я розумію навіть Залужний підзвітний міністру оборони котрий в свою чергу підзвітній президенту та парламенту Крапка
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08.10.2022 12:02 Ответить
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08.10.2022 12:05 Ответить
Точно цілий? Ти дивився уважно?
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08.10.2022 12:10 Ответить
По-перше міс зовсім не цілий.

По-друге ми не кацапи щоб знищувати їх мирних на вокзалах. Навіть таких придуркуватих мирних.
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08.10.2022 12:14 Ответить
Давайте оцю муйню з мірнимі вакзаламі закінчувати. На час війни все стає воєнним. І вокзали в тому числі. То ж кацапи луплять по нашим логістичним центрам. Наша задача робити те саме. А якщо хтось там стояв з валізою то то виключно його проблема. Війна це не гра в піддавки.
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08.10.2022 12:21 Ответить
Шутка?
2 пролета в хлам и ЖД часть прогорела
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08.10.2022 12:16 Ответить
У кацапов такой только вариант

Валить Х-ло и свалить на него

И потом переговоры на тему репараций и компенсации
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08.10.2022 12:04 Ответить
Це единий варіант . Усі інши ведуть до повного розвалу недоимперіі
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08.10.2022 12:07 Ответить
Імперія має розпастися. Інакше вони знов нападуть, як роблять це сотнями років.
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08.10.2022 12:16 Ответить
На черзі Кремль і Держдума рф
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08.10.2022 12:09 Ответить
А давайте зайдемо з козирів - на черзі *****! Бавовна в чемодані.
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08.10.2022 12:42 Ответить
Теперь цель - это монумент "Родина-мать", где русская шлюха с безумным лицом так и ждет ракеты, дрона или самолета-таранщика, который отправит ее на землю раздвигать оторванные ноги.

Пора ДРГ захватывать любой самолет и идти на атаку или таранить (выпрыгнув с парашютом) эту мразь в Сталинграде. Или завести дрона 20-30кг подъемной массы через Казахстан и атаковать в слабое место в конструкции с взрывчаткой с направленным взрывом фугасным. Когда эта шлюха будет лежать на земле, то кацапы еще лучше усвоят урок, который им давно стоило преподать.
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08.10.2022 13:05 Ответить
Ну, по логике следующим должен быть кремль.
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08.10.2022 14:14 Ответить
А тепер на черзі кремлядський ВІГВАМ з курвантами та гранітний смітник для кацапомордого картавого мерця з праховим парконом підоросів ...!!!
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08.10.2022 15:07 Ответить
 
 