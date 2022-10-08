Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"

В министерстве обороны Украины отреагировали на взрыв на Крымском мосту, упомянув и о затонувшем крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минобороны Украины написали в Twitter.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

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"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – "упали". Что на очереди, россияне?", - говорится в сообщении.