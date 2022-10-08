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армия РФ (15471) война (47303) разведка (4006) перехват (318)

Разговор военного РФ, который воюет на Донецком направлении, с матерью: "Наших еб#т по всем направлениям", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Находящийся на Донецком направлении военный РФ рассказывает матери об успехах ВСУ и намекает, что откажется дальше воевать в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В перехваченном разговоре находящийся на Донецком направлении оккупант рассказал матери, что ситуация гораздо хуже, чем показывают в пропагандистских новостях.

Мать жалуется, что украинские военные взяли Лиман в "полукольцо". Однако ее сын с фронта отмечает, что положение российской армии хуже.

"Ну здесь уже не полукольцо. Здесь гораздо хуже", - сказал он.

При этом российский военный отмечает, что "собирается домой". Вопрос матери о том, кто его отпустит, он игнорирует. Вероятно, солдат намерен отказаться воевать в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воюющий на Херсонщине оккупант: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехват СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+10
А ти що думав, будуть радісно зустрічати? Їбати русню і тільки їбати.
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08.10.2022 12:18
+8
И кто тебя ртпустит то ? чмобик недоделанный😂
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08.10.2022 12:28
+3
полу очко равно полу кольцу)
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08.10.2022 12:16
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полу очко равно полу кольцу)
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08.10.2022 12:16 Ответить
А ти що думав, будуть радісно зустрічати? Їбати русню і тільки їбати.
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08.10.2022 12:18 Ответить
И кто тебя ртпустит то ? чмобик недоделанный😂
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08.10.2022 12:28 Ответить
- Поручик! Послушайте каламбурец: "Адам прижал Еву к древу. Древо трещит, Ева пищит".
- Превосходно, запомним: значит, "Адам прижал Еву к древу, древо трещит, Еву ****"! (с)
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08.10.2022 12:29 Ответить
Ї ))))
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08.10.2022 12:30 Ответить
а "мамі" пох
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08.10.2022 12:34 Ответить
самку-маму турбують більше нові "жигулі".. шоб було шо поховати "на бартер"
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08.10.2022 12:39 Ответить
мама хочет машину. сейчас еще донос напишет.
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08.10.2022 12:47 Ответить
А ви коли свої ратиці сюди сунули що думали?
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08.10.2022 12:53 Ответить
У мамаши голос бодрый, сына домой не ждет, за державу переживает, хочет быть мамашей павшего "героя" с соответствующими почестями. Державной ржавой скрепой материнский инстинкт пережало крепко. Все они - не свои собственные, а государевы. Были и остаются.
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08.10.2022 13:26 Ответить
 
 