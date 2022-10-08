Разговор военного РФ, который воюет на Донецком направлении, с матерью: "Наших еб#т по всем направлениям", - перехват ГУР. АУДИО

Находящийся на Донецком направлении военный РФ рассказывает матери об успехах ВСУ и намекает, что откажется дальше воевать в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В перехваченном разговоре находящийся на Донецком направлении оккупант рассказал матери, что ситуация гораздо хуже, чем показывают в пропагандистских новостях.

Мать жалуется, что украинские военные взяли Лиман в "полукольцо". Однако ее сын с фронта отмечает, что положение российской армии хуже.

"Ну здесь уже не полукольцо. Здесь гораздо хуже", - сказал он.

При этом российский военный отмечает, что "собирается домой". Вопрос матери о том, кто его отпустит, он игнорирует. Вероятно, солдат намерен отказаться воевать в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воюющий на Херсонщине оккупант: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехват СБУ. АУДИО