РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5408 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 959 36
взрыв (6119) война (47303) СБУ (18723) Керченский мост (339)

Роль СБУ в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст

Официальный представитель СБУ заявил, что роль Службы безопасности Украины во взрыве на Керческом мосту будут комментировать после окончательной победы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в хлопке будем комментировать после нашей окончательной победы", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте: Подрыв Керченского моста – это спецоперация СБУ, - источник

Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
ну шо там?
без потерь...
показать весь комментарий
08.10.2022 12:26
+15
Очі ще не проснулись а тут така бавовна бід каву сердці гріє
показать весь комментарий
08.10.2022 12:20
+15
Крымский мост оказался намного слабее чем все думали. От взрыва одного грузовика упало аж три пролета притом в разных местах.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То не ми)
показать весь комментарий
08.10.2022 12:17 Ответить
Может, Зінка (с)
показать весь комментарий
08.10.2022 12:21 Ответить
"Іхтамнєт" - здається так путлєр казав?
Думав, що тільки він так може. Дурник.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:21 Ответить
С ленты: "

Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно
Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно'
показать весь комментарий
08.10.2022 12:26 Ответить
То таке. Нехай краще прокоментують, що з генералом СБУ Наумовим з брильянтами, сотнями тисяч доларів в Сербії? Чи вже направили запит про його екстрадицію в Україну на допит?
показать весь комментарий
08.10.2022 15:54 Ответить
і після перемоги коментувати не треба - хай гадають мучуться.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:19 Ответить
незнання-блаженство
показать весь комментарий
08.10.2022 12:44 Ответить
Точно, у нас не успеют что-то делать, уже болтовни вагон и хороводы "исполнителей". Помолчать бы сейчас и к остальным операциям готовится, ведь работы ещё полно
показать весь комментарий
08.10.2022 12:55 Ответить
Скорее можно поверить в работу Гогилашвили с сожителем, чем в орлов Баканова!
показать весь комментарий
08.10.2022 13:11 Ответить
Очі ще не проснулись а тут така бавовна бід каву сердці гріє
показать весь комментарий
08.10.2022 12:20 Ответить
То все тероборона Криму.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:23 Ответить
ну шо там?
без потерь...
показать весь комментарий
08.10.2022 12:26 Ответить
Дмитрий анальнович, выпускайте всадников апокалипсиса. Вы же так громко хрюкали, что будут страшные апокалиптические последствия. Что, утретесь, как было с тазиком москвой, нефтебазами белгорода и тд? Ожидаемо.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:28 Ответить
та які там вже вершники - тут коняка до бункеру збігла...
показать весь комментарий
08.10.2022 12:39 Ответить
Крымский мост is falling down,
Falling down, falling down.
Крымский мост is falling down,
My fair lady.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:33 Ответить
Местная женщина несет сумку с едой, переданной украинскими волонтерами, в недавно отвоеванном селе Пидлиман, восток Украины, пятница, 7 октября 2022 г.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:33 Ответить
Locals gather to receive food given by Ukrainian volunteers in the recently retaken village of Borova village, east Ukraine, Friday, Oct. 7, 2022.
показать весь комментарий
08.10.2022 13:34 Ответить
Крымский мост оказался намного слабее чем все думали. От взрыва одного грузовика упало аж три пролета притом в разных местах.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:35 Ответить
все побудовано на міфах пропаганди "о вялічії"...рашисти як будуть тікати,то самі підірвуть кримський міст,"чтоб нє досталось врагу"
показать весь комментарий
08.10.2022 12:49 Ответить
Або чітко знали, де і скільки підривати!

Недарма ж вициганили технічну документацію на міст!
показать весь комментарий
08.10.2022 14:23 Ответить
"Так че там у хахлоф..????"
показать весь комментарий
08.10.2022 12:39 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 12:41 Ответить
Опять покурили.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:43 Ответить
А ще не хочеш згадати про ролю СБУ у пропуску московської орди з Криму на материкову частину України? Про повну бездіяльність а де і співучасть.
показать весь комментарий
08.10.2022 12:49 Ответить
Оно само, #настамнет
показать весь комментарий
08.10.2022 12:57 Ответить
сила воли плюс ненависть и холодный расчет.дай Бог здоровья тем кто это отработал.козацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
08.10.2022 13:10 Ответить
Вертолет сбрасывает воду для тушения пожара на Крымский мост, соединяющий материковую часть России и Крымский полуостров через Керченский пролив, в Керчи, суббота, 8 октября 2022 г. Российские власти заявляют, что заминированный грузовик вызвал пожар и обрушение участка мост, соединяющий аннексированный Россией Крым с Россией. Мост является ключевой артерией снабжения для нерешительных военных действий Москвы на юге Украины.
показать весь комментарий
08.10.2022 13:14 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 13:15 Ответить
А почему не заявить, что это кацапы сами организовали взрыв, чтобы потом обвинить Украину? Припомнить кацапам инсценированные ФСБ "теракты" с использованием "рязанского сахара", вот прямо пусть Зеленский и все официальные лица бы перед всем миром это заявили!!! Что всё это - дело рук ФСБ и путлера. Грузовик российский, ехал с территории россии, при чём тут Украина? Даже если СБУ его заминировала - зачем признавать это? Вот после войны бы и признали, а сейчас надо было сказать, что это кацапы сами себя взорвали. Без намёков, без троллинга, на полном серьёзе.

Потому что рашистские сми на Западе преподнесут это, как теракт, когда вокруг были гражданские автомобили - Украине это надо? Одно дело - военные аэродромы, на которые простых гражданских не пускают, другое - мост, по которому ехали и гражданские машины. И это на фоне вбросов от Турции, что путлеру надо пойти навстречу.
показать весь комментарий
08.10.2022 13:35 Ответить
Тому що якщо ми почнемо брехати, то хто ж нам потім буде вірити?

Ми ж тоді самі станемо кацапами!
показать весь комментарий
08.10.2022 14:33 Ответить
По твоему, если поселить по одной кацапской семье на каждом военном аэродроме, в каждой казарме, в каждом сборочном военном цеху и на куполе бункера фуйла то Украина просто не должна стрелять никуда ибо тамжемирнаялюде?
показать весь комментарий
08.10.2022 15:10 Ответить
Да все знают какие касапы криворукие строители! Опять трубопровод с силовым кабелем перепутали!
показать весь комментарий
08.10.2022 15:11 Ответить
В причастность СБУ не верю, т.к. специфика сей службы не распространяется на театр военных действий и работу в тылу врага. Не было и нет у СБУ диверсионных подразделений и своих агентов в тылу врага сколь бы не писали об этом роССийские утырки, а вот у внешней и фронтовой разведки, ГРУ ГШ есть и работают!!! СБУ это приписывают ради пиара сей службы провалившей оборону Украины на юге в начале полномасштабного нападения Рашки на Украину!!!
показать весь комментарий
08.10.2022 15:34 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:00 Ответить
Вряд ли СБУ имело к этому отношение. Слили бы операцию россиянам, а так только комментировать могут.
показать весь комментарий
08.10.2022 21:34 Ответить
В даний час важливий результат-міст пошкоджений. Перетягування ковдри не так важливо, тим більше про операції такого масштабу ми правду ЗАРАЗ не взнаємо-одні догадки. І правда може бути там, де ніхто ніколи і не думав...
показать весь комментарий
09.10.2022 06:23 Ответить
 
 