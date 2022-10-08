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Роль СБУ в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальный представитель СБУ заявил, что роль Службы безопасности Украины во взрыве на Керческом мосту будут комментировать после окончательной победы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в хлопке будем комментировать после нашей окончательной победы", - отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
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+19 Вася Шевченко f77d76ba
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Думав, що тільки він так може. Дурник.
Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно
Учитесь, дегенераты. Подогнать грузовик с взрывчаткой через все лишнехромосомные посты, с территории паРаши, оттуда же пригнать поезд с топливом синхронизировать это и подорвать самый охраняемый объект свинособака. Молодцы однозначно'
без потерь...
Falling down, falling down.
Крымский мост is falling down,
My fair lady.
Недарма ж вициганили технічну документацію на міст!
Потому что рашистские сми на Западе преподнесут это, как теракт, когда вокруг были гражданские автомобили - Украине это надо? Одно дело - военные аэродромы, на которые простых гражданских не пускают, другое - мост, по которому ехали и гражданские машины. И это на фоне вбросов от Турции, что путлеру надо пойти навстречу.
Ми ж тоді самі станемо кацапами!