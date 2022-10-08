"Не разрушен, а поврежден": власти РФ учат, как рассказывать о пожаре на Крымском мосту
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Российскими СМИ распространяют созданную властями "методичку" относительно того, как освещать чрезвычайное положение на Крымском мосту.
Об этом сообщает оппозиционное российское издание Медуза, передает Цензор.НЕТ.
Пропагандистам запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста. Их просят говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".
Также пропагандисты должны постоянно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запущены новые логистические маршруты.
"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
Пожалуйста, подождите...
Не пожар, а задымление.
Не наводнение, а подтопление
Не взрыв, а хлопок.
Не падение, а отрицательный рост
Не разрушение, а повреждение.
Им, альтернативно одаренным, так лехше пережить собственную дурость
ЧеловеческийFUCKтор...десь так...
- Шо, чорнявий, кажуть, Іван тебе потовк а потім ще й через паркан перекинув?
- Та де там потовк, бачте - я ж цілий! І теж мені паркан: якихось два штурпаки!
- Так тебе ж, кажуть, потім водою відливали!
- Та яка там вода - самі помиї!
- и вааще стало даже луТше, воЄнам "народа-побєдітєля" будет за кем прятаться - стоять не спереди, а сзади заложников, которим нікуди тікати, все как любит сцикливе хйло
С прошедшим некрофил пу! Наше тебе поздравления!
А всем рашистам срочно на лодки и домой в тайгу мрази!
Советник оккупационной "администрации" Крыма Крючков заявил, что на мосту случайно загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. В пресс-службе ж/д агентства сообщают, что движение по мосту остановлено.
Интересно, как взрыв топливной цистерны связан с обрушением дорожного полотна на фотографии? https://t.me/Ukraine_365News/38309?single
Еще не вечер...
Да, кацапы?
нічого страшного