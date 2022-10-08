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Новости ПроисшествияЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Не разрушен, а поврежден": власти РФ учат, как рассказывать о пожаре на Крымском мосту

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

пропаганда

Российскими СМИ распространяют созданную властями "методичку" относительно того, как освещать чрезвычайное положение на Крымском мосту.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Пропагандистам запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста. Их просят говорить, что мост "не разрушен, а всего лишь поврежден".

Также пропагандисты должны постоянно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась. Кроме того, якобы заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже запущены новые логистические маршруты.

"Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются", - отмечает "Медуза".

Читайте: Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+29
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08.10.2022 12:48
+28
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08.10.2022 12:45
+23
один написал... самое обидное, шо хохлы теперь весь день будут писать - шо с *балом, русня? )))
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08.10.2022 12:47
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08.10.2022 12:45 Ответить
один написал... самое обидное, шо хохлы теперь весь день будут писать - шо с *балом, русня? )))
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08.10.2022 12:47 Ответить
абидна, сиш...
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08.10.2022 12:55 Ответить
Не переживай! Вона зараз не нарадіється - "Успела *********, пака мост был цел!!!"
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08.10.2022 13:07 Ответить
Міст виконав поставлені завдання та відійшов на більш вигідні позиції.
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08.10.2022 12:46 Ответить
Отрицательно всплыл
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08.10.2022 12:49 Ответить
Ну зачем врать-та. Отрицательно всплыли только два пролета. И то после непродолжительного и тихого хлопка.
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08.10.2022 12:52 Ответить
Наверное этим путинское время и войдет в историю, что ничего не говорили прямо - или врали или говорили полуправду
Не пожар, а задымление.
Не наводнение, а подтопление
Не взрыв, а хлопок.
Не падение, а отрицательный рост
Не разрушение, а повреждение.
Им, альтернативно одаренным, так лехше пережить собственную дурость
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08.10.2022 12:59 Ответить
Вот и живут в рф не люди, а человеческий фактор.
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08.10.2022 13:50 Ответить
Человеческий FUCKтор...десь так...
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08.10.2022 14:22 Ответить
не 140 млн. а 97 или 92 или даже 70.
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08.10.2022 16:52 Ответить
Міст зробив акт доброї волі...
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08.10.2022 13:40 Ответить
крим знову упливає з радной гавані ? )))
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08.10.2022 12:47 Ответить
Проявилась отрицательная несущая способность моста
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08.10.2022 12:47 Ответить
Вследствии сверхбыстрого возгорания мост приобрел отрицательную устойчивость
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08.10.2022 12:47 Ответить
"Мост пєрєгруппіровался просто".
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08.10.2022 12:48 Ответить
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08.10.2022 12:48 Ответить
Точнісінько як про Івана та цигана!

- Шо, чорнявий, кажуть, Іван тебе потовк а потім ще й через паркан перекинув?
- Та де там потовк, бачте - я ж цілий! І теж мені паркан: якихось два штурпаки!
- Так тебе ж, кажуть, потім водою відливали!
- Та яка там вода - самі помиї!
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08.10.2022 12:49 Ответить
"...підрив вантажівки з автоцистернами..." - Там на відео видно автомобіль - фургончик, аж ніяк не автоцистера. Під ним рвануло, чи над ним... Головне рвануло!
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08.10.2022 12:49 Ответить
"Не зруйновано, а пошкоджено"
- и вааще стало даже луТше, воЄнам "народа-побєдітєля" будет за кем прятаться - стоять не спереди, а сзади заложников, которим нікуди тікати, все как любит сцикливе хйло
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08.10.2022 12:50 Ответить
Крымский мост есть. Просто не все его могут увидеть. Ето новое изобретение путена, которое видят только истинные руzzzкие с тведыми скрепами и кто постоянно подпитывает секретную енергию кремля которую передают по телявизору.
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08.10.2022 12:51 Ответить
ох і знатно підгорить сьогодні в рашапропаганди..
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08.10.2022 12:51 Ответить
не вмер, а здох.
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08.10.2022 12:52 Ответить
Во-первых, это красиво...
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08.10.2022 12:54 Ответить
+++
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08.10.2022 20:16 Ответить
По логике, если кацапы восстановят разваленное, то надо вдолбать уже по аркам.
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08.10.2022 12:55 Ответить
Не бачив коментарів Зеленського по кримському мосту...може пропустив...
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08.10.2022 12:55 Ответить
Момент взрыва на мосту и обвал дороги!
С прошедшим некрофил пу! Наше тебе поздравления!
А всем рашистам срочно на лодки и домой в тайгу мрази!
Советник оккупационной "администрации" Крыма Крючков заявил, что на мосту случайно загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. В пресс-службе ж/д агентства сообщают, что движение по мосту остановлено.
Интересно, как взрыв топливной цистерны связан с обрушением дорожного полотна на фотографии? https://t.me/Ukraine_365News/38309?single
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08.10.2022 12:56 Ответить
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08.10.2022 12:59 Ответить
Главное что слышно "хлопки"
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08.10.2022 13:00 Ответить
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08.10.2022 13:00 Ответить
Міст зробив жест доброї волі.
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08.10.2022 13:02 Ответить
В результате неустанной помощи наших украинских партнёров пропускная способность моста отрицательно возросла
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08.10.2022 13:07 Ответить
А новый логистический маршрут это через Маруиполь видимо? Чтобы каждый рабсиянин мог воочую насладиться видами освобожденного города?
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08.10.2022 13:08 Ответить
Мєлі,ємеля,твоя неделя.
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08.10.2022 13:13 Ответить
мост доброй воли
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08.10.2022 13:13 Ответить
Тот же йух, только вид сбоку.
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08.10.2022 13:14 Ответить
"Не разрушен, а поврежден"

Еще не вечер...
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08.10.2022 13:15 Ответить
Уявімо: зривається автомобіль начинений вибухівкою. Куди і, як йде зривна хвиля, невже вниз, що зносить два пролета???? Щось козломорді, як завжди видумують.
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08.10.2022 13:21 Ответить
певно, на машині був маячок для Бавовнятка... тому нічого і не знайшли при огляді... але як це точно поєднати з потягом та цистернами?...
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08.10.2022 13:27 Ответить
пошкоджено до руйнації...
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08.10.2022 13:25 Ответить
ПАТЕРЬНЕТ, КРЫМСКИЙМОСТНИНУЖИН, ФСЬОИДЕТПАПЛАНУ!
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08.10.2022 13:39 Ответить
Ну могли сказать и «поцарапан»
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08.10.2022 13:40 Ответить
Бу-у-га-га. Могли. Как выше говорили, они в основном отрицательно одаренные, так что вполне.
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08.10.2022 13:50 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ.Что эти кацапи думали украинцы все мости взрывають где ступала нога свино-сабак, так сказат очищение огнём и взрывом,так держать
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08.10.2022 14:13 Ответить
Не вмер Данило, а галушкою вдавило!
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08.10.2022 14:25 Ответить
Не отсос, а миннет!
Да, кацапы?
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08.10.2022 14:38 Ответить
трошки пошкоджений асфальт
нічого страшного
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08.10.2022 17:26 Ответить
 
 