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Установлен владелец фуры, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стал известен владелец фуры, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту 8 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, владельцем фуры является Борис Юсубов, на которого была записана красная фура. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый владелец не переоформил его на свое имя.

Отмечается, что водитель проверяемого грузовика был спокоен, не вызывал подозрений и показал все документы. В прицепе, вероятно, была паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен.

Автомобиль не загоняли на рентген.

Смотрите: Грузовик, подорвавшийся на Крымском мосту, перед этим осматривали россияне, - Mash. ВИДЕО

Установлен владелец фуры, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту, - росСМИ 01

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+13
Перестаньте врешті-решт називати Керченський міст по кацапські кримським. Або зазначте, що ви не український інформ ресурс і продовжуйте засирати людям мізки російськими наративами.
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08.10.2022 14:06
+12
Крим зараз: Машина з плівкою-поліетіленом-пластиком-пластідом...
Московія в минулому: Мішок з цукром-мукою-селітрою-гексагеном...

Але якщо це все ж були наші ССО, то я просто аплодую стоячи! Бережи їх Бог!
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08.10.2022 14:05
+11
Беріть вище - фура червона, шини чорні...
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08.10.2022 14:41
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Чечен?
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08.10.2022 13:53 Ответить
Може втемну використали. Завантажили типу плівку, а насправді вибухівку з дистанційним детонатором.
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08.10.2022 13:55 Ответить
Вполне возможно что Борис Юсубов из числа крымских татар. И сейчас по новой закрутится волна репрессий. А так даже хорошо для рабссиян: автомобилям въезд и выезд невозможен, а железнодорожная часть не пострадала. А по ней нет проблем перевозить войска и технику. А пассажирские поезда просто отменить. Хотя возможен вариант что в связи с усиленной нагрузкой мост начинал сыпаться и для сохранения жопы лица путлера надо было срочно свалить свою рукожопость на кого-то.
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08.10.2022 14:29 Ответить
А ви уважно дивились на міст залізної дороги? Там, де була пожежа, всі металоконструкції треба вирізати. Та і залізобетонні від високої температури стали непридатними.
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08.10.2022 14:38 Ответить
Уважно, особливо коли будувався тій міст. Тому і кажу про дві версії. Ще б пояснити как одна вантажівка своим підривом в двох місцях руйнувала автомобільний міст, а друга нитка автомобільного, яка мі залізничним та руйнованим автомобільним лишилась неушкодженою.
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08.10.2022 14:51 Ответить
Беріть вище - фура червона, шини чорні...
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08.10.2022 14:41 Ответить
Може і Киримли. Їх рашка теж в печінках сидить вже
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08.10.2022 15:37 Ответить
Водитель - шахид?
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08.10.2022 13:58 Ответить
Вся росія - колективний шахід
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08.10.2022 14:12 Ответить
надіюсь,колорадний шахід,використаний втемну.Нема Баканова - є СБУ !
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08.10.2022 14:16 Ответить
Чудна в своей непредсказуемости оказалась траектория "Посейдона"... дон-дон, *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.10.2022 13:58 Ответить
Жеглов: горит? Сильно горит? Думаешь, пока доедем, сгорит? Ну тогда пусть доблестные пожарные разбираются.
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08.10.2022 14:01 Ответить
Крим зараз: Машина з плівкою-поліетіленом-пластиком-пластідом...
Московія в минулому: Мішок з цукром-мукою-селітрою-гексагеном...

Але якщо це все ж були наші ССО, то я просто аплодую стоячи! Бережи їх Бог!
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08.10.2022 14:05 Ответить
Перестаньте врешті-решт називати Керченський міст по кацапські кримським. Або зазначте, що ви не український інформ ресурс і продовжуйте засирати людям мізки російськими наративами.
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08.10.2022 14:06 Ответить
Глебушка, так ведь мост горит=) Как же они по мосту доедут, когда он сгорел? =)))
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08.10.2022 14:06 Ответить
русня везла награбленные стиралки с Украины!!!
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08.10.2022 14:07 Ответить
Как вариант - может быть машина крымского татарина. Версия выше про чеченца, как мне кажется приближена к нулю.
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08.10.2022 14:08 Ответить
Это не версия. Это реакция мозга на фото.
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08.10.2022 14:17 Ответить
мова йде про чеченців
а не про какдирівців
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08.10.2022 14:54 Ответить
Просто даже в смешанных браках они не называют детей русскими именами.
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08.10.2022 16:25 Ответить
Шас такой срач разведут... мамка дорогая!!! Убийство Кенеди отдыхает!!! 200 версий и все одна другой краше, а то что эти *****...ы 300 своих же людей в жилых домах 1999 году, чтобы начать чеченскую компанию (надуманную) уже и забыли!!!
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08.10.2022 14:09 Ответить
В этой машине должен был опять ехать Дугин
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08.10.2022 14:14 Ответить
Ні. Знов ***** мало їхати фурою цим мостом. Але воно набухалося на ювілеї і за кермо його не пустили.
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08.10.2022 14:44 Ответить
Кажуть що на в'їзді на мост дуже доглядають. Тоді могли не грузити машину вибухівкою, а поставити маячок для наведення ракети.
Чим не версія?
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08.10.2022 14:25 Ответить
Нахер ракетам маячок, сейчас не 1930 год
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08.10.2022 14:37 Ответить
Разумеется водитель был не в курсе, поэтому не нервничал. Не хватало ещё сорвать операцию из за человеческого фактора. В современном мире абсолютно не обязательно самому сидеть в грузовике со взрывчаткой.
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08.10.2022 14:40 Ответить
рухнули два отдельных друг от друга пролёта. тогда уж надо искать две фуры и двух хозяев.
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08.10.2022 14:52 Ответить
Нет. От взрывной волны пролеты сыграли гармошкой. Какие то вывалились, какие то нет
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08.10.2022 15:44 Ответить
ты эту басню на росТВ расскажи. рухнули три пролёта. два подряд,а третий через пролёт,причём через целый пролёт!
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08.10.2022 16:48 Ответить
 
 