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В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека, - Следком РФ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

сбу,міст

В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют росСМИ.

"На Крымском мосту погибли пассажиры легковушки, ехавшей рядом со взрывчатым грузовиком, из воды подняли тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Данные водителя грузовика, утверждают в ведомстве, тоже установили: это житель Краснодарского края.

Смотрите: Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+43
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08.10.2022 14:26
+32
звідкіля там люди?
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08.10.2022 14:26
+28
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08.10.2022 14:27
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звідкіля там люди?
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08.10.2022 14:26 Ответить
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08.10.2022 14:26 Ответить
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08.10.2022 15:11 Ответить
А ось вам ще від А.Невзорова.

https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=5s
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08.10.2022 17:52 Ответить
А водитель?
Кто знает может он герой-камикадзе
Очень точно по месту взорвалось
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08.10.2022 14:38 Ответить
По предварительным данным, три человека погибли при взрыве на Крымском мосту Об этом заявили в СК РФ.

По сообщению ведомства, из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

«Следователи СК ПАРАШКИ также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - добавили в ведомстве.

В СК также уточнили, что водитель, находящийся во взорвавшемся на Крымском мосту грузовике - житель Кубани
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08.10.2022 14:26 Ответить
Если есть на Свете рай - то это Краснодарский край! (водила грузовика)
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08.10.2022 16:32 Ответить
šaxid kubanskij parenj, - inšallax
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08.10.2022 22:12 Ответить
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08.10.2022 14:27 Ответить
Мало уродов сгинуло, умножить хотя бы на 100.
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08.10.2022 14:29 Ответить
Мета була МІСТ, а рашісти то така справа.
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08.10.2022 14:37 Ответить
Такое же писала русня в соц сетях, после ракетного удара по Виннице. Про то что мало смертей. Я согласен с тобой, помимо десятков тысяч дохлых русских солдат, хочется что бы подохли так же их гражданские, столько сколько у нас. Скинуть бы напалмовую бомбу на большой московский детский садик, и что бы все это зафиксировала камера. Как потенциальные юнармейцы горяд и мучительно дохнут, а потом смотреть на реакцию родителей в сми. Это было быбы просто праведливо, не больше, не меньше.
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08.10.2022 14:38 Ответить
Не треба на дитсадок.
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08.10.2022 14:43 Ответить
Правильно - треба зберігати холодний розум. Бо після такого Захід перестане нам давати зброю в підтримку. Вони там сентиментальні дуже.
Але всі тварини запарєбріком будуть знищені - і малі і старі. ВСІ.
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08.10.2022 14:59 Ответить
Никто же такого не будет делать. Но я считаю что это очень справедливо! За то что они убивали мирных украинцев. И мне не было бы жалко вырожденцев с фетальным алкогольным синдромом, которые на генном уровне ненавидят жителей всех других стран. Их с детсада воспитывают убивать и быть озлобленными, потом тащат в юнармию, где втирают умереть за главнокомандующего, а потом вырастают свинособаки, которые со z свастикой едут убивать людей в другую страну, с садистским удовольствием. А те пилоты которые атаковали города Сирии без ПВО, химическим оружием, потом мы видели ужасные видеокадры как сирийские дети задыхались, тоже когда то были детьми, которых нужно было сжечь ещё в садике, что бы не выросли такие убийцы.
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08.10.2022 16:20 Ответить
не переживай, ху і ло з цим справиться сам, як завжди. беслан тоді а зараз Білгород чи варонеж. ти більше турбуєш своєю уявою, недостатньо там тельбухів на стінах
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08.10.2022 21:12 Ответить
Двух погибших а третій?
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08.10.2022 14:29 Ответить
Водій вантажівки
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08.10.2022 14:31 Ответить
Чому Ви так вирішили?
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08.10.2022 14:31 Ответить
А шо, в статье еще о ком-то упоминалось?
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08.10.2022 14:34 Ответить
Упоминалось о двух погибших
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08.10.2022 14:35 Ответить
Неужели кацапам можно верить ⁉️
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08.10.2022 15:26 Ответить
Вы думаете, что водитель взорвавшейся машины мог выжить?
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08.10.2022 16:36 Ответить
Якщо тіло не знайдене і не ідентифіковане, то ніхто не може вважатися загиблим ( бо це, бачите, "очевидне"). Якщо ви не зробили хімічний аналіз зеленки, то можете написати лише "рідина зеленого кольору"
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08.10.2022 17:04 Ответить
Третій випаровувся.
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08.10.2022 14:45 Ответить
третім був ші від маска🔥
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08.10.2022 21:14 Ответить
Схоже не вантажівка підірвалася, бо там взагалі нікого б не знайшли. А Залужний не скаже, як було діло
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08.10.2022 14:32 Ответить
Залужниий скаже. Тільки тоді, коли кацапи знайдуть винних і покарають. А виявиться що то була ракета.
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08.10.2022 15:44 Ответить
Есть же видео момента взрыва, там и грузовик видно и легковая, которая следом ехала.
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08.10.2022 16:38 Ответить
Да *****.
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08.10.2022 14:33 Ответить
Горе то какое...
Та хай вони там всі повиздихають. У світі чистіше стане.
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08.10.2022 14:33 Ответить
Мало того, то место хлоркой с известью браво присипати.
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08.10.2022 14:35 Ответить
С днём рождения, вовочка.
72 бывает только раз.
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08.10.2022 14:33 Ответить
Так 70 же. 72 ему уже не будет.
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08.10.2022 14:45 Ответить
Он скрывает точную дату рождения, как и Сталин.
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08.10.2022 14:54 Ответить
вавачка - байстрюк і йому 72

Піонтковський
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08.10.2022 14:54 Ответить
И дата тогда фейк получается
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08.10.2022 15:06 Ответить
Зато подрыв моста - не фейк.
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08.10.2022 15:12 Ответить
Так кажуть там з метрика гібридна
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08.10.2022 15:25 Ответить
В Иловайске Донецкой области в ночь на субботу, 8 октября, прогремели взрывы на железной дороге, которую используют оккупанты РФ.

В результате начался сильный пожар. В Сети очевидцы обнародовали видео, пишет «Главред».

Как пишут росСМИ, в оккупированном Иловайске произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.

По данным очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
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08.10.2022 14:35 Ответить
на фото вантажний вагон. яка цистерна?
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08.10.2022 14:37 Ответить
«Не только цистерны. Еще и грузовой состав в Иловайске. Местные сообщают о достаточно мощном взрыве и последующей детонации
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08.10.2022 14:40 Ответить
Главное моста нет
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08.10.2022 14:36 Ответить
Людей?
Каких людей?
Кацапов?
Так кацапы не люди.
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08.10.2022 14:37 Ответить
В любом случае поздравляю русозверей с новым федеральным округом - Остров Крым.
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08.10.2022 14:38 Ответить
Крым отсоединился от говени. Но он никогда не был и не будет "федеральным округом".
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08.10.2022 14:46 Ответить
Перестанет после тотального изгнания и истребления оставшихся в Крыму орков.
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08.10.2022 14:48 Ответить
Сгорел наш дом с конюшней вместе, когда пылало всё поместье.
А в остальном, прекрасная маркиза..(c)
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08.10.2022 14:39 Ответить
Мало(((
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08.10.2022 14:44 Ответить
Це престрілка. Далі буде.
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08.10.2022 14:47 Ответить
Попытка Номер 1 .
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08.10.2022 15:10 Ответить
Незаконное пересечение государственной границы Украины.Какие еще вопросы?
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08.10.2022 14:54 Ответить
И *** с ними
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08.10.2022 15:03 Ответить
Да никакой сбу не было, как всегда курил ваня на диване, а бычек лень вставать с заднего сиденья, так в приоткрытой окно выбросил. Ну совпало, что другой ваня краник на газовозе не закрыл, ну и совпадение что первый и второй рядом ехали. Бывает же такое. А вы хаймерсы,хаймерсы... На всех их не хватит
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08.10.2022 15:07 Ответить
А шо так мало!?
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08.10.2022 15:13 Ответить
Та хто їх рахував. Можна ще говорити, що "людей" 30 зникло безвісти.
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08.10.2022 15:53 Ответить
Всі ми чекали падіння моста на день Незалежності, але чомусь дійство перенесли на день народження путла
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08.10.2022 15:52 Ответить
На День Незалежності ми мали всіма руками оборонятися - пам'ятаю, що повітряна тривога весь день була.

Та і пляшкосиди, мабуть, тоді міст охороняли як на 9 травня.
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08.10.2022 16:09 Ответить
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08.10.2022 18:47 Ответить
Кацапи не люди
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08.10.2022 19:15 Ответить
Кацапи нелюди!
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08.10.2022 21:39 Ответить
 
 