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В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека, - Следком РФ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В результате взрывов и пожара на Крымском мосту погибли три человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют росСМИ.
"На Крымском мосту погибли пассажиры легковушки, ехавшей рядом со взрывчатым грузовиком, из воды подняли тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.
Данные водителя грузовика, утверждают в ведомстве, тоже установили: это житель Краснодарского края.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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+43 Eispickel
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Кто знает может он герой-камикадзе
Очень точно по месту взорвалось
По сообщению ведомства, из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
«Следователи СК ПАРАШКИ также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - добавили в ведомстве.
В СК также уточнили, что водитель, находящийся во взорвавшемся на Крымском мосту грузовике - житель Кубани
Але всі тварини запарєбріком будуть знищені - і малі і старі. ВСІ.
Та хай вони там всі повиздихають. У світі чистіше стане.
72 бывает только раз.
Піонтковський
В результате начался сильный пожар. В Сети очевидцы обнародовали видео, пишет «Главред».
Как пишут росСМИ, в оккупированном Иловайске произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.
По данным очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
Каких людей?
Кацапов?
Так кацапы не люди.
А в остальном, прекрасная маркиза..(c)
Та і пляшкосиди, мабуть, тоді міст охороняли як на 9 травня.