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Предатель Сальдо планирует массово вывезти из оккупированной Херсонской области в Крым и РФ более 10 000 украинских детей с родителями

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Предатель Сальдо заявил, что детей с родителями из оккупированной Херсонщины будут массово вывозить в Крым и РФ якобы "на отдых и оздоровление".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уже начали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Также в Крыму. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять", - сказал предатель Украины Владимир Сальдо.

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Напомним, об отправке детей из Херсонщины "на оздоровление" ранее сообщал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он напомнил, что подобные "благотворительные инициативы" были на оккупированной Харьковщине и отметил, что "рашисты не хотят оздоровлять украинских детей, это провокации. Детей хотят взять в заложники, похитить, переселить".
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Топ комментарии
+15
Если некоторые родители будут отдавать детишек добровольно, как это показывали в Харьковской области, то пускай отдают и сами уезжают вместе с ними. Меньше потом скотовозных вагонов придется формировать в составы на кацапию
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08.10.2022 14:47
+12
А что на ето скажет Маск? Отдать десятки тысяч детей в концлагеря Гитлерюгента на промывку мозгов и педофелию, лишь бы небыла вайны?
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08.10.2022 14:48
+10
******* сосальдо
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08.10.2022 14:47
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Если некоторые родители будут отдавать детишек добровольно, как это показывали в Харьковской области, то пускай отдают и сами уезжают вместе с ними. Меньше потом скотовозных вагонов придется формировать в составы на кацапию
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08.10.2022 14:47 Ответить
Да,а потом это ватнецо-гавнецо опять будет на камеру рыдать-"мы жЭ им давиряли,как жэ так?!"
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08.10.2022 14:52 Ответить
******* сосальдо
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08.10.2022 14:47 Ответить
А что на ето скажет Маск? Отдать десятки тысяч детей в концлагеря Гитлерюгента на промывку мозгов и педофелию, лишь бы небыла вайны?
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08.10.2022 14:48 Ответить
Він перший стане в очередь так як незабувайте маск буз такош замічений з епштейном і теж тісно звязаний з глобальною педофільною мафіею. Воні всі одним помазані з х*йлом
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08.10.2022 15:20 Ответить
так Маск же фактично олігарх. Має свої соцмережі, або вплив на них, має вплив і на уряди, може лобіювати закони, на приклад як лобіювали закони для того щоб теслі входження на ринок полегшити. Та тесла, на неї ніхто б і не глянув, як би її появі не передували просто-таки екологічна істерія. А що в ній екологічного? З того самого лайна що і звикле авто, так плюс ще й тяжеленні акумулятори які не з гівна метеликів зроблені. А електрика для неї? Якщо у кожного буде електромобіль таку потужність на сонячних батареях (які так само не зі сліз ельфів виробляють і утилізація той ще квест) і вітрячказ не витягнути. Тобто знову палити нафту, або атомна енергетика. І все, нам обіцяли що розгаратують нафтових магнатів, а розгаратують нас, бо з"явиться ще один посередник (брудна нафта перетворюється в "екологічночисту" електрику), якому треба буде добряче заплатити.
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08.10.2022 16:47 Ответить
Якось покуй на них. Головне наші з нами. А ті оркоподібні за пайку дітей продадуть і ісчонарожают
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08.10.2022 14:54 Ответить
***** на таких як ти імбіцилів.
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08.10.2022 15:12 Ответить
Юра, ты дебил?! Что такое насидьственный вывоз на территорию агрессора людей тебе не ведомо, не учил в школе как точно так же действовали немецкие фашисты как сие сейчас делают руССкие нацисты?! Какой же надо быть сволочью чтобы желать украинцам находящимся в оккупации такое???!!!
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08.10.2022 15:21 Ответить
"Эта другоэ! Мы жы антефошысты!"
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08.10.2022 15:44 Ответить
"Вже почали дзвонити губернатори із Краснодарського краю, Ставропольського. Вони готові прийняти дітей." Нехай краще ціанід приймуть.
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08.10.2022 15:01 Ответить
курва оно еще живое ... было же падло присмерти ..
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08.10.2022 15:01 Ответить
Давно подейкують,що в нього рак. Живуче падло.
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08.10.2022 15:13 Ответить
кацманафт рагозина...с йодовой решёткой на лобешнике..
по гороскопу выйдет замуж за далдостанова..
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08.10.2022 15:04 Ответить
Де яких батьків, треба вивозити, та не тільки батьків! А ось діти...
Може Херсонщина знову буде розмовляти Українською, як до 80 року прошлого століття!
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08.10.2022 15:13 Ответить
Поїдьте в села. Там українська або південний «суржик» переважали завжди, російською той суржик складно назвати.
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08.10.2022 15:16 Ответить
На всій Херсонщини розмовляли тільки Українською!!! У Херсоні також...
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08.10.2022 15:20 Ответить
Я не проти, при правильній державній політиці і зусиллях у цьому напрямку, це можливо у найближчій перспективі (кілька років)
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08.10.2022 15:29 Ответить
Беруть заручників. Все в стилі більшовиків 1917
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08.10.2022 15:39 Ответить
А може вони з цих дітей збираються виховати яничарів на майбутне, турки ж так робили...
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08.10.2022 15:41 Ответить
а для чого ще? чужих дітей не шкода їм.
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08.10.2022 16:49 Ответить
В Крим зараз саме то
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08.10.2022 16:27 Ответить
На оздоровлення? ще в Крим можна зрозуміти, але в рашку на оздоровлення?! з Херсонщини до рашки?!
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08.10.2022 16:51 Ответить
****@лися **** до дітей,
під@ри
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08.10.2022 17:13 Ответить
 
 