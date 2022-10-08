"Последствия будут неотвратимыми", - глава комитета Госдумы РФ Слуцкий о пожаре и взрыве на Крымском мосту

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий угрожает Украине "неотвратимыми последствиями" после взрыва и пожара на Крымском мосту.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жестким, но не обязательно в лоб", - заявил он.

По его словам, в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".

"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с событием, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД", - возмутился российский политик.

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