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Новости ПроисшествияВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) мост (1003) Керченский мост (339) Слуцкий Леонид (17)

"Последствия будут неотвратимыми", - глава комитета Госдумы РФ Слуцкий о пожаре и взрыве на Крымском мосту

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

слуцький

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий угрожает Украине "неотвратимыми последствиями" после взрыва и пожара на Крымском мосту.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жестким, но не обязательно в лоб", - заявил он.

По его словам, в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".

"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с событием, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД", - возмутился российский политик.

Смотрите также: ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+67
Кацапский недоноск Слуцкий ! Ты можешь только выступить в роли любимой овцы Кадырова !
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08.10.2022 15:17
+64
Так! Наслідками буде евакуація вплавь населення Криму.
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08.10.2022 15:16
+62
ухахахаха
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08.10.2022 15:14
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Страница 2 из 2
В Криму оголосили вже: "Железнодорожное сообщение с материкоом будет васстановлено в ближайшее время! Поезд Симферопаль-Масква отправится па расписанию завтра вечерам"
Мені цікаво - а хто ризикне їхать в поїзді по обгорілих металоконструкціях? Чи вони його пустять через Чонгар?
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08.10.2022 15:38 Ответить
Какой ужас, Путин нападет теперь?!!?
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08.10.2022 15:38 Ответить
Тяперича кацапы не смогут проехать керчемостом, не выпустив шептуна... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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08.10.2022 15:39 Ответить
Які ще наслідки окрім пердежа у калюжу?
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08.10.2022 15:39 Ответить
Готовься Леня , следующий прилет будет в останкино , во время шоу Соловьева
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08.10.2022 15:41 Ответить
Рашистське куйло ,різьного роду прорашистські шавки мають зрозуміти одну дуже важливу річ.За окупацію України ,вбивство українців ,і руйнацію України до рашистів.чи до кого би то не було повернеться "український бумеранг" із "невідворотними наслідками" .Якщо рашист не забере свої війска з України,не буде нічого дивного, якщо "український бумеранг" зробить дирку і схроні фурацмлінового членіна на "красній площі" в той самий час,коли в ньому буде робити "поклонніння "куйло всія рабсєї"
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08.10.2022 15:42 Ответить
Витаю из Болгарии всим украинци с песню Хто як не ти спалив мости
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08.10.2022 15:45 Ответить
и вам удачи в убийстве ***********...
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08.10.2022 17:12 Ответить
Пока подрыв Крымского моста укладывается в схему, которую я слышал от одного эксперта: мост разменяли на небомбежку Киевщины. Но твари первые нарушили это соглашение, запустив в Білу Церкву группу беспилотников.
В любом случае подрыв моста отличное событие. Сегодня на базаре тетки радуются у всех только и разговоров о пожаре на мосту.
Следим за запуском ракет по Украине..
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08.10.2022 15:47 Ответить
Мост не жилец. Вопрос был лишь когда и как.
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08.10.2022 15:52 Ответить
Якi ще можуть бути наслiдки? Ви вже кацапськи виродки такоi бiди накоiли, що вас треба знести усiх разом великим цунамi з лиця землi ! Виродки кацапськи, не буде вам прощення нiколи!
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08.10.2022 15:53 Ответить
а вы докажИте
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08.10.2022 15:55 Ответить
а нас там нет
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08.10.2022 15:56 Ответить
Міст уже всьо посипався
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08.10.2022 15:58 Ответить
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08.10.2022 16:00 Ответить
слуцкий... твоя госдума так же харашо охраняется как мост??? а кремль-***???? ))))
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08.10.2022 16:03 Ответить
Поце кремлядський, це спецоперація у відповідь!!! Аж ніяк не "держтеракт! У нас теж є хірурги які вміють операції де треба проводити!
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08.10.2022 16:04 Ответить
Слуцький, будеш лякати їжака своєю голою сракою 😀
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08.10.2022 16:06 Ответить
О, да! Продолжение неизбежно.
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08.10.2022 16:11 Ответить
Поки ви , кацапня смердюча - погрожуєте , ми мовчки їб.шимо ваші мости . !! .
.. І - ми ще нічого не починали .
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08.10.2022 16:11 Ответить
Відповідь буде невідворотньою: серія жестов доброй воли.
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08.10.2022 16:15 Ответить
Так вы ж сами и взорвали чтоб продемонстрировать его надёжность и устойчивость. А он взял и не выдержал.
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08.10.2022 16:19 Ответить
Напугал ежа голой жопой. Не иначе сам со страшной мстёй побежит. Куда-то ...
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08.10.2022 16:22 Ответить
Неделю назад еще было волнительно, но сейчас уже практически уверена, что утрутся в очередной раз.
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08.10.2022 16:29 Ответить
Та що ти зробиш, потвора? Сядеш голою сракою на кактус?
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08.10.2022 16:33 Ответить
зачэм кактус? - а ведь моžет и на самом деле как той художник аппазиционист свою мошонку гвоздями прибить к парадной двери FSB.
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08.10.2022 22:46 Ответить
Нарешті в Україні зявились підрозділи спецпризначення.ато як не неофашисти то бандерівці!
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08.10.2022 16:39 Ответить
Неизбежно будет крах фашистского режима ********** и мир без войны в Европе.
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08.10.2022 16:40 Ответить
За це і помолимось.
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08.10.2022 16:42 Ответить
Amen, brother!.
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08.10.2022 16:52 Ответить
Где-то лаяли собаки В затухающую даль,
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08.10.2022 16:45 Ответить
Рашиський варвар ви країна терорист ,ви сім місяців вбиваєте,грабуєте і руйнуєте Україну ,так що тебе паскуда і всій правлячій рашиській кліці на чолі з путіном доведется відповісти за злочини.
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08.10.2022 16:46 Ответить
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08.10.2022 16:51 Ответить
он сам взорвалсИ! настамнет!

машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
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08.10.2022 16:53 Ответить
Не полінуйтеся, а пошукайте відоси з цим дибілом в салавйова, хто ще не бачив)) це реальний дибіл) Говорить як дибіл з освітою в чотири класи))
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08.10.2022 16:56 Ответить
Який же ти цинічний придурок. Бити на будинках мирних людей--це ,що ,не тероризм. А нападати на мирну державу,забирати її території,че ЩО??? Ви брехливі ,цинічни варвари,Ви фашисти !!!
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08.10.2022 17:07 Ответить
Марамой кацапский , ты только отсосать у ВСУ можешь . Тебе только решать сплюнуть или сглотнуть.
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08.10.2022 17:08 Ответить
а на это тебе наплевать ? мразь кацапская
Родственники и друзья присутствуют на церемонии похорон Лизы, 4-летней девочки, убитой в результате нападения российских войск, в Виннице, Украина, в воскресенье, 17 июля 2022 г. В синей джинсовой куртке с цветами Лиза была среди 23 убитых, в том числе двое мальчики 7 и 8 лет во время ракетного удара в Виннице в четверг. Ее мать, Ирина Дмитриева, была среди десятков раненых.
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08.10.2022 17:31 Ответить
Zaplakal i j starik. kakaja drianj laik postavila?
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08.10.2022 22:48 Ответить
Сергей Ауслендер
На взрыв Крымского моста в Орде ответили митингом у американского посольства с требованием отставки Байдена. Этот дебил, как его, Слуцкий, обещал ответку - вот получи, проклятый Запад и его киевские марионетки.
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08.10.2022 17:31 Ответить
Борислав Береза:

Новости **********. У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». Они реально ********. Все. Страна такая. Народ такой. Нахер они нужны?
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08.10.2022 17:48 Ответить
На коленях протиестуют, или уже ниц?
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08.10.2022 18:16 Ответить
З погрозами вже треба обережніше, не той час.
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08.10.2022 17:43 Ответить
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08.10.2022 18:54 Ответить
Звісно невідворотними. Калюжа.....чи пуста бочка...дупа... присідання...ПЕРДЬ!!!
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08.10.2022 19:14 Ответить
Slupskij - Ty LOH !!!!
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08.10.2022 19:46 Ответить
ЛёньчикКосмонавчик!знаем таких!!!нах пШол!!!
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08.10.2022 20:31 Ответить
Що ще доказувати! Самі ж заявляєте що підірвався автомобіль з вибухівкою. Він що, з Київа приїхав? Закусювати треба!
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08.10.2022 20:48 Ответить
а эт не мы. взрывчатка в любом военторге, а это третья сила какая-то
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08.10.2022 20:53 Ответить
невідворотними как защита моста
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08.10.2022 21:05 Ответить
Версія?: Олександр Коваленко вважає, що підрив Кр.мосту - справа рук СБУ або нашого ГУР, в рамках протидії іранським БПЛА Shahed-136. Посилається на Романа Цимбалюка, який -
"пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136.
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".
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08.10.2022 21:10 Ответить
передайие рюзке придурку!;! Это только цветочки
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09.10.2022 08:27 Ответить
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