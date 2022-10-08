"Последствия будут неотвратимыми", - глава комитета Госдумы РФ Слуцкий о пожаре и взрыве на Крымском мосту
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий угрожает Украине "неотвратимыми последствиями" после взрыва и пожара на Крымском мосту.
Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жестким, но не обязательно в лоб", - заявил он.
По его словам, в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".
"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с событием, оказывается, поздравляет глава эстонского МИД", - возмутился российский политик.
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Мені цікаво - а хто ризикне їхать в поїзді по обгорілих металоконструкціях? Чи вони його пустять через Чонгар?
В любом случае подрыв моста отличное событие. Сегодня на базаре тетки радуются у всех только и разговоров о пожаре на мосту.
Следим за запуском ракет по Украине..
.. І - ми ще нічого не починали .
машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
Родственники и друзья присутствуют на церемонии похорон Лизы, 4-летней девочки, убитой в результате нападения российских войск, в Виннице, Украина, в воскресенье, 17 июля 2022 г. В синей джинсовой куртке с цветами Лиза была среди 23 убитых, в том числе двое мальчики 7 и 8 лет во время ракетного удара в Виннице в четверг. Ее мать, Ирина Дмитриева, была среди десятков раненых.
На взрыв Крымского моста в Орде ответили митингом у американского посольства с требованием отставки Байдена. Этот дебил, как его, Слуцкий, обещал ответку - вот получи, проклятый Запад и его киевские марионетки.
Новости **********. У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». Они реально ********. Все. Страна такая. Народ такой. Нахер они нужны?
"пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136.
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".