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В Херсонской области российские оккупанты держат технику в школах, где проходит обучение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

В Херсонской области оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. В них тех учеников, чьих родителей заставили отдать детей под обучение по российской программе, действительно выводят на занятия. В то же время, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника, такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

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Таким образом, россияне цинично используют детей как "живой щит".  Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ эвакуироваться с ВОТ на момент операции по освобождению региона. Вернемся после деоккупации, и наши дети будут учиться в украинских школах", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
А шо же скромно молчит за это Amnesty International, как будто в рот дерьма из Параши набрали? И глазки баксами с ароматом Параши глазки им закрыли?
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08.10.2022 16:49
+8
путя ще у 2014 році обіцяв, що його сильномогучє військо буде стосяти "СЗАДИ, СПЕРЕДИ БУДУТ СТОЯТЬ ЖЕНЩИНЬІ И ДЕТИ, А МЬІ БУДЕМ СЗАДИ!"

не забудемо і не пробачимо
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08.10.2022 16:43
+5
Ну вночі там же немає навчання
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08.10.2022 16:53
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не второпав...так то народ чи буба віновєн,блєать..?
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08.10.2022 16:42 Ответить
путя ще у 2014 році обіцяв, що його сильномогучє військо буде стосяти "СЗАДИ, СПЕРЕДИ БУДУТ СТОЯТЬ ЖЕНЩИНЬІ И ДЕТИ, А МЬІ БУДЕМ СЗАДИ!"

не забудемо і не пробачимо
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08.10.2022 16:43 Ответить
Ну треба разок жахнуть туди і навчальний рік автоматично завершиться
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08.10.2022 16:49 Ответить
А шо же скромно молчит за это Amnesty International, как будто в рот дерьма из Параши набрали? И глазки баксами с ароматом Параши глазки им закрыли?
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08.10.2022 16:49 Ответить
це відбувається не тільки амнезія інтернешенл.. а згадайте ОБСЄ..в 14 році..як їх на весілля запросили сєпари..які нічого не помічали
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08.10.2022 17:29 Ответить
а Червоний Хрест..які сцялись прийти на допомогу в Маріку
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08.10.2022 17:30 Ответить
Чекають на заплату.
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08.10.2022 19:48 Ответить
все как учило *****...
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08.10.2022 16:52 Ответить
Ну вночі там же немає навчання
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08.10.2022 16:53 Ответить
У вихідні теж немає.
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08.10.2022 17:36 Ответить
мерзота.. а в плену потом сказки плетут. на фиг такую гадость в плен брать.
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08.10.2022 16:55 Ответить
чого дивуватись?після катівень та замучених та вбитих мирних громадян.
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08.10.2022 17:27 Ответить
в школах,бо академии кацапам пока недоступны...
то вам,блеать,не водку жрать в библиотеках.
о зловянсой культуре надо беспокоиццо..як завещал гундяйкин и отэць павло.
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08.10.2022 17:30 Ответить
 
 