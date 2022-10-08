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На прифронтовых территориях 8 областей будут бесплатно раздавать дрова, "Укрзализныця" изготовит 6 тыс. "буржуек" для Херсонщины, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

отопление,дрова

Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных территорий. Во многих местах власти могут не успеть восстановить отопительную инфраструктуру.

Об этом предупредил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"563 млн грн правительство выделяет 8 областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению на прифронтовых территориях. Речь идет о громадах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, где есть значительный риск повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров  людям.

Кроме того, "Укрзализныця" по поручению правительства изготовит 6 тысяч мобильных металлических печей ("буржуек") и дополнительно заготовит 6 тысяч кубометров дров для Херсонской области", - написал глава Кабмина.

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о прыхыстывших беженцев також думай...
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08.10.2022 16:51 Ответить
Про буржуйки і дрова вже Верещучка верещала зв#туючи замість Укрзалізниці, чекаю ще на виступ Завгоспа, Подоляка, Зелі
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08.10.2022 20:23 Ответить
А кабмін що робить .
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08.10.2022 20:33 Ответить
 
 