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"Самый защищенный в мире": российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в "невозможности" удара по Крымскому мосту. Скирншоты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст,керченський

Российские власти с начала полномасштабного вторжения в Украину уверяли о невозможности атаки на Крымский мост. Эти заверения массово тиражировались в российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на заявления о возможных планах украинских войск нанести удар по Крымскому мосту российские власти заявляли о невозможности этого из-за якобы надежной защиты объекта. Даже звучали заявления, что Крымский мост якобы самый "защищенный мост в мире".

Смотрите также: Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО

В часности, марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов 7 мая заявил, что "любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут пресечены, а контроль моста осуществляется круглосуточно".

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 01

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 02

16 июня 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что российская армия фиксирует все угрозы удара по Крымскому мосту, и поэтому такие планы  потерпят крах. В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных".

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 03
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 04
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 05
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 06
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 07
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 08

15 августа 2022 года сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила: "Российские военные надежно защищают Крымский мост". В тот же день сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил: "Крымский мост надежно защищен, и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет".

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 09
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 10
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 11
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 12
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 13

Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 14
Самый защищенный в мире: российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в невозможности удара по Крымскому мосту 15

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+28
Нагадаю, що крейсер "Москва" також був розрахований на протиповітряну оборону Все як завжди, аналоговнєт
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08.10.2022 17:51
+26
чи то заколот - чи хунта?..

В москві розпочались арешти військових

📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.

📌 Рух у центрі перекрито.

📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.

📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
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08.10.2022 17:51
+14
Всё точь в точь как с тазиком моцква. Тогда тоже началась суета по "наказанию виновных". Пощекочут друг другу простату бутылками и успокоятся, до следующей красной линии.
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08.10.2022 17:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там у москвабаді коїться?

https://t.me/operativnoZSU/47032

Звідки та інформація, може хтось знає?
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08.10.2022 17:51 Ответить
вони стверджують що "вже відновили рух мостом" ось як виглядає вціліла частина:
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08.10.2022 17:55 Ответить
Можно сделать трамплин из мешков с чмобиками и УИИИИ перепрыгивать поврежденный участок
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08.10.2022 17:58 Ответить
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08.10.2022 17:59 Ответить
упс, но не от фур тут они завтыкали
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08.10.2022 18:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Y6EV5ZwGZk4


Kerch Bridge On Fire
Your defence is terrified
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
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08.10.2022 18:13 Ответить
vidatj kosmass prospal buxoj posle dniuxi
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08.10.2022 21:39 Ответить
Від ГУР МО
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08.10.2022 17:56 Ответить
Всё точь в точь как с тазиком моцква. Тогда тоже началась суета по "наказанию виновных". Пощекочут друг другу простату бутылками и успокоятся, до следующей красной линии.
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08.10.2022 17:56 Ответить
Напевно чиїсь фантазії
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08.10.2022 18:57 Ответить
чи то заколот - чи хунта?..

В москві розпочались арешти військових

📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.

📌 Рух у центрі перекрито.

📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.

📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
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08.10.2022 17:51 Ответить
ЖАБОГАДЮКІНГ !!!
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08.10.2022 19:15 Ответить
Нагадаю, що крейсер "Москва" також був розрахований на протиповітряну оборону Все як завжди, аналоговнєт
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08.10.2022 17:51 Ответить
вангану трохы,блеать...
чем всё закончится?
адвокатом у кацапских вылупков по поводу самоидентичности будет иришка фарион.
и всех с жыдоугрофиннобурятии мы будем наывать мысткынямы...
особенно кадыровских...
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08.10.2022 17:51 Ответить
До чого це?

І навіщо Ви знущаєтеся з української мови?
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08.10.2022 17:55 Ответить
яким боком?
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08.10.2022 17:56 Ответить
А прокурором хто? Жинка третього тысячолиття до нашей эры? У нее даже досвид кое какой есть
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08.10.2022 18:14 Ответить
та можна и другого тысячолиття...токо кусок стекла даме от привата, шоб ноги побрить....
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08.10.2022 18:21 Ответить
якщо брюнетка,канешно...блондам всё прощаеццо..
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08.10.2022 18:22 Ответить
аналаговнет!....
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08.10.2022 17:52 Ответить
Халва, халва, халва
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08.10.2022 17:53 Ответить
Нікакой панікі нєт!
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08.10.2022 17:54 Ответить
Китай уже предложил замену керчинскому мосту - большой резиновый мост в виде фаллоса. Кремль думает...
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08.10.2022 17:54 Ответить
If they say so, then it's just an accident during the cotton transport. No-one is to blame, but themselves.
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08.10.2022 17:54 Ответить
Look for the answers among this triangle: Army, FSB, Kadyrov.
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09.10.2022 00:19 Ответить
Гаварілі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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08.10.2022 17:54 Ответить
І бисть вой вєлікій во топях мокшанскіх, і обряше ватнікі скорбі многиє на вия іх...
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08.10.2022 18:01 Ответить
Міст підірвали россійскі війскові, щоб зробити велику подляну чекістам. Нагадаю, фура їхала зі сторони Росії. Мені важко уявити, що українська розвідка, під носом у чекістів, десь знайшла двадцять тон вибухівки, напакувала нею вантажівку і забезпечила її проїзд через ретельно охороняємий міст. А ось знайти таку кідькість ротилу на російських війскових складах - це реально
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08.10.2022 18:02 Ответить
так, цей варіант заслуговую на ймовірність, проте як би це було дійсно так, то військові б підготувалися і зараз би не їх заарештовували в моркві а вони б заарештовували
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08.10.2022 18:08 Ответить
Так це і є причина арешту. Спалилися, мабуть
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08.10.2022 18:38 Ответить
А тут кажуть, що це був Добкін, або його брат.
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08.10.2022 18:16 Ответить
ну то відправляйте його на гарантійний ремонт
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08.10.2022 18:03 Ответить
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08.10.2022 18:05 Ответить
Абдрыстовичь тоже говорил что крымский мост можно снести только ядерным оружием. Даже не могу понять, то ли мост построен криворукими рукожопами из говна и палок то ли у нас появились сверх мощные и дальнобойные ракеты. Почему же тогда мы не можем Антоновский мост обрушить уже больше трех месяцев
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08.10.2022 18:06 Ответить
Потому что украинцы строили, видимо.
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08.10.2022 18:08 Ответить
абристовіч, як і більшість, вважали що міст побудован якісно, а воно он як виявилося
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08.10.2022 18:09 Ответить
... а получилось как всегда.
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08.10.2022 18:13 Ответить
а сравнить количество взрывчатки в снаряде-ракете и того что было в фуре? количество дырок на фотах Антоновского моста? там долбили много и точно сравнительно малым зарядом, а тут один большой бабах на более тонну точно
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08.10.2022 19:35 Ответить
Они шось знали....
Deep Purple - Smoke On The Water, A Fire In The Sky
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08.10.2022 18:09 Ответить
Макс, здоровеньки. Как-то мы с тобой синхронно выползли в чате. Кстати, из последнего.... кажется тут еще не было. Пуйло слезно просил Эрдогана продать 500 тысяч комплектов зимней формы и 200тысяч броников. В ответ получил...... правильно, дулю)))))
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08.10.2022 18:23 Ответить
Селямчик. Вiтаю с Днем Моста! Там в мААскве какой-то движняк вроде происходит, есть мысли по этому поводу? Ну, якщо це не фейк, звичайно..
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08.10.2022 18:26 Ответить
Угу..... генералам страшноватенько. Как бы реально моя хохма не сбылась
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08.10.2022 18:33 Ответить
Тьфу, экран слишком чувствительный. Ну короче, пошутила я тут днями, что в плен брать только армиями и под власовским флагом. 😂 Поглядим как будет. А в Москву по ходу кантемировцев ввели. Это если серьезно.
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08.10.2022 18:38 Ответить
Кххммм...ты это...случайно, не рыжая? не ведьма? А то у меня тут просьба есть - пошути про одного плешивого *****, будь ласочка
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08.10.2022 18:54 Ответить
Ой! Максе, тигра не простит. 😜
Хотя сам такой. Арзу, спасибо большое.
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08.10.2022 18:58 Ответить
Арзу - наша старая знакомая, брате
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08.10.2022 19:00 Ответить
Во!!! Я вас, рыжих, за полпланеты определяю, бо на рыжей ведьме женат уже больше 30 лет.
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08.10.2022 19:37 Ответить
Я потихоньку отползаю. Ржу!
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08.10.2022 19:39 Ответить
Макс, а теперь сурьезно. Общалась тут с нашими могиканами. Зуб дают, что по аэродромам работал атакмс. Да и с мостом бАльшой вопрос. Но его пока не разбирали покадрово.
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08.10.2022 19:44 Ответить
Вообще, тут в прессе мелькали сообщения о том, шо эти ракеты давно в Украине, но вначале история была как с трамповскими Джавелинами - никак не могли стороны прийти к соглашению когда, куда и сколько их можно использовать. Ну, вот договорились, видимо.
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08.10.2022 19:46 Ответить
Ну ребята как бы профи, не спутают божий дар с яичницей. Посмотрим эту ночь. Чтобы уж до конца, то надо и ж.д. пролет приговорить. Ну и кажется там паром "Керчь" малину портит. Лишний он в тех водах.
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08.10.2022 19:54 Ответить
Присутствует небольшая неточность - парома "Керчь" никогда не было.

Были "Керченский-1" и "Керченский-2". Чисто автомобильные.

Оба появились примерно в 80-х годах. Через несколько лет добавился однотипный "Ейск".

До "Керченских" ходили переделаные из лесовозов "Северный", "Южный", "Восточный" и "Заполярный" - это были ж/д, но частично перевозили и автотранспорт.
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08.10.2022 21:38 Ответить
Спасибо. Я написала то, что отложилось в памяти. За 10 лет и без склероза можно забыть. ☺
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08.10.2022 21:54 Ответить
Ну, мне просто стыдно не помнить такие подробности - я сам родом из Керчи. Паромную переправу помню хорошо - пацанами постоянно в "Порт-Кавказ" на рыбалку переправлялись первым паромом. Из Керчи я уехал в 1985 на учебу в Киев. На все каникулы (а потом - в отпуск, когда работать начал) ездил к родителям в Керчь.

В 2014 ЧУДОМ удалось вытащить их оттуда к себе в пригород Киева ...
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08.10.2022 22:27 Ответить
😘 я так и знал.
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08.10.2022 19:40 Ответить
Яррак он получил. Дал яррак. 😝
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08.10.2022 19:00 Ответить
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08.10.2022 19:56 Ответить
Arzu, именно деревянный. 😉
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08.10.2022 20:55 Ответить
Ща заплачу. Я же не полиглот. (((( Всего-то в арсенале 4 языка.
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08.10.2022 21:57 Ответить
Это турецкий. Для вас не должно вызывать проблемы.
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08.10.2022 22:35 Ответить
Рекомендую другое слово (не для женских ушей, конечно) Слово из трёх букв "С", "И", "К"
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09.10.2022 00:40 Ответить
Э ла!
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09.10.2022 00:23 Ответить
Ну сколько можно?😁 Никакой взрывчатки. Это просто камень с неба упал. Случайно большой оказался. ))))))
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08.10.2022 18:18 Ответить
катер груженный взрывчаткой - следующий кадр - взрыв
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08.10.2022 18:21 Ответить
Пздц. Миллион версий. Ракеты, грузовик, катер... СБУ, фсб... Правды как обычно хер узнаем.
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08.10.2022 18:31 Ответить
тут Видео показали сразу после взрыва , подделать не успели
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08.10.2022 18:33 Ответить
Ну всё же на видео катер есть, но взрыв был дальше от него.
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08.10.2022 18:35 Ответить
да результат один, взорвали сами, но плохо, вторую полосу не тронули или план такой оставить
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08.10.2022 19:39 Ответить
Конюхи есть конюхи. Чуть умнее только конокрады. Не в том дело, что зачитали дятлам про сверхзащиту моста. А в том стеб, что верят истово дундуки. И сейчас зачитали что все гут. И верят опять. Упоротые судьбой вековой.
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08.10.2022 18:24 Ответить
ГУР: Перекрыт центр Москвы, начались аресты военных
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08.10.2022 18:28 Ответить
Интересно где в рашке можно взять целый грузовик взрывчатого вещества, и при этом не попасть в поле зрения правоохранительных органов?
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08.10.2022 18:30 Ответить
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08.10.2022 18:37 Ответить
грузовик впереди ,а взрыв сзади ,ты че не зрячий
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08.10.2022 18:32 Ответить
"Самый защищенный в мире"
...взял защищеку...
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08.10.2022 18:36 Ответить
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08.10.2022 18:36 Ответить
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:44 Ответить
Міст виявився не дуже міцним як деякі казали щоб обвалити проліт треба завдати ядерного удару
Антонівський міст набагато міцніший ніж кацапський кримський .
Декілька ракет дальньобійних кинути і він завалиться
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08.10.2022 18:55 Ответить
3 кг сахара в одни руки, и нет бензина - вот защищённость по-росийски.
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08.10.2022 19:05 Ответить
Самый защищенный стратегический объект. А видео взрыва только с одной камеры.
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08.10.2022 19:13 Ответить
кримський міст пішов коту під хвіст
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08.10.2022 19:17 Ответить
А теперь пусть они проверяют на взрывчатку каждую грузовую машину которая везёт бк в Крым Украинский.
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08.10.2022 19:20 Ответить
Супер. Питання єдине - чому не влупили раніше, напр до 9 мая?
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08.10.2022 21:36 Ответить
дівяте мая то хйня
от дЄнь смєрті *****- це ДАТА
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08.10.2022 22:39 Ответить
Це ж нада, ми й не знали, шо він самий защіщьонний... ба як невдобно получилось
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08.10.2022 21:40 Ответить
шо там Кінь обкурений
давно чути не було
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08.10.2022 22:38 Ответить
Це все вони

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08.10.2022 23:46 Ответить
Yes!
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09.10.2022 13:42 Ответить
 
 