"Самый защищенный в мире": российские власти с начала полномасштабной войны уверяли в "невозможности" удара по Крымскому мосту. Скирншоты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские власти с начала полномасштабного вторжения в Украину уверяли о невозможности атаки на Крымский мост. Эти заверения массово тиражировались в российских пропагандистских СМИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ответ на заявления о возможных планах украинских войск нанести удар по Крымскому мосту российские власти заявляли о невозможности этого из-за якобы надежной защиты объекта. Даже звучали заявления, что Крымский мост якобы самый "защищенный мост в мире".
В часности, марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов 7 мая заявил, что "любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут пресечены, а контроль моста осуществляется круглосуточно".
16 июня 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что российская армия фиксирует все угрозы удара по Крымскому мосту, и поэтому такие планы потерпят крах. В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных".
15 августа 2022 года сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила: "Российские военные надежно защищают Крымский мост". В тот же день сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил: "Крымский мост надежно защищен, и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет".
Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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https://t.me/operativnoZSU/47032
Звідки та інформація, може хтось знає?
Kerch Bridge On Fire
Your defence is terrified
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
В москві розпочались арешти військових
📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.
📌 Рух у центрі перекрито.
📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.
📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.
📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.
📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
чем всё закончится?
адвокатом у кацапских вылупков по поводу самоидентичности будет иришка фарион.
и всех с жыдоугрофиннобурятии мы будем наывать мысткынямы...
особенно кадыровских...
І навіщо Ви знущаєтеся з української мови?
Deep Purple - Smoke On The Water, A Fire In The Sky
Хотя сам такой. Арзу, спасибо большое.
Были "Керченский-1" и "Керченский-2". Чисто автомобильные.
Оба появились примерно в 80-х годах. Через несколько лет добавился однотипный "Ейск".
До "Керченских" ходили переделаные из лесовозов "Северный", "Южный", "Восточный" и "Заполярный" - это были ж/д, но частично перевозили и автотранспорт.
В 2014 ЧУДОМ удалось вытащить их оттуда к себе в пригород Киева ...
...взял защищеку...
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
Антонівський міст набагато міцніший ніж кацапський кримський .
Декілька ракет дальньобійних кинути і він завалиться
от дЄнь смєрті *****- це ДАТА
давно чути не було