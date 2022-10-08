Из-за остановки Запорожской АЭС украинские ТЭС вынуждены дополнительно сжигать до 100 тыс. тонн угля еженедельно
Из-за террористических действий путинских войск и остановки Запорожской АЭС Украина накануне отопительного сезона столкнулась с тремя проблемами: рекордным сжиганием угля на ТЭС, аварийными остановками энергоблоков государственных ТЭС и необходимостью остановить экспорт электроэнергии в ЕС.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.
"Проблема №1. Остановка Запорожской АЭС и сезонное похолодание резко увеличило нагрузку на мощности других генераций. Которые и так резко сократились из-за российской оккупации и разрушения. А те, что есть, не все смогли подготовиться к "новым" реалиям. Речь, в первую очередь, о государственных ТЭС, которые вовремя не провели ремонт оборудования, их блоки сейчас "вылетают" чаще всего", – рассказал эксперт.
Как следствие, на государственном генерировании суммарно работает не более 3 из 13 доступных блоков. Не в "обойме" и все атомные энергоблоки. Из 9 доступных блоков один не работает, еще один несет нагрузку частично.
"О чем это говорит? Нужно направить все силы и ресурсы на активизацию ремонтов оборудования электростанций. Если этого не сделать, из-за чрезмерной нагрузки рано или поздно начнут "вылетать" и те блоки, которые готовили к зиме. Пока же основная нагрузка продолжает ложиться на доступные блоки АЭС и частные ТЭС, – уточнил Омельченко.
Вторая проблема, по его убеждению, состоит в том, что недоступные атомные блоки уже месяц приходится компенсировать доступными блоками тепловой генерации. Из-за постоянной компенсирующей работы украинские ТЭС сжигают рекордные объемы угля – еженедельно дополнительно до 100 тысяч тонн.
"При таких темпах становится очевидно, что Украине придется искать дополнительные объемы угля. Но где? Собственную добычу во время войны и в короткие сроки не увеличить. Здесь бы хоть не уменьшить и то, что есть. Государственная добыча упала на треть, частная – держится на одном уровне. Да и с заблокированными портами и при рекордных мировых ценах на топливо, из-за границы много не привезешь", – говорит он.
Третьей проблемой, по его мнению, является то, что остановка Запорожской АЭС приведет к остановке экспорта электроэнергии в ЕС.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в колонке на ЭП сообщил, что государственные энергогенерирующие компании оказались не готовы к отопительному сезону. Дефицит в энергосистеме компенсирует частная компания ДТЭК.
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Як підтвердили «https://glavcom.ua/news/huchnij-skandal-v-upts-mp-mitropolit-otrimav-rosijskij-pasport-i-pojikhav-molitisja-za-mobilizatsiju-do-rosiji-880656.html Главкому » джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою рпц, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв'язковим із патріархом кирилом.
Особливе обурення користувачів викликало те, що черговий візит митрополита відбувся саме під час початку мобілізації росіян на війну в Україні, а також те, що поїздку архієрей здійснив попри заяви патріарха рпц кирила (гундяєва) про підтримку вбивств українців російською армією. На оприлюднених фото митрополит з України молиться разом зі служителями рпц за швидшу мобілізацію
"Ми намагаємося усунути невизначеність, щоб люди публічно заявляли, що "так, це буде продовжено ще на рік", але ми ще не досягли цього", - сказав офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, додавши, що офіційні особи ООН також працюють над полегшенням експорту російського зерна та добрив.
Дюжаррік повідомив журналістам, що голова гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс і високопоставлений торговий представник ООН Ребека Грінспан вирушать до москви приблизно за тиждень, щоб обговорити обидва питання з високопоставленими російськими чиновниками.
«Генеральний секретар та його команда ведуть інтенсивні контакти з цих питань. Пан Гутерріш та його команда старанно працюють над розширенням Чорноморської зернової ініціативи. Вони активно працюють над усуненням останніх перешкод для полегшення експорту російського зерна та добрив», - сказав він, повідомляє https://www.reuters.com/ Reuters .
Сприяння постачанням продовольства та добрив з росії є центральним аспектом пакетної угоди, укладеної за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини 22 липня, яка також відновила постачання зерна та добрив із Чорного моря до України.
росія розкритикувала угоду, скаржачись, що її експорт, як і раніше, зазнає перешкод. москва може заперечувати проти продовження дії угоди, яка дозволяє український експорт після кінця листопада.
Угода включала аміак - ключовий інгредієнт нітратних добрив. Трубопровід, який транспортує аміак з російського Поволжя до українського чорноморського порту Південний, було закрито, коли росія вторглася в Україну 24 лютого.
Наразі Організація Об'єднаних Націй намагається домогтися поновлення експорту аміаку.