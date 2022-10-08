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"На Керченском мосту прошел референдум. 99,7% моста выступило за присоединение к морю", - полиция Словакии публикует мемы о сегодняшних событиях. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Правоохранители Словакии мемами пытаются показать абсурдность действий России. Они уверены, что высмеивание поможет дестабилизировать РФ.

Полиция Словацкой Республики на своей специальной фейсбук-странице для борьбы с обманом и мошенничеством в онлайн-пространстве обнародовала несколько мемов о взрыве на Керченском мосту 8 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым на странице появился мем "На Керченском мосту состоялся референдум. 99,7% моста выступило за присоединение к морю". "Ну, мост проголосовал, ничего нельзя поделать", - говорится в посте.

На Керченском мосту прошел референдум. 99,7% моста выступило за присоединение к морю, - полиция Словакии публикует мемы о сегодняшних событиях 01

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Потом добавился мем, где героиня сериала "Игра престолов" Дейнерис созерцает мост, охваченный пламенем. "Наконец-то желание словацких дезинформаторов выполнено и в Украине станет меньше оружия - российского. Керченский мост служил стратегической артерией для передачи российских военных материалов и оружия, убивавших невинных жителей Украины", - прокомментировали в полиции.

На Керченском мосту прошел референдум. 99,7% моста выступило за присоединение к морю, - полиция Словакии публикует мемы о сегодняшних событиях 02

Также правоохранители обнародовали объяснение своих публикаций. Начали с цитаты историка Тимоти Снайдера: "В определенном смысле вся российская пропаганда зависит от предположения, что Россия является сверхдержавой. Все зависит от того, воспринимаем ли мы их всерьез. И если мы искренне смеемся над ними, то еще и дестабилизируем их. Потому что в глубине души они знают, что то, что они делают, нельзя воспринимать всерьез, они знают, что их выступления в ООН нельзя воспринимать всерьез. Их вечерние телешоу не стоит воспринимать всерьез. И когда ты над этим смеешься, ты напоминаешь им то, что они сами знают - что это все просто игра".

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"Тот факт, что мы добавляем некоторые мемы, означает не то, что мы хотим играть в таблоид, а то, что мы не отдыхаем на лаврах. Ведущие эксперты по стратегической коммуникации на международной конференции упомянули Полицию Словакии в качестве примера того, как государственная администрация должна коммуникировать, когда хочет, чтобы граждане не воспринимали ее жестко и не забывали ее послания. Мы пытаемся объяснить даже сложные темы просто, увлекательно, иногда смешно, потому что люди ищут такой контент в социальных сетях.

Мы понимаем, что такой способ может не всем подойти, но из отчетов, которые мы получаем от вас каждый день, мы ясно видим, что граждане благодарны нам за нашу работу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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Топ комментарии
+30
"Станция Карань сильный взрыв, это примерно в 50км от Мариуполя, ВСУ всё ближе", пишет ТГ-канал "Мариуполь сейчас".
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08.10.2022 18:06
+24
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08.10.2022 18:44
+21
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08.10.2022 18:43
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"Станция Карань сильный взрыв, это примерно в 50км от Мариуполя, ВСУ всё ближе", пишет ТГ-канал "Мариуполь сейчас".
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08.10.2022 18:06 Ответить
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08.10.2022 18:41 Ответить
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08.10.2022 18:43 Ответить
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08.10.2022 18:44 Ответить
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08.10.2022 18:09 Ответить
живи долго,дыши редко...
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08.10.2022 18:15 Ответить
героїня серіалу "Гра престолів" Дракаріс Джерело: https://censor.net/ua/n3372372

Редактор Гру Престолів дивився?
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08.10.2022 18:10 Ответить
А що не так?
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08.10.2022 18:50 Ответить
Якщо уважно прочитаєте мій допис с первинною цитатою, то усі питання отпадуть.
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08.10.2022 19:14 Ответить
я не дивився цей серіал, тому самому цікаво, що не так
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08.10.2022 19:31 Ответить
Ім'я героїні
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08.10.2022 19:57 Ответить
У Москві розпочалися арешти військових, повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.

До міста увійшли "елітні" підрозділи росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.

Наразі, відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру москви приведені в підвищену бойову готовість...
Правда,сайт з якого ця новина взята "Патріоти України" досить сумнівний.....
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08.10.2022 18:10 Ответить
Зайди у твіттер розвідки України)
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08.10.2022 18:19 Ответить
На Обозі теж є ця новина
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08.10.2022 18:23 Ответить
дивно,але поліція словаччини троллять кацапів достойно і чесно претендують на друге місце після нас..(то я про цензорят)
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08.10.2022 18:11 Ответить
поліцаї...
або троллить..
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08.10.2022 18:39 Ответить
Песня. МОСТ.

На маленьком МОСТУ
Сквозь бури, дождь и грозы
Взяв только сны и грёзы
И детскую мечту

Я ГРОМКО УЛЕЧУ
Лишь в дом проникнет УТРО
Чтоб рифмами наполнить
Мир, в котором я живу

Ну и пусть
Будет нелёгким мой путь
Тянут ко дну боль и грусть
Прежних ошибок груз...
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08.10.2022 18:19 Ответить
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08.10.2022 18:22 Ответить
он улетел коту под хвост!
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08.10.2022 19:32 Ответить
На фото видно что обрушены 3 пролета а не 2. При этом посредине пролет целый. Тут уже возникают вопросы, или взрывов или попаданий было несколько или мост полная х***ня если рассыпается как домино.
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08.10.2022 18:22 Ответить
Гармошка образуется. Устоявший пролет тоже рухнет.
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08.10.2022 18:44 Ответить
Кацапов боялись, их ненавидели.... презирали, некоторые страны перед ними заискивали и зависели от них. Но вот так.... это уже дно. 😊
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08.10.2022 18:43 Ответить
Ре-фе-рен-дум, ре-фе-рен-дум!
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08.10.2022 18:48 Ответить
всі досить поважні військові експерти, не "експерти" з говномарафону по типу усіляких жданових-світанів та інших абдрістовічей, стверджують одноголосно, що це виключно ракета. нічого іншого не може викликати такий вибух, який поширюється Інтернетом. той же Томас Тейнер у твіттері все розписав досить зрозуміло навіть не експертам.
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08.10.2022 18:48 Ответить
нє. то атмосферна лінза, локальне недержання в пеліканів тощо
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08.10.2022 19:53 Ответить
Що мені подобается в СЛОВАЧЧІНІ - вони зниМАЮТЬ багато серіалів про життя в Словаччіни - ніякі не трилери, ніяка на пародія на словаков . ОБИЧАЙНЕ ЖИТТЯ
Е ПРО ПОЛИЦІЮ , е про кордон з Україною і контрабанду, е про лікарів, е про школу і т д

і це на 5 млн громадян ‼️‼️‼️ В них даже актеров не вистачає на всі серіали
МОЛОДЦІ СЛОВАКИ
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08.10.2022 19:09 Ответить
Та гаразд! Завжди є варіанти!
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08.10.2022 19:42 Ответить
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08.10.2022 22:45 Ответить
...поздравления, с присоединением незаконного моста морю! Слава Великой Ukraine
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09.10.2022 08:17 Ответить
 
 