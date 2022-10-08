В Москве начались аресты военнослужащих, передвижение по центру города перекрыто, - ГУР Минобороны
Вечером 8 октября появилась информация об арестах среди российских военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "В Москве начались аресты военных. В российской столице начался комплекс "мер", направленных против военных.
- Движение в центре перекрыто.
- В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" росгвардии.
- Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
- Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность".
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+91 Роман Пиляшенко #526483
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може арєстовіча прийшов час пощупати?
чи якусь іншу ******** совдеповского вєроісповєданія..
Рік тому, коли казав, що буде зимою вторгнення?
Чи в червні, коли казав, що буде в серпні перелом?
Тож ясно, що досягти поставлених ним цілей не вдасться
Так ему лучше взять всех подчиненных и скомандовать им идти на Кремль! Мол, у путина крыша поехала, его нужно скидывать!
Кацапи всі раби, що генерали, що рядові!
А раби до повстання не здатні, вони здатні лише на бунт!
Послать деда на пенсию в китай.
Заявить, что путин наделал ряд ошибок в украинском вопросе, заявить, что границы стран неприкасаемы, и что нужно выводить войска из Украины.
выбрать из себя какого-то нового президента. желательно не из силовиков. из экономистов! текущего премьер-министра поставить! или набиуллину!
договориться с западом о снятии санкций, и продолжить, как и раньше, получать деньги с запада за энергоресурсы.
путин - это босс мафии. он сейчас накрыл все доходы мафии. а главная задача мафии - это получать доходы. босса, который испортился - нужно скидывать.
Это нужно делать сейчас. Или путин так поднимет ставки, что выхода уже не будет. Они погибнут вместе с ним.
У генералов в руках армия, а у путина - росгвардия с резиновыми дубинками.
генералы сильнее.
Під час служби полковнік ,ком авіаполку ,просився до капітана КГБіста в теплий бокс УАЗіка ставить (капітан ідіот ,я внього шофером був 2 місяці більш не зміг😃)
Нехай передушать один одного в тому гадюшнику!
мають повісити ***** і його мусорів на березах!!!
или удавиться
Одна стая крис проти другої.
Тепер чекаємо,хто кому шию перегризе.
В чому її призначення, якщо на даний час є тільки один дієвий спосіб посадити Путіна до в'язниці?
https://censor.net/ru/forum/3362973/yak_posaditi_putna_do_vyaznits