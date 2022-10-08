РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5048 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
73 416 184

В Москве начались аресты военнослужащих, передвижение по центру города перекрыто, - ГУР Минобороны

москва,поліція,росія

Вечером 8 октября появилась информация об арестах среди российских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "В Москве начались аресты военных. В российской столице начался комплекс "мер", направленных против военных.

- Движение в центре перекрыто.

- В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" росгвардии.

- Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

- Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность".

Читайте также: Работников московских военкоматов при раздаче повесток будут сопровождать полицейские в форме и с оружием, - росСМИ

Автор: 

арест (10454) армия РФ (19123) москва (3072) разведка (4171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+91
Це найкраща новина за останні півроку... ***** наросії котиться з великої гори
показать весь комментарий
08.10.2022 18:20
+72
врубай ********** озеро для кооператива озеро
показать весь комментарий
08.10.2022 18:21
+72
в схватке русских военных и русских мусоров - победили мусора
это всё что нужно знать про русских военных - русские военные - галимые терпилы!
их бросили на убой, всё что они придумали - поднять копыта вверх
показать весь комментарий
08.10.2022 18:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение." ©
показать весь комментарий
08.10.2022 20:21 Ответить
Іди в дупу !
показать весь комментарий
09.10.2022 02:34 Ответить
а можуть військові завдати тактичного ядерного удару по кремлю ? . хоч може й без
показать весь комментарий
08.10.2022 18:42 Ответить
Вдалої анігіляції!
показать весь комментарий
08.10.2022 18:44 Ответить
Лебедине озеро танцюватиме чоловічим колективом.
показать весь комментарий
08.10.2022 18:45 Ответить
второй слева, не пойму - то ли стрелков, то ли гиркин?
показать весь комментарий
09.10.2022 19:18 Ответить
може йому кацапи остогидли?
може арєстовіча прийшов час пощупати?
чи якусь іншу ******** совдеповского вєроісповєданія..
показать весь комментарий
08.10.2022 19:09 Ответить
вася, а в чому Буданов фантазував?
Рік тому, коли казав, що буде зимою вторгнення?
Чи в червні, коли казав, що буде в серпні перелом?
показать весь комментарий
08.10.2022 19:28 Ответить
Вже давно би змістили *****.
Тож ясно, що досягти поставлених ним цілей не вдасться
показать весь комментарий
08.10.2022 18:46 Ответить
ясно, але вони раби вcі
показать весь комментарий
08.10.2022 19:00 Ответить
Навіть зелена ******** ходила по вру в футбілках з написом, що навіть великий Зє може помилятися....(
показать весь комментарий
09.10.2022 08:33 Ответить
Шваброіди в дії
показать весь комментарий
08.10.2022 18:46 Ответить
Человеконенавистническая секта маньяка *********** обязана рухнуть.
показать весь комментарий
08.10.2022 18:48 Ответить
Хотят арестовать какого-то генерала и повесить на него вину за взорванный крымский мост?

Так ему лучше взять всех подчиненных и скомандовать им идти на Кремль! Мол, у путина крыша поехала, его нужно скидывать!
показать весь комментарий
08.10.2022 18:50 Ответить
Брехня!
Кацапи всі раби, що генерали, що рядові!
А раби до повстання не здатні, вони здатні лише на бунт!
показать весь комментарий
08.10.2022 18:51 Ответить
У окружения путина еще есть шанс выйти из ситуации.

Послать деда на пенсию в китай.

Заявить, что путин наделал ряд ошибок в украинском вопросе, заявить, что границы стран неприкасаемы, и что нужно выводить войска из Украины.

выбрать из себя какого-то нового президента. желательно не из силовиков. из экономистов! текущего премьер-министра поставить! или набиуллину!

договориться с западом о снятии санкций, и продолжить, как и раньше, получать деньги с запада за энергоресурсы.

путин - это босс мафии. он сейчас накрыл все доходы мафии. а главная задача мафии - это получать доходы. босса, который испортился - нужно скидывать.

Это нужно делать сейчас. Или путин так поднимет ставки, что выхода уже не будет. Они погибнут вместе с ним.
показать весь комментарий
08.10.2022 18:51 Ответить
Не бачу слова "репарації"
показать весь комментарий
08.10.2022 21:14 Ответить
и слова "много"!
показать весь комментарий
08.10.2022 21:47 Ответить
Це точно? Бо на кону ящик шампанського.
показать весь комментарий
08.10.2022 18:52 Ответить
Сподіваюсь, що ГУР не в черговий раз дезінфу розганяє
показать весь комментарий
08.10.2022 18:55 Ответить
"нє нада так валнаваться. работа iдет рiтмiчно. всє iдєт по плану..."(с)
показать весь комментарий
08.10.2022 18:55 Ответить
Вдалого полювання всім причетним сторонам!
показать весь комментарий
08.10.2022 18:57 Ответить
Шойху беги !
показать весь комментарий
08.10.2022 19:00 Ответить
В Москві теж неспокійно це добре.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:00 Ответить
В москві жодної відеокамери не має??
показать весь комментарий
08.10.2022 19:02 Ответить
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют
показать весь комментарий
08.10.2022 19:04 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 19:04 Ответить
На железнодорожной станции Карань возле Мариуполя в субботу, 8 октября, прогремели мощные взрывы: слышно, как детонируют снаряды. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:06 Ответить
Учения - как правильно побеждать, если НАТО уже в новосибирске.
показать весь комментарий
08.10.2022 21:03 Ответить
бери ружо иди на фронт
показать весь комментарий
08.10.2022 19:11 Ответить
То шо ви тама Ыдиоты весь мир уже давно не сомни вается....
показать весь комментарий
08.10.2022 19:13 Ответить
Новая методичка, уже не первый пост такого плана. "Мы только прикидываемся слабыми, чтобы НАТО недооценило нашу силушку, само ввязалось с нами в войну, и тут ужо мы так покажем, так покажем..."
показать весь комментарий
08.10.2022 21:05 Ответить
"войско взбунтовалось! царь говорят не настоящий! настоящего видеть хотят!" ))
показать весь комментарий
08.10.2022 19:05 Ответить
всьо ідьот па плану
показать весь комментарий
08.10.2022 19:05 Ответить
Конец инператора Шойги.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:05 Ответить
Ну раз на болоті почалися арешти військових) То можливо проти гнома-царя на краснай вийдуть дєкабрісти) в даний час їх би назвали "актябрістами") чекаємо.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:05 Ответить
Жовтенята.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:17 Ответить
ГКЧП-куйло сцит перевороту.На днях мабуть танки будуть в держдурі вікна прострілювати
показать весь комментарий
08.10.2022 19:06 Ответить
Росгвардия армию не сможет победить!

У генералов в руках армия, а у путина - росгвардия с резиновыми дубинками.

генералы сильнее.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:09 Ответить
В сталінські часи армійські генерали сцяли в майтки перед лейтенантами НКВД, зараз без змін.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:17 Ответить
Гебня вона така
Під час служби полковнік ,ком авіаполку ,просився до капітана КГБіста в теплий бокс УАЗіка ставить (капітан ідіот ,я внього шофером був 2 місяці більш не зміг😃)
показать весь комментарий
08.10.2022 20:06 Ответить
так армія зайнята відгрібанням пі*дюдєй тут в нас, генерали беззахисні)
показать весь комментарий
08.10.2022 19:30 Ответить
Але там ,тьма скикунів....
показать весь комментарий
09.10.2022 02:36 Ответить
Шоста палата в дії
показать весь комментарий
08.10.2022 19:14 Ответить
Заворушилися павуки в банці! Перегризіть там один одного!
показать весь комментарий
08.10.2022 19:15 Ответить
Я реально не побачив особисту реакцію Зеленського на керченське бавовнище.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:19 Ответить
його звернення ввечері, вже 8 місяців як
показать весь комментарий
08.10.2022 19:31 Ответить
Сарану путчить...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:19 Ответить
от до чого днюха ***** привела. горілки було замало от і сваряться.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:21 Ответить
"военные, берите власть в свои руки, нам с вами будет легче договориться" - как говорил путин.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:25 Ответить
Взяли, владимир владимирович, что дальше, с кем тут договариваться?
показать весь комментарий
09.10.2022 06:27 Ответить
Протистояння сортів гівна. Для нас нічого не зміниться.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:26 Ответить
зміниться, що більше там гризні і безладу, то нам простіше
показать весь комментарий
08.10.2022 19:32 Ответить
ПУТЧ 2.0 - без вариантов, картинка один в один. Ждём ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО!
показать весь комментарий
08.10.2022 19:28 Ответить
"************ ставка" не будет - последние вскрытия показали, что **** Ильич оказался пидором, а значит запрещенным к использованию.
показать весь комментарий
08.10.2022 21:51 Ответить
Пидором оказался патологоанатом, давший заключение, и произведения гея П.И. Чайковского были рекомендованы к продолжению в использовании при смене лидеров в кремле в силу сложившихся традиций.
показать весь комментарий
09.10.2022 06:31 Ответить
Ни чего не напоминает? СС против "Вермахта".
показать весь комментарий
08.10.2022 19:31 Ответить
Аперация "Валькірія"?
показать весь комментарий
08.10.2022 21:22 Ответить
Щось не віриться
показать весь комментарий
08.10.2022 19:33 Ответить
Очередной кликбейт?
показать весь комментарий
08.10.2022 19:43 Ответить
Схоже, бо Твітер мовчить.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:58 Ответить
Нічого не зрозуміло . Яких військових арештовують? Та які в бойову готовність приведено .? Арештовують тих хто в бойову готовнїсть приведені або інших . Я
показать весь комментарий
08.10.2022 19:47 Ответить
Не гапружуйтесь.Можна й звикнути до висерів співмешканця Гогіка.☺️
показать весь комментарий
08.10.2022 19:49 Ответить
Ця інформація,-від автора сенсацій про плани путіна,двійників путіна,смертельні хвороби пітуна...
показать весь комментарий
08.10.2022 19:48 Ответить
Осанна!

Нехай передушать один одного в тому гадюшнику!
показать весь комментарий
08.10.2022 19:49 Ответить
Військові росії
мають повісити ***** і його мусорів на березах!!!
показать весь комментарий
08.10.2022 20:03 Ответить
Важко повірити. А це не фейк часом?
показать весь комментарий
08.10.2022 20:44 Ответить
От як би перебили один одного
показать весь комментарий
08.10.2022 20:55 Ответить
вот так постепенно рашка превращается в совок времен сталина, с войнами, посадками и прочими атрибутами. место проклятое
показать весь комментарий
08.10.2022 20:59 Ответить
невже зранку буде "русский балет"?
показать весь комментарий
08.10.2022 21:01 Ответить
При Хрущеве военные арестовывали гебню. Шас наоборот. Ну просто фарс какой то. Видать царь готовит военное дело, новый вселенский процес над изменниками. популярными становятся слова СЛОВО И ДЕЛО. Психопат гиркин уже три месяца это твердит.
показать весь комментарий
08.10.2022 21:42 Ответить
Атвлечь народ от поражения в Украине. Московщина апасносте, заколот!
показать весь комментарий
08.10.2022 21:53 Ответить
Буданов должен объясниться
или удавиться
показать весь комментарий
08.10.2022 22:06 Ответить
Буданов оказался прав или по крайней мере им инфу сливают пригоженцы. Они написали, что всю верхушку армейскую перетряхнут в пользу фсбшников.
показать весь комментарий
08.10.2022 23:31 Ответить
От бы друг в друга постреляли.
показать весь комментарий
08.10.2022 22:21 Ответить
Вони заплуталися та шукають винного...
Одна стая крис проти другої.
Тепер чекаємо,хто кому шию перегризе.
показать весь комментарий
09.10.2022 02:20 Ответить
Цей стан політики путіна, можна назвати одним кацапським словом- ПЯЗДА !
показать весь комментарий
09.10.2022 02:31 Ответить
Чому майже всі українські засоби масової інформації підставили себе цією пліткою?

В чому її призначення, якщо на даний час є тільки один дієвий спосіб посадити Путіна до в'язниці?
https://censor.net/ru/forum/3362973/yak_posaditi_putna_do_vyaznits
показать весь комментарий
09.10.2022 05:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 