На фронте погиб чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук, - Спортивный комитет
На фронте под Херсоном погиб спортсмен Дмитрий Захарчук.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и фейсбуке сообщает Спортивный комитет Украины.
"В боях под Херсоном погиб Дмитрий Захарчук – чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах и мастер спорта международного класса. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.
Захарчук был воспитанником ДЮСШ "Аквалидер" и призером многих международных турниров. После начала вторжения России он сменил ласты на оружие.
За время войны против российских захватчиков на фронте погибли более 130 спортсменов.
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