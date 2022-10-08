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Новости Агрессия России против Украины Война
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На фронте погиб чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук, - Спортивный комитет

На фронте под Херсоном погиб спортсмен Дмитрий Захарчук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом и фейсбуке сообщает Спортивный комитет Украины.

"В боях под Херсоном погиб Дмитрий Захарчук – чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах и мастер спорта международного класса. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.

Захарчук был воспитанником ДЮСШ "Аквалидер" и призером многих международных турниров. После начала вторжения России он сменил ласты на оружие.

За время войны против российских захватчиков на фронте погибли более 130 спортсменов.

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На фронте погиб чемпион Европы по плаванию Дмитрий Захарчук, - Спортивный комитет 01

Автор: 

смерть (9215) спорт (2425)


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Топ комментарии
+41
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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08.10.2022 18:40
+38
вічна пам'ять герою

не забудем і не пробачим
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08.10.2022 18:39
+27
Герої не вмирають.

Пам'ятаємо тих, хто пішов.

Підтримуємо тих, хто з нами.
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08.10.2022 18:47
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вічна пам'ять герою

не забудем і не пробачим
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08.10.2022 18:39 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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08.10.2022 18:40 Ответить
Герої не вмирають.

Пам'ятаємо тих, хто пішов.

Підтримуємо тих, хто з нами.
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08.10.2022 18:47 Ответить
Слава Герою i Вiчна пам"ять !!!
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08.10.2022 19:20 Ответить
сидиш за бугром - сиди і не гавкай , я більш ніж впевнений що він сам пішов добровольцем .. але тобі цього не зрозуміти ..
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08.10.2022 19:23 Ответить
Ти що, собако, верзеш?
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08.10.2022 19:37 Ответить
..для України кожен Українець зі зброєю на фронті - генофонд нації
Слава Герою..(
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08.10.2022 19:01 Ответить
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ ЕГО РОДСТВЕННИКОВ И ТОЖЕ САМОЕ СДЕЛАТЬ С ЕГО ШАЙКОЙ !!!
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08.10.2022 19:09 Ответить
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08.10.2022 19:17 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
Це вам не усик з ломаченком.
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08.10.2022 19:48 Ответить
Слава Воїну... Слава Герою!
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08.10.2022 19:56 Ответить
Вони живуть поки ми пам'ятаємо Вічна пам' ять героям
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08.10.2022 20:33 Ответить
С.У.М.
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08.10.2022 20:38 Ответить
Боже ,ти все бачиш,допоможи нам захистити наш дім!
Слава Герою!Вічна пам,ять!
Спочивай серденько, ти віддав найцінніше Україні, твої рани більше не болять, наше серце буде за тобою боліти завжди,ти наша гордість і наша вічна біль...
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08.10.2022 20:40 Ответить
"...призер чемпионата мира по плаванию в ластах и мастер спорта"
--------------
Герої України не вмирають!
Вони як лебеді - просто "ласти клеють"!
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09.10.2022 02:14 Ответить
 
 