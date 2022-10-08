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Новости Война
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Российский обстрел Запорожья 6 октября: под завалами найдены уже 19 погибших

запоріжжя,дснс

Количество жертв российских ракетных обстрелов, совершенных 6 октября по многоэтажкам Запорожья, возросло до 19.

Об этом журналистам сообщили в ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Найдено уже 19 человек", - сообщили правоохранители.

Работы по ликвидации последствий ракетной атаки продолжаются. Спасатели, коммунальщики и около сотни жителей города разбирают завалы домов, куда 6 октября попали ракеты.

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Издание уточняет, что из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 14 погибших (из них 1 ребенок), из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы 4 погибших. Еще 14 человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, утром 6 октября оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам Запорожья. Разбор завалов продолжается. По состоянию на утро 8 октября количество погибших достигло 17, в том числе один ребенок.

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995) смерть (9215)


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Про скелети у британській шафі.

Яка різниця між украінцамі і бриттами? На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський "рабочій класс" оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях. Але так дивно сталося, що зараз, українська війна стимулювала в Британії активні спогади, а заодно і журналістське розслідування. Мабуть, далі буде... А може і нє, бо то неполіткоректно до однієї чи то нації, чи то конфесії. Хрін їх розбере...
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08.10.2022 20:18 Ответить
Это в моём родном городе , на бывшем проспекте Ленина в районе улицы Сталеваров. Хотят сделать из Запорожья второй Мариуполь, твари.
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09.10.2022 04:52 Ответить
 
 