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Взрыв на Керченском мосту – это конкретная спецоперация одной из российских спецслужб и начало эры противостояния силовиков, - ОП

президента,оп,офіс

Взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков. В частности, они пытаются определить виновного в провале "спецоперации" в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "РБК-Украина" такое заявление советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал в эфире телемарафона.

"Мы сегодня видим горячую фазу очень и очень мощного противостояния между разными спецслужбами, потому что если мы говорим про Минобороны, это прежде всего Главное управление Генштаба ВС РФ, а с другой стороны - ФСБ", - отметил Подоляк.

Он отметил, что ФСБ лишилось своей репутации среди верхушки путинского режима еще в начале полномасштабного вторжения, когда их пропагандистская программа о "захвате Киева за 3 дня" провалилась. Но сейчас у ФСБ появилась возможность реванша и она начала осуществлять давление на главу Минобороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других российских генералов. В частности, не раз звучали призывы об аресте представителей генералитета РФ.

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"С другой стороны, Минобороны начало как-то защищаться. И, по нашему мнению, все, что происходило на Керченском мосту сегодня ночью, - это конкретная спецоперация одной из российских спецслужб… И, таким образом, мы можем видеть проявление конкретного конфликта между силовиками, который говорит про очень важную вещь - сегодня в России началась новая эра, эра противостояния российских силовиков", - подчеркнул Подоляк.

Он пояснил, что сейчас силовики в РФ пытаются определить виновников провала российской "специальной военной операции" и хотят арестовать своих оппонентов для того, чтобы "после прихода новой элиты занять определенные места".

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Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

россия (95418) силовики (2798) Керченский мост (393) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+52
- Дочку Дугина вы взорвали?
- Ні, то не ми
- А Керченский мост?
- Теж не ми
- А Северный поток?
- А от що не ми, то не ми
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08.10.2022 19:46
+46
та нема проблєм
хай фсб ще пару десятків фур з ТНТ на кримському мості підірвуть
ми й слова супротив не скажемо
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08.10.2022 19:44
+44
Одне я знаю точно - Зеленський нічого не знав, бо він би одразу все здав ***** як було з вагнерівцями
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08.10.2022 19:49
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08.10.2022 22:11 Ответить
План операції міг розробляти не сам Добкін, а його брат.
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09.10.2022 09:32 Ответить
Так ! Ці нюхачи дуже талановити. Наприклад візьміть Зелю.
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09.10.2022 12:03 Ответить
Дельфіни давно підозрювали, що люди тупі, але після кримського мосту зрозуміли, що вони - інший Всесвіт!
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08.10.2022 22:11 Ответить
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09.10.2022 00:23 Ответить
Зорян і Шкіряк поспішають на допомогу
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09.10.2022 00:24 Ответить
А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп...ду не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищили злодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля..
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09.10.2022 11:01 Ответить
Подоляк налякався, що якщо це зробила Україна тоді Зеля не зможе пійти на перемовини з Путлером.
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09.10.2022 12:01 Ответить
Взрыв на Крымском мосту - персональная «пощёчина» Владимиру Путину, считает Британская разведка. Мост взорвали через несколько часов после его 70-летия. Путин лично спонсировал и открыл мост, а подрядчиком по его строительству был его друг детства Аркадий Ротенберг, при этом командующий Росгвардией Виктор Золотов публично заверял в безопасности моста.

В этой новости прекрасно все.
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09.10.2022 13:44 Ответить
Яке нафіг протистояння: Путіну потрібно збільшення підтримки мобілізації і війни взагалі. Ось і потрібно показати які українці погані до мас, які вважали себе далекими від цього. На диво неконструктивний але резонансний теракт - все як замовляли.
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09.10.2022 14:33 Ответить
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