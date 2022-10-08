Мы не знаем, как далеко может зайти мания величия Путина, - министр обороны Германии Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что НАТО должно сделать больше для совместной безопасности, чтобы оградить себя от любых агрессивных действий России и ее президента Владимира Путина.
"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, насколько далеко может зайти мания величия Путина", - сказала Ламбрехт, посещая немецкие войска, дислоцированные в балтийской стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Выступая на литовской военной базе Рукла, глава Министерства обороны ФРГ также отметила, что к российским угрозам в сторону стран Балтии не следует относиться легкомысленно, и Германия будет оставаться преданной своим обязательствам по защите партнеров по НАТО.
"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны воспринимать их всерьез и быть готовыми", - заявила она.
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Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая.
И была б у меня на посылках!
(А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
нормальную отмазку фрицы придумали...
ниякых леопёрдоф...
А озабочені озабоченці й схвильовані хвилювальники звісно ***** й рашистов зупинити не здатні.
с раздачей орденов канешно.
Але прогресуюча шизофренія та старечий маразм можуть (або вже) пошкодить причинно-наслідкові ланцюги тієї ботоксної макітри. І війна на знищення із застосуванням ЯО може стати в його уяві цілком прийнятною. Поки цього нема - треба знищити цього дрібного довбня.
Може в професійних лікарів-психологів та психіатрів буде інша думка, але моя - саме така.
Что значит "серьёзно воспринимать угрозы"? "А то путин нападёт - лучше сразу сдайтесь"?
прежде чем давать советы другим надо:
1. Честно платить свой взнос в НАТО. Германия в течении десятилетий не платила свои 2% от ВВП.
2. Не прятаться за спинами других как это делала Германия прячась за спиной США.
Американские налогоплательщики оплачивали расходы Германии ( см пункт 1).
3. Не заигрывать с диктаторскими режимами как это 20 лет делала фрау Ребинтроп (Меркель) с РФ.
4. Не использовать двойные стандарты:
А- формально исповедовать евро-атлантические цивилизованные принципы,
а в реальной жизни называть Северный поток с Россией не стратегическим сотрудничеством, а « бизнес проектом».
Б- защищать не только «себя», но и другие страны от общего агрессора, так как по одному Путин перебьёт все страны Европы.
Украина сейчас защищает всю Европу, но Германия говорить « о своих проблемах».
Вот только после выполнения этих позиций Германия может позволить себе раздавать советы другим.
а ви ганси далі гадайте що таке *****