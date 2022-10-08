РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5048 посетителей онлайн
Новости Война
6 665 30

Мы не знаем, как далеко может зайти мания величия Путина, - министр обороны Германии Ламбрехт

ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что НАТО должно сделать больше для совместной безопасности, чтобы оградить себя от любых агрессивных действий России и ее президента Владимира Путина.

"Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, насколько далеко может зайти мания величия Путина", - сказала Ламбрехт, посещая немецкие войска, дислоцированные в балтийской стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Выступая на литовской военной базе Рукла, глава Министерства обороны ФРГ также отметила, что к российским угрозам в сторону стран Балтии не следует относиться легкомысленно, и Германия будет оставаться преданной своим обязательствам по защите партнеров по НАТО.

Читайте также: Освобождение Лимана – это большой успех, но не поворотный момент, – глава Минобороны Германии Ламбрехт

"Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны воспринимать их всерьез и быть готовыми", - заявила она.

Автор: 

Германия (6939) путин владимир (31225) россия (95418) Ламбрехт Кристин (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Давайте не будемо перевіряти. Їбаште моль зараз.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:12
+6
Психіатрія (а у випадку путіна ще й геріатрія) каже нам, що манія величі своїх обмежень не має.
Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
показать весь комментарий
08.10.2022 20:14
+4
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая.
И была б у меня на посылках!

(А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
показать весь комментарий
08.10.2022 20:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая.
И была б у меня на посылках!

(А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
показать весь комментарий
08.10.2022 20:12 Ответить
Давайте не будемо перевіряти. Їбаште моль зараз.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:12 Ответить
аерозоль
показать весь комментарий
08.10.2022 21:05 Ответить
Готовими звісно треба бути, але ***** на НАТО пійти не наважиться
показать весь комментарий
08.10.2022 20:13 Ответить
А нах нам знати про незнання Лембрахт? Проблема нашого світу у інформаційному смітті. 🤷
показать весь комментарий
08.10.2022 20:14 Ответить
Психіатрія (а у випадку путіна ще й геріатрія) каже нам, що манія величі своїх обмежень не має.
Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
показать весь комментарий
08.10.2022 20:14 Ответить
Шольца запитай. Він гарно *уйлу ********, напевне все про нього знає.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:15 Ответить
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від будь-яких агресивних дій Росії та її президента Володимира Путіна. ДЛЯ ЦЬОГО КОРДОНИ НАТО МАЮТЬ ПРОЛЯГАТИ КОРДОНАМИ УКРАЇНИ ДО РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
показать весь комментарий
08.10.2022 20:16 Ответить
кароче вавку в тыковке ***** померять нечем..
нормальную отмазку фрицы придумали...
ниякых леопёрдоф...
показать весь комментарий
08.10.2022 20:18 Ответить
Я знаю- НА стільки на скільки боягузи деякі й продажні з ЄС дозволять. Але Українці не боягузи й знають що ***** й рашисти зупиняються там де отримаують гарних пи#дюлей!!!
А озабочені озабоченці й схвильовані хвилювальники звісно ***** й рашистов зупинити не здатні.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:19 Ответить
я знаю ---на 2 метра под землю,без вариантов
показать весь комментарий
08.10.2022 20:21 Ответить
пора бубе список ссыкунишек формировать...
с раздачей орденов канешно.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:21 Ответить
Пуптін Всесвіту
показать весь комментарий
08.10.2022 20:24 Ответить
Виходячи з заяв московитів про нові домовленості Кремля і Заходу, цей недопалок марить себе володарем одного з полюсів цивілізації (що найменше). На місці китайців я б образився.

Але прогресуюча шизофренія та старечий маразм можуть (або вже) пошкодить причинно-наслідкові ланцюги тієї ботоксної макітри. І війна на знищення із застосуванням ЯО може стати в його уяві цілком прийнятною. Поки цього нема - треба знищити цього дрібного довбня.

Може в професійних лікарів-психологів та психіатрів буде інша думка, але моя - саме така.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:24 Ответить
Бла-бла-бла... посидела в Одессе бомбоубежище, но что-то не видно, чтобы чему-то научилась. "Германия остаётся верной своим обязательствам перед партнёрами по НАТО" - можно не говорить, и так понятно что СДПГ верна своим обещания пообещать высказать глубокую озабоченность (до конца года, но это не точно).

Что значит "серьёзно воспринимать угрозы"? "А то путин нападёт - лучше сразу сдайтесь"?
показать весь комментарий
08.10.2022 20:32 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 20:32 Ответить
З німцями усе зрозуміло. Не треба на них надіятись
показать весь комментарий
08.10.2022 20:35 Ответить
це знає тільки чарівна валіза але вона секретна.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:36 Ответить
Ламбрехт не розуміє, що Путін - це улюбленець русскага народа. А без підтримки народу, Путін абсолютне зеро. Ну десь таке, як наше Ze.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:45 Ответить
Дурне поїхало в турне. Леопарди Україні давайте, та побільше, тоді проблем у нати не буде зовсім.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:45 Ответить
Фрау,
прежде чем давать советы другим надо:

1. Честно платить свой взнос в НАТО. Германия в течении десятилетий не платила свои 2% от ВВП.

2. Не прятаться за спинами других как это делала Германия прячась за спиной США.
Американские налогоплательщики оплачивали расходы Германии ( см пункт 1).

3. Не заигрывать с диктаторскими режимами как это 20 лет делала фрау Ребинтроп (Меркель) с РФ.

4. Не использовать двойные стандарты:

А- формально исповедовать евро-атлантические цивилизованные принципы,
а в реальной жизни называть Северный поток с Россией не стратегическим сотрудничеством, а « бизнес проектом».

Б- защищать не только «себя», но и другие страны от общего агрессора, так как по одному Путин перебьёт все страны Европы.
Украина сейчас защищает всю Европу, но Германия говорить « о своих проблемах».

Вот только после выполнения этих позиций Германия может позволить себе раздавать советы другим.
показать весь комментарий
08.10.2022 20:47 Ответить
На гансов надейся но сам не плошай. Фрау Рибентроп пошла на встречу Вольдемару и закрыла Украине дверь в Европу, за это Вольдемар сделал Германию газовым хабом в Европе, и фрау купалась в лучах славы. А теперь вольдемар взорвал трубу и гансы переходят в категорию простых членов ЕС и НАТО. Такое чувство, что некоторые немецкие политики уйдут в безвестность вместе с Пукиным. Поскорей бы.
показать весь комментарий
08.10.2022 21:08 Ответить
Почему же в безвестность. Их может ждать слава Невилла Чемберлена.
показать весь комментарий
08.10.2022 21:50 Ответить
навстречу
показать весь комментарий
08.10.2022 23:08 Ответить
діагноз-*****
а ви ганси далі гадайте що таке *****
показать весь комментарий
08.10.2022 21:38 Ответить
Манія величі + манія переслідування = обов'язковий набір. Як для х*йла, так і для всіх його покірних х*йлостанців...
показать весь комментарий
09.10.2022 00:27 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2022 00:56 Ответить
 
 