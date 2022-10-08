Больницы оккупированной Херсонщины не могут справиться с потоком раненых россиян, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о количестве раненых российских оккупантов и их размещении в медицинских учреждениях оккупированных территорий.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов.
Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области около тридцати раненых захватчиков. В это учреждение направлен дополнительный медперсонал".
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Им еще и медикаменты с Украины как гуманитарку завозят, не знал?
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")