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Больницы оккупированной Херсонщины не могут справиться с потоком раненых россиян, - Генштаб

рф,армія,найманці

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о количестве раненых российских оккупантов и их размещении в медицинских учреждениях оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов.

Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области около тридцати раненых захватчиков. В это учреждение направлен дополнительный медперсонал".

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Автор: 

армия РФ (19123) ранение (3379)


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Топ комментарии
+23
У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айподох и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья.
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08.10.2022 20:32
+20
Патологоанатом им доктор.
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08.10.2022 20:21
+16
Где ж это они так поранились, унитазы откручивали зубами?
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08.10.2022 20:20
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Где ж это они так поранились, унитазы откручивали зубами?
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08.10.2022 20:20 Ответить
Патологоанатом им доктор.
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08.10.2022 20:21 Ответить
У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айподох и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья.
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08.10.2022 20:32 Ответить
Айболит вообще то был ветеринаром. Так что всякие свинособаки - как раз его профиль.
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08.10.2022 22:38 Ответить
Так у русских все врачи - ветеринары. Людей там сроду не водилось, одни свинособаки.
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08.10.2022 22:45 Ответить
А че наши больницы, которые орки не успели еще разрушить и врачи лечат мокшей, которые потом опять будут убивать украинцев. Надо из врачей создать бригаду смерти по быстрому излечению русозврей.
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08.10.2022 20:22 Ответить
Може їх примушують лікувати?якийсь же лох їх проїбав.
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08.10.2022 21:08 Ответить
Там,що українські лікарі штопають русню???
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08.10.2022 20:22 Ответить
Это же наши люди.
Им еще и медикаменты с Украины как гуманитарку завозят, не знал?
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08.10.2022 20:29 Ответить
А у них є вибір?
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08.10.2022 21:09 Ответить
Треба запитати у того хто здав Херсонщину - чи мали час на евакуацію ці лікарі.
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08.10.2022 21:40 Ответить
клятва Гиппократа
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09.10.2022 06:42 Ответить
Насчёт врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек - простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет!
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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08.10.2022 20:24 Ответить
Ну тоді нехай вбивають та закопують. Лікарі можуть зробити насильницьку смерть під природну дуже правдоподібною.🤷
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08.10.2022 20:24 Ответить
На кладбищах дохерища места.
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08.10.2022 20:26 Ответить
Лічно я очень сільно озабочен качеством леченія кацапского убойного скота.
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08.10.2022 20:26 Ответить
Мухи и черви все сожрут,не парьтесь
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08.10.2022 20:33 Ответить
🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:48 Ответить
А навіщо їм лікарні доктор сказав фауйте у пакети
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08.10.2022 20:58 Ответить
в нас немає стільки ветеринарів.. ніхто ж не знав про цю худобу
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08.10.2022 21:05 Ответить
От симулянты, не хотят сами сдыхать запутина.
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08.10.2022 21:52 Ответить
Я от не розумію,невже у каців не працює сарафанне радіо? Якщо відосики про дохлих орків вони не бачуть,то вже б розказали,як наші хлопці їх накривають і в звіст,і в гриву...
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09.10.2022 02:07 Ответить
Шоб они сдохли,русише швайне!
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09.10.2022 08:09 Ответить
 
 