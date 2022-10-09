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Германия передаст Украине 100 танков по круговой схеме, - министр обороны Ламбрехт
Германия пообещала передать Украине 100 советских танков, поставленных из Греции и Словакии.
Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Глава оборонного ведомства Германии во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск отметила, что Берлин объявил о дополнительных поставках оружия для Украины, включая систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.
Она также заявила, что "мы живем в серьезные времена", и потому НАТО сейчас необходимо восполнить "пробелы" в обороне.
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+28 Антип61
показать весь комментарий08.10.2022 23:44
+26 Philip #450827
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+23 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.10.2022 23:58
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германия лично недалеко Ничего из этим 100 танков!
Это медицинский факт.
А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
германия , лично , Не дала Ничего из этих 100 танков!
Это медицинский факт.
А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
Нищие Греция и Словакия бесплатно и
колесо от танка не передали бы
Как правильно заметил кто-то наблюдательный - НАТО вооружает свои страны современными танками, а советское говно списывает на нынешнюю войну.
Интересно, почему не дают нам современные танки. И вот сейчас, будьте добры, не нужно про то, что Украина "сама должна была" - соглашусь только в части ракетной программы, нужно было сделать как можно больше "Вільха-М" и "Сапсан", тогда не нужны было бы ползать на коленях, вымаливая ATACMS и получая категорический отказ.
Но западных танков за тридцатилетнюю историю Украины было закуплено НОЛЬ. Я даже не упоминаю постоянный дефицит бюджета и "жизнь в кредит", постоянную нехватку денег ни на что, а уж на оборону - тем более, до 2014 у наших политиков были дела поважнее.
А после 2014 разве не было по сути введено эмбарго на поставку нам каких-либо серьёзных вооружений, м? Так каким образом было закупать современные танки?
Але..."Ми" просили не "карамель", а "шоколад" із леопардиками?