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Германия передаст Украине 100 танков по круговой схеме, - министр обороны Ламбрехт

ламбрехт,крістін

Германия пообещала передать Украине 100 советских танков, поставленных из Греции и Словакии.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава оборонного ведомства Германии во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск отметила, что Берлин объявил о дополнительных поставках оружия для Украины, включая систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

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Она также заявила, что "мы живем в серьезные времена", и потому НАТО сейчас необходимо восполнить "пробелы" в обороне.

Автор: 

Германия (6939) танк (2250) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+28
А стенобитные орудия Древнего Рима тоже передадут, или это уже слишком новое оружие по мнению Шольца?
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08.10.2022 23:44
+26
Ще трішки для естетичного задоволення


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09.10.2022 00:05
+23
Вы зря так. Украинские беженцы , которые сейчас в Германии , хорошо обеспечены . И уже за это надо сказать спасибо
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08.10.2022 23:58
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Так в том то и дело, Олена!
германия лично недалеко Ничего из этим 100 танков!

Это медицинский факт.

А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
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09.10.2022 15:11 Ответить
Так в том то и дело, Олена!
германия , лично , Не дала Ничего из этих 100 танков!

Это медицинский факт.

А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
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09.10.2022 15:13 Ответить
Германия передала как раз все те танки,которые Украина от " братских" стран получила,она их оплатила.
Нищие Греция и Словакия бесплатно и
колесо от танка не передали бы
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09.10.2022 06:38 Ответить
від первістка залишився тільки бронекорпус, вся начинка з Ізраїлю. А гармата нарізна заряд унітарний,дальність прямого пострілу у два рази перевищує вся теперішні танки в Україні. Ну а про мотор і КПП говорити не приходиться. Там БК зовні, як і пропонував Морозов в кінці шестидесятих .Попередниця цієї гармати славно потрудилась проти босоногих арабів.
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09.10.2022 05:39 Ответить
І по чому з тієї супернарізної британсткої старезної гармати стріляти? По дронах іранських? Та й фугасна дія ніяка...
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09.10.2022 09:25 Ответить
Не поспішають
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09.10.2022 06:00 Ответить
Не пойму, это мужчина или женщина? Судя по фамилии - женщина, а говорит, что она передаст, как и Шольц.
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09.10.2022 07:24 Ответить
С поганой овцы хоть шерсти клок. Германия Будапештский меморандум не подписывала. Бриты и СШай вообще никаких танков не дают, ни по какой схеме. Вопрос конечно, основной - а где наши танки? ладно там один Оплот и немного Булатов, а куда делись танки с хранения? В Африку?
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09.10.2022 08:42 Ответить
их и возвращают по ходу. Украинские барыги их продавали 30 лет, и сейчас все возвращают Украине ее же вооружения.
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09.10.2022 10:09 Ответить
НАТО зараз необхідно заповнити "прогалини" в обороні

Как правильно заметил кто-то наблюдательный - НАТО вооружает свои страны современными танками, а советское говно списывает на нынешнюю войну.

Интересно, почему не дают нам современные танки. И вот сейчас, будьте добры, не нужно про то, что Украина "сама должна была" - соглашусь только в части ракетной программы, нужно было сделать как можно больше "Вільха-М" и "Сапсан", тогда не нужны было бы ползать на коленях, вымаливая ATACMS и получая категорический отказ.

Но западных танков за тридцатилетнюю историю Украины было закуплено НОЛЬ. Я даже не упоминаю постоянный дефицит бюджета и "жизнь в кредит", постоянную нехватку денег ни на что, а уж на оборону - тем более, до 2014 у наших политиков были дела поважнее.

А после 2014 разве не было по сути введено эмбарго на поставку нам каких-либо серьёзных вооружений, м? Так каким образом было закупать современные танки?
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09.10.2022 08:46 Ответить
Понти пусті. Металобрухт для смертників...
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09.10.2022 09:05 Ответить
кремлебот детекткд!
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09.10.2022 10:08 Ответить
Ну ладно), раз ця новина так довго висить на Цензорі в головних - Шольца можна похвалити із "політичним смаком" моменту і як раз той самий час нової "моди" у виконанні Німеччини.
Але..."Ми" просили не "карамель", а "шоколад" із леопардиками?
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09.10.2022 10:19 Ответить
Ці танки стільки вже по колу ходять, що ніяка кругова схема не вгадає. Треба туди заслати "нашого Штірліца" для контролю і нагляду за Шольцем.
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09.10.2022 21:37 Ответить
"Я все вам дам, я все маю, тільки коли - незнаю"
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10.10.2022 20:04 Ответить
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