Германия передаст Украине 100 танков по круговой схеме, - министр обороны Ламбрехт

Германия пообещала передать Украине 100 советских танков, поставленных из Греции и Словакии.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава оборонного ведомства Германии во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск отметила, что Берлин объявил о дополнительных поставках оружия для Украины, включая систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

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Она также заявила, что "мы живем в серьезные времена", и потому НАТО сейчас необходимо восполнить "пробелы" в обороне.