Беларусь официально обвинила Украину в том, что Киев якобы планирует нанести удар по территории РБ, - МИД

МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал спикер МВД Олег Николенко.

Он отметил: "Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.

В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси.

Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

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Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям.

Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.

Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины".

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