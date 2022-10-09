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Беларусь официально обвинила Украину в том, что Киев якобы планирует нанести удар по территории РБ, - МИД

рф,армія,білорусь

МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал спикер МВД Олег Николенко.

Он отметил: "Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.

В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси.

Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

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Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям.

Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.

Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины".

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Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6939) нота протеста (140)


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Топ комментарии
+98
Конечно планирует. А они думают можно безнаказанно обстреливать Украину?
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09.10.2022 01:03
+72
а с чьей территории обстреливают ракетами Украину? кацапские картофельные холуи.
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09.10.2022 01:03
+43
то може і нанести?
принаймні обвинувачення будуть підтверджені
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09.10.2022 01:03
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Давно пора таке зробити ще з самого початку війни
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09.10.2022 17:57 Ответить
Смокчить, кацапи
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09.10.2022 18:08 Ответить
После того как 24.02.2022 Белоруссия напала на Украину, а потом многократно обстреливала и продолжается обстреливать Украину ракетами, Украина уже давно должна была ответить ей тем же. А то, что Лукашенко говорит путинское "ихтамнет", так это лишь подтверждает, что в действительности они (белорусские военные) здесь (в Украине) есть.
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09.10.2022 19:55 Ответить
Поясніть мені навіщо Україна підтримує дипломатичні стосунки на найвищому рівні з такими країнами як Білорусь та Іран ???
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09.10.2022 20:12 Ответить
Лука, всё вполне законно будет, если получишь удар с территории Украины. А нехрен предоставлять свою территория карлику ху#лу, для обстрела Украины. Ты хочешь и рыбку съесть и ноги не намочить. Значит тебе можно, чтоб обстрел Украины происходил с твоей территории, а нам нельзя стрелять? Ну, если так рассуждаешь, то тогда ты ху#ло № 2.
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09.10.2022 20:41 Ответить
класичний парашенский сценарій. 1. дипломатическая нота. задача-показать агрессора. 2. провокация. задача-подтвердить факт агрессивных намерений 3. реализация права на защиту от агрессии. 4. справедливая освободительная война. спасение мира от фашизма. исторические примеры: Финляндия и т.д. крайний и последний освобождение Украины от фашизма.
в случае с Украиной это будет сценарий - сісти голою дупою на їжака

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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09.10.2022 21:18 Ответить
надо будет с военной точки зрения - #банем. Причем #банем так, что мало не покажется
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09.10.2022 21:44 Ответить
А КОГДА У КИЕВА ЯДЕР БЫЛ ОН НЕ МОГ РАЗПЗДЯЧИТЬ БЕЛАРУСЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ !?) БАТЬКА - УМРИ !!!
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09.10.2022 23:18 Ответить
Дране Квазімодо отримав півтора мільйярда.
І тепер ******** баби внук - буде відробляти.
А може - превенцівно, того,хуйнуть?
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10.10.2022 03:05 Ответить
Це як в тому анікдоті.

- Мужчина, не подходите ко мне!
- В чем дело?
- Не подходите, Вы меня изнасилуете!
- Не собираюсь я Вас насиловать! Не мелите чепухи.
- Не собираетесь? А придётся!
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10.10.2022 06:07 Ответить
Цікаво, скільки нот протесту проти обстрілів з території бульбостану подали наші дипломати і чи були в тих нотах попередження, що Україна залишає право за ЗСУ нанести удари у відповідь? Щось я не зустрічав заяв наших дипломатів в ЗМІ. Значить виходить так, що Боневтік дозволяє бульбофюреру грати в одні ворота. За яку команду грає членограй вирішуте самі, може навіть за кілька відразу, але я вже давно впевнений, що не за українську.
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10.10.2022 12:56 Ответить
Простітутка вусата! Як шкода що неможу дотягнутись до нього☻️Я аирвав би руками його серце👿
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10.10.2022 14:16 Ответить
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