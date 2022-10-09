Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погибли 12 человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сначала сообщалось, что в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья погибли 17 человек. Но в настоящее время, по данным ОВА, известно о 12 погибших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
Из-за ударов пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города.
"По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным", - написал он.
Также известно, что спасатели уже предоставили разрешение коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов.
"Коммунальщики начинают работать, но людей не хватает. Поэтому все неравнодушные запорожцы могут приобщиться к разборке завалов", - добавил Куртев.
Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.
Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", - говорится в сообщении.
По его словам, в настоящее время известно о 12 погибших.
"Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется. Под завалами могут находиться люди. На местах происшествий продолжается спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавляет Старух.
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Путина это вполне устраивает,можно десятилетия так стрелять только в одну сторону.
А НЕ США ?
Ми зберігали нейтральний статус і гарантом нашої безпеки була раіська. Так вирішили українці і влада, які вважали парашників братами, більшість вважала. За два дні до масштабного вторгнення Зе сказав що не вірить у напад, не віритьу бомбардування міст, бо разіяни теж люди. Саме ці помилки призвели до нищення держави тепер. І самі українці заклали війну на майбутнє.
П.С. Зеленский - скотыняка, про асфальт и коррупцию мне писать не нужно, я в курсе. Делать , что-то нужно прямо сейчас, город- 700 тысячник методично уничтожают.
Одужання пораненим.