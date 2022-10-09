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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погибли 12 человек (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сначала сообщалось, что в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья погибли 17 человек. Но в настоящее время, по данным ОВА, известно о 12 погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Из-за ударов пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города.

"По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным", - написал он.

Также известно, что спасатели уже предоставили разрешение  коммунальным службам на ликвидацию последствий прилетов.

"Коммунальщики начинают работать, но людей не хватает. Поэтому все неравнодушные запорожцы могут приобщиться к разборке завалов", - добавил Куртев.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.

Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей", - говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время известно о 12 погибших.

"Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется. Под завалами могут находиться люди. На местах происшествий продолжается спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавляет Старух.

Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погибли 12 человек (обновлено) 01
Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погибли 12 человек (обновлено) 02
Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погибли 12 человек (обновлено) 03
Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погибли 12 человек (обновлено) 04

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Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995)


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Топ комментарии
+26
C*КА ТВАРЬ плешива, горіть а аду рашисти!!!
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09.10.2022 06:59
+23
*******, где ответка по белгороду?
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09.10.2022 07:30
+17
Це кончені тварі, а не народ. Там мільйони путлерів проживають на росії. Достатньо почитати з десяток коментарів під рашистськими відео в ютуб. Не може бути жалю до них. Вони на власній шкірі в своїх містах, в своїх домівках повинні відчути, що таке війна.
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09.10.2022 08:06
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Жах, там стільки загиблих...
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09.10.2022 06:56 Ответить
C*КА ТВАРЬ плешива, горіть а аду рашисти!!!
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09.10.2022 06:59 Ответить
Там взагалі немає ППО? Чи я щось не розумію?
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09.10.2022 07:00 Ответить
С 300 б'ють, дальність дії до 80 км, таке ППО не ловить майже
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09.10.2022 07:04 Ответить
Це може бути X-22
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09.10.2022 07:08 Ответить
Написано же, враг применил тактическую авиацию
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09.10.2022 09:32 Ответить
пУТИНСКИЙ ПОЧЕРК
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09.10.2022 07:14 Ответить
Я уже давно говорил об этом, тем более освобождена Харьковская обл., и не надо Хаймарсы, подъехали поближе и насыпали Смерчами по рашистским выродкам. Снесли к @уям собачим пару кварталов кацапской быдломасы, итак каждый раз при обстреле украинских городов. И пока скрепоносцы не будут там за поребриком рыгать кровью все это будет продолжаться и дальше, потому что глубокоозабоченный запад поставляет нам вооружение и заказывает музыку.
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09.10.2022 09:00 Ответить
Тоже так думал, но нас тогда европейские любители дешевого российского газа и путинских откатов нарекут терористами не дадут нам цезарей и всяких ирисов с леопардами. Они только ищут повод. Но самое плохое откажутся брать в ЕС и свернут с нами сотрудничество. Выход один: эвакуация населения из Харькова и Запорожья
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09.10.2022 11:21 Ответить
нас виставлять катами цивільного русского населення і можна буде забути за поставки зброї, і це ніяк не нашкодить на приклад русскому воєнпрому, і путіну теж, скорше навпаки у них нарешті з"являться аргументи і для Заходу і для свого лохторату.
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09.10.2022 15:15 Ответить
*******, где ответка по белгороду?
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09.10.2022 07:30 Ответить
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!
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09.10.2022 07:46 Ответить
По Бєлгородоу прилітали і не раз, це не допоможе, русскім на руку виставити нас уродами, а своїх їм ніколи шкода не було.
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09.10.2022 15:05 Ответить
Украинцы умирают,а Белгород,Ростов,Курск смеётся
Путина это вполне устраивает,можно десятилетия так стрелять только в одну сторону.
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09.10.2022 07:47 Ответить
Це кончені тварі, а не народ. Там мільйони путлерів проживають на росії. Достатньо почитати з десяток коментарів під рашистськими відео в ютуб. Не може бути жалю до них. Вони на власній шкірі в своїх містах, в своїх домівках повинні відчути, що таке війна.
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09.10.2022 08:06 Ответить
але війну він розпочав не для того щоб так просто постріляти в одну сторону, росія подихає, і хоче ковтнути Україну як пігулку безсмертя, щоб ще протягнути 70 років.
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09.10.2022 15:08 Ответить
а Бєлгород, Ростов і Курск від мобілізації ховається, схоже що їм вже не так смішно.
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09.10.2022 15:13 Ответить
Поки такі речі будуть влаштовувати США,доти й надалі будуть гинути цивільні українці.Треба відповідати.Око за око.
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09.10.2022 08:04 Ответить
Конечно же Америка во всем виновата.. как всегда
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09.10.2022 08:24 Ответить
Если без соплей, отобрав у нас ракеты СКАД и ядерное оружие, США нас обрекли на смерть. Риал политик. Но об этом лучше не думать, могли бы просто плюнуть на лохов и не помогать совсем.
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09.10.2022 08:53 Ответить
А може все таки кремлівський упирь винен в тому , що абиває нас ,
А НЕ США ?
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09.10.2022 08:56 Ответить
Будапешт подписывали как РФ, так и США. Мы отдали ядерное оружие просто за брехливые и пустые обещания США. Да, мы лохи и нас развели, но развели нас именно США.
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09.10.2022 09:27 Ответить
Не правда. Штати гарантували нам ненапад зі своєї сторони і вони більш ніж дотримались угоди.
Ми зберігали нейтральний статус і гарантом нашої безпеки була раіська. Так вирішили українці і влада, які вважали парашників братами, більшість вважала. За два дні до масштабного вторгнення Зе сказав що не вірить у напад, не віритьу бомбардування міст, бо разіяни теж люди. Саме ці помилки призвели до нищення держави тепер. І самі українці заклали війну на майбутнє.
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09.10.2022 14:52 Ответить
нікому і в голову не приходило що русскіє нелюди, українці не закладали війну на майбутнє, ніхто навіть і не думав що може бути війна з рашкою. І в цьому проблема. Треба було, курва мать, закладати. Але ж як, у нас же родичі там, (більшості з них було на наші біди начхати, вони казали що ми самі винні, бо не здалися), ми однакові фільми дивимося і пісні слухаємо, сподіваюся що більше цього не буде.
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09.10.2022 15:19 Ответить
Мадам наверное и слышать не слышала о Будапештском меморандуме.Как там в Польше-тихо?А то у нас, знаете ли, не очень тут в Запорожье.
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09.10.2022 12:45 Ответить
Атакамс давайте и разрешение лупить по рашке, или это еще не эскалация , которую не хотят определенные силы в США.
П.С. Зеленский - скотыняка, про асфальт и коррупцию мне писать не нужно, я в курсе. Делать , что-то нужно прямо сейчас, город- 700 тысячник методично уничтожают.
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09.10.2022 08:22 Ответить
не паникуй ) все что можно, делается. За все преступления рашистов украинцы отомстят и многократно
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09.10.2022 09:04 Ответить
Ну слава богу.Родственники погибших выдохнули с облегчением.
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09.10.2022 09:50 Ответить
Да я вообще-то не паникую, я даже не в Запорожье живу, но людей много гибнет. И что делается конкретно для защиты Запорожья от ракетных ударов , расскажи подробней. В Израиле что-то знают?
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09.10.2022 10:33 Ответить
Скільки можна терпіти? і знову мовчать в ОП це геноцид знищуйте рашиську чуму де ворна не була б.
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09.10.2022 08:38 Ответить
К сожалению, поможет только если отогнать войска РФ за радиус действия их РСЗО и прочей артиллерии.
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09.10.2022 08:51 Ответить
Ти вже на фронті чи так потриндеть та посоветовать.
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09.10.2022 14:43 Ответить
не на фронті, але шеврони маю
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09.10.2022 15:16 Ответить
Больной на голову Шизофреник убивать мирных людей научился ещё едва придя в власти,хотя все подвиги Негодяя начались задолго до Каширки и улицы Гурьянова на Мацковии...
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09.10.2022 09:02 Ответить
а покажите эти видео китайскому премьеру и индусу заодно и турку и попросите прокомментировать их нейтралитет и отсутствие бойкота Рашки )
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09.10.2022 09:06 Ответить
В ідусів люди не мають взагалі домівок та тисячами вмирають з голоду, а Кітай такий самий як Рашка...Тільки самим лупати цю скалу.... Нажаль, жодна пристойна країна не буде наражати на ризик свій народ, те що вони роблять зараз і так дуже багато! Коли в 2016 році Путін бомбив Алеппо, то в Запоріжжі в місцевому транспорті не соромлячись чоловіки 45-50 років пишались тим як він розбомбив місто та привіз для Асада ППО С 300 от проклятих амерікосов! І їм усім було начхати на багатоміліоне місто Алеппо, вбитих дітей та жінок. А тепер той самий Путін хераче їх домівки ... Карма?
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09.10.2022 14:59 Ответить
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09.10.2022 09:39 Ответить
Это был какой-то ******. Надо родных отправлять отсюда.
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09.10.2022 09:52 Ответить
В корпорации , где работает моя жена много женщин из Запорожья, в течении прошлой недели многие стали выезжать, большинство пока в Днепр.
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09.10.2022 10:37 Ответить
Я раніше писав, що москалі будуть руйнувати і Запоріжжя і Дніпро і інші промислові міста. Поки не буде прилітати,хоча би по базам і аеродромам на самій території москальщини, то вони не зупиняться.
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09.10.2022 09:52 Ответить
Вы правы , в Днепре тоже у многих нехорошее предчувствие, что плешивая скотина раздолбав инфраструктуру Запорожья, "вплотную" займется Днепром.
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09.10.2022 10:35 Ответить
Це все промислові центри і навіть якщо війна закінчиться, то відновити їх дуже важко, або взагалі, буде не можливо.
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09.10.2022 11:40 Ответить
Кацапы будут 50 лет выплачивать Украине триллионы баксов - проценты от продажи нефти и газа. Любое правительство после путлера, которое на это не согласится получит нефтегазовое эмбарго.
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09.10.2022 12:25 Ответить
А де ж зараз ембарго на нафту і інші корисні копалини?
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09.10.2022 16:13 Ответить
все що створено руками людей, можна відтворити, Україну рівняюь з землею через русскіх не вперше.
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09.10.2022 15:12 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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09.10.2022 10:30 Ответить
По руссо-фашистским авиабазам надо бить, любыми способами и путями. Особенно хорошо ловится самолет со стингером при взлете, с полным боекомплектом.
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09.10.2022 13:26 Ответить
..Хотят ли руские войны..."
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09.10.2022 14:01 Ответить
Для рашистів десятки вбитих людей при випуску 22 ракет - це мало. По людині на ракету. Вони б хотіли 200, чи 2000 щоб вбило. Щоб кривавому фюреру було що показати. Цей демон любить, коли більше жертв і руйнувань. Йому мабуть і докладають, що вбито сотні людей, чи тисячі, при ударі, що це ефективно і що треба і далі бити. Ось він і дає команди бити далі і більше. Якби вони сказали, що вбито 20 людей, то фюрер сказав би, що щось мало, треба щось потужніше. А найпотужніжній там він сам. Може б його і скинули б з літака вже замість ракет краще.
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09.10.2022 14:25 Ответить
 
 