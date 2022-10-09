Украинские защитники отразили атаки россиян в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 09 октября по поводу российского вторжения.

Начались двести двадцать восьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия. В часности, за сутки произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.

Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. В часности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.

Кроме того, огневому воздействию подверглись более тридцати населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Иванград, Опытное, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

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Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;

на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В то же время, в результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, подтверждено ранение более двадцати вражеских солдат, доставленных в местную больницу города Токмак.

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По имеющейся информации, в Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и угон частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более сорока пяти населенных пунктов, находящихся рядом с линией столкновения. Среди других Сухой Ставок, Квитневое, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Враг и его приспешники убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

Оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября в городе Горловка налоговая инспекция Российской Федерации приступила к проверкам с последующим рейдерским захватом компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны нанесла более тридцати ударов. В частности, двадцать четыре по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов.