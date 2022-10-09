Этой ночью военные РФ выпустили почти 70 снарядов по Никопольскому району, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Оккупанты ночью били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Почти 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад. Предварительно люди не пострадали.
В Никополе изуродовано несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять побиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.
В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие районы ночью не обстреливали и на эту минуту спокойно.
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