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Этой ночью военные РФ выпустили почти 70 снарядов по Никопольскому району, - Резниченко. ФОТОрепортаж

дніпропетровщина

Оккупанты ночью били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Почти 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад. Предварительно люди не пострадали.

В Никополе изуродовано несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять побиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие районы ночью не обстреливали и на эту минуту спокойно.

Смотрите также: Россияне обстреляли из "Градов" три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Этой ночью военные РФ выпустили почти 70 снарядов по Никопольскому району, - Резниченко 01


Этой ночью военные РФ выпустили почти 70 снарядов по Никопольскому району, - Резниченко 02

Этой ночью военные РФ выпустили почти 70 снарядов по Никопольскому району, - Резниченко 03

Этой ночью военные РФ выпустили почти 70 снарядов по Никопольскому району, - Резниченко 04

Автор: 

обстрел (26995) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3922)


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Уничтожат нахрен Никополь до весны,если берег с Энергодаром не деокупируют.
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09.10.2022 10:51 Ответить
 
 