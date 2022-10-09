Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на территорию АР Крым, - Генштаб ВСУ
Оккупанты из Новой Каховки вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым - 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Враг и его приспешники убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. В часности, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск", - говорится в сообщении.
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в радную говєнь - масковію
Армяне это покойный Сергей Нигоян и те кто в Союзе армян Украины. остальные просто МЕРЗСКИЕ ХАЧИ.
Сделано с люГори он синим пламенем."
Неплохо бы Боневтику сделать заявление, что под определенным пунктом в возможном мирном договоре с кацапами будет пункт: "Обязательно выдать всех коллаборантов и членов их семей, включая даже давление на третьи страны, где они могли укрыться". Чтобы эта мразь знала, что они все сдохнут, все члены их семьи тоже сдохнут и дрожали от страха день и ночь за свое предательство. А то некоторые из них думают, что заработают еще денег и успеют заскочить в последний вагон, а дальше с баблом жить на России или в Казахстане, например. Нет, этого не будет. Вас всех выдадут или мы вас убьем легальным образом, на третью страну надавим и заставим вас выдать. Также членов вашей семьи, если вы рассчитывайте заработать на будущее ваших детей. Вы все подохните за измену Родине.