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Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на территорию АР Крым, - Генштаб ВСУ

крим

Оккупанты из Новой Каховки вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым - 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Враг и его приспешники убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. В часности, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из Новой Каховки исчезли оккупанты, вероятно, их отправили на Берислав, - Хлань

Автор: 

Крым (26373) Новая Каховка (154)


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Топ комментарии
+19
Вонючая хачикянша начала шуршать шнурками в процессе переобувания? А, что её муженёк смердючий хачь, то же переобувается?
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09.10.2022 08:22
+17
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09.10.2022 08:15
+16
В Саранск надо ехать. К бЯрёзкам, щам, балалайкам и конкурсу по метанию сухого коровяка. Так вам будет хорошо, душевно, по домашнему.
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09.10.2022 08:23
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а потім з криму куди?
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в радную говєнь - масковію
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09.10.2022 07:58 Ответить
Прячутся, шакалы продажные, думают по тихому и на кацапию рвануть. Только они на понимают, идиоты, что даже в дикой лапотной орде отношение к предателям презренное.
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09.10.2022 08:02 Ответить
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09.10.2022 08:05 Ответить
Так вже давно… Посад-Покровське наше з кінця березня. Треба Киселівку, тоді дійсно відбудеться якісна зміна в тому районі, вихід на Музиківку - і це вже буде дійсно околиця Херсону. Зараз в районі Киселівки і Снігурівки відбуваються відповідні дії.
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09.10.2022 10:31 Ответить
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09.10.2022 08:15 Ответить
Вонючая хачикянша начала шуршать шнурками в процессе переобувания? А, что её муженёк смердючий хачь, то же переобувается?
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09.10.2022 08:22 Ответить
цікаво, що ці вірмени не нав'язують іншим вірменам російський світ так як українцям
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09.10.2022 08:35 Ответить
Это не армяне. Это вонючи ******..сы и твари-приспособленцы хачи.
Армяне это покойный Сергей Нигоян и те кто в Союзе армян Украины. остальные просто МЕРЗСКИЕ ХАЧИ.
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09.10.2022 15:13 Ответить
Боброедка вместе с еще одним дырявым хачем Кеосаяном сели писать сценарий второй части своего говнофильма про крымский мост.Рабочее название-"Крымский мост.Сделано с лю Гори он синим пламенем."
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09.10.2022 10:39 Ответить
Его полное имя - Тигр-анус
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09.10.2022 12:06 Ответить
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09.10.2022 14:22 Ответить
Щось від тебе кацапнею тхне. https://www.youtube.com/watch?v=mvam-lU5H_c
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09.10.2022 11:14 Ответить
пізно, матушка. висіти тобі на шибениці, разом з твоїми подєльніками.
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09.10.2022 09:59 Ответить
В Саранск надо ехать. К бЯрёзкам, щам, балалайкам и конкурсу по метанию сухого коровяка. Так вам будет хорошо, душевно, по домашнему.
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09.10.2022 08:23 Ответить
там есть санаторий "Мокша", 60 км от Саранса.
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09.10.2022 09:18 Ответить
Сьомого жовтня виїхали, переночували, а тут така засада...
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09.10.2022 08:33 Ответить
В тайгє щас хорошо, спокойно, кора, ягєль, жолуді, бєз новостєй, бєз воєнкомов....
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09.10.2022 08:47 Ответить
крысы бегут с непотопляемого авианосца
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09.10.2022 09:02 Ответить
Представляю, как им сейчас страшно.

Неплохо бы Боневтику сделать заявление, что под определенным пунктом в возможном мирном договоре с кацапами будет пункт: "Обязательно выдать всех коллаборантов и членов их семей, включая даже давление на третьи страны, где они могли укрыться". Чтобы эта мразь знала, что они все сдохнут, все члены их семьи тоже сдохнут и дрожали от страха день и ночь за свое предательство. А то некоторые из них думают, что заработают еще денег и успеют заскочить в последний вагон, а дальше с баблом жить на России или в Казахстане, например. Нет, этого не будет. Вас всех выдадут или мы вас убьем легальным образом, на третью страну надавим и заставим вас выдать. Также членов вашей семьи, если вы рассчитывайте заработать на будущее ваших детей. Вы все подохните за измену Родине.
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09.10.2022 09:28 Ответить
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09.10.2022 12:12 Ответить
Козлятина!
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09.10.2022 09:43 Ответить
Пусть сразу в РФ вывозят, потому что ВСУ Крым освободит тоже!
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09.10.2022 10:30 Ответить
АйКью 100500.
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09.10.2022 11:08 Ответить
Блін! Навіщо в Крим? Оразу на росію, щоби два раза не вставати
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09.10.2022 16:09 Ответить
А УДАР ПО АВТОКОЛОННЕ !!!???
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09.10.2022 23:04 Ответить
 
 