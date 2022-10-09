Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на территорию АР Крым, - Генштаб ВСУ

Оккупанты из Новой Каховки вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым - 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Враг и его приспешники убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов отправилась в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. В часности, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск", - говорится в сообщении.

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