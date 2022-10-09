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Новости Война
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Байден "почти заставил" Путина напасть на Украину, потому что издевался над ним, - Трамп

путин,трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" российского диктатора Владимира Путина начать большую войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью Real America's Voice, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, администрация Байдена "спровоцировала" Путина на полномасштабное вторжение в Украину, а риторика Белого дома в последние месяцы до 24 февраля "способствовала решению Путина".

"Они на самом деле издевались над ним, если вы действительно посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Я сказал: знаете, они почти заставляют его согласиться с тем, что они говорят", - сказал Трамп.

Читайте также: Трамп должен посмотреть на войну РФ против Украины без розовых очков, - Зеленский

Также он заявил, что вторжение в Украину "никогда бы не произошло", будь он президентом США, однако никаких аргументов в пользу своей позиции не привел. Кроме того, экс-президент США не привел никаких конкретных примеров того, как администрация Байдена "дразнила" Путина, чтобы "заставить" его начать большую войну.

Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами.

Читайте также: Трамп рассказал, как Украина должна была избежать войны с РФ: Они могли отдать Крым и отказаться от НАТО

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31225) США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+64
Ну ты подивись яке воно вонюче руде лайно
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09.10.2022 09:00
+60
Розуміете, шо було б якби він залишився президентом?
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09.10.2022 09:01
+56
То, что Трамп *******, было заметно ещё лет 30 назад. Но это некоторым нравится...Нравился же Жирик в расеи многим
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09.10.2022 09:01
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Страница 2 из 2
Угу . І я вважаю що - повномасштабної не було б .. Бо трампидло нам би дулю скрутив , замість Хаймарсів ,, і ***** б окупував всю Україну ще навесні ,, без зайвого клопоту .
Була б партизанська ..
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09.10.2022 10:19 Ответить
Хаймарсами не перемогти у війні.Їх потрібно більше і ракети до них далекобійні,а нек те що зараз.Де ж той ленд ліз,який обіцяли?Чому ж за Трампа були навчання з ядерним бомбардувальником,а за Байдена не було ніяких навчань?Москалі ще в 2019 могли напасти.А в сьогоднішній війні,їм взагалі фактично дали зелене світло.Звісно і наша влада також цьому допомогла,бо наробила багато дурниць.
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09.10.2022 11:25 Ответить
Взагалі-то при Байдені ці бомбардувальники у Європу передислокували... І Ф-35 у Польщу.
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09.10.2022 11:35 Ответить
Ви за Трампа? Це, я так зрозумів, для вас чим ********** президент тим краще.
Це ж такі виборці і в фуйла і в Осла.
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09.10.2022 12:21 Ответить
Повномасштабного вторгнення б не було в першу чергу якби в українців вистачило розуму не обирати Клоуна на мотузці олігарха, що закликав домовлятися з росією а вдруге обрати реального президента при якому був розвиток у всіх сферах.
А взагалі ви там можете вважати що завгодно але факт остається фактом. Трамп вкотре виправдовує ***** і його ЗМІ теж.
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09.10.2022 11:20 Ответить
Одними нашими виборами.не зупинити *****.Байден боїться ескалації і ракет не дає.коли вже почалася повномасштабна війна.Де ж той ленд ліз? Такими темпами Україну просто зруйнують,а це вже не перемога.
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09.10.2022 11:29 Ответить
Поцікався спочатку, що таке той ленд ліз. Це тобі проросійські чи протрампівські канали заливають, що Байден ракет не дає? Якби всі так "не давали" то може й справді вже б відкинули кацапню до кордонів...
Ти ще скажи що Клоун не літав на зустріч з Патрушевим в Омані і його люди не готували Україну для здачи *****...
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09.10.2022 14:57 Ответить
Тоді де ж ті далекобійні ракети?
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09.10.2022 16:14 Ответить
Зара тобі, ще й точні координати вкажуть...
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09.10.2022 16:21 Ответить
Біля мого масовано літали крилаті ракети,тому я хочу,щоб війна як найшвидше закінчилася на нашу користь,якщо вже вона розпочалася на повну.А тією допомогою,що дають,це не можливо.Вже зараз багато пишуть і обговорюють,що війна може тривати і два роки і три роки.Цього Україна не витримає.В москалів ще дуже багато різних ракет,тільки до с-300 біля семи тисяч.
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09.10.2022 16:34 Ответить
Ага, Трамп прийде - порядок наведе
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09.10.2022 18:43 Ответить
Нічого смішного не бачу.Хоча біля вас ракети не літають,то в принципі можна сміятися.
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09.10.2022 18:50 Ответить
Смішно хотіти Трампа коли Байден реально допомагає а Трамп вже вкотре виправдовує *****....
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09.10.2022 19:26 Ответить
Такою допомогою у війні не перемогти.
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09.10.2022 19:32 Ответить
Поплач, воно допоможе...
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09.10.2022 20:24 Ответить
Не потрібно так казати.Бо вас також можуть бомбити.
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09.10.2022 20:49 Ответить
Ще й як можуть але я не скиглю і дивлюся на речі реально.
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10.10.2022 06:50 Ответить
История не знает сослагательного наклонения. А ошибки просто надо анализировать и не повторять.
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09.10.2022 14:58 Ответить
Байден винен у інфляції, росту злочинності та міграційній кризі. Трамп прийде порядок наведе. Рон Де Сантіс буде теж непогано.
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09.10.2022 10:11 Ответить
При Байдені взагалі-то найбільший приріст робочих місць за останні 50 років... А щодо інфляції - так вона через *****, а не Байдена - інфляція ж у 2022 шалена не лише у США, але й у всьому світі. Якби ціни росли лише в США - питань нема, то вина уряду... Але той же бензин подорожчав усюди через ріст світових цін на нафту. До чого тут Байден?
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09.10.2022 10:41 Ответить
А яка різниця, що там у тому світі? Канал Фокс сказав, що винен Байден, а Трамп наведе порядок, хіба можна тут сумніватись?
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09.10.2022 10:51 Ответить
До речі, на каналі Фокс чимало падлюк, які критикують Байдена не лише за інфляцію, але й за те, що він занадто багато бюджетних грошей тратить на допомогу Україні. От такі вони ті трампісти (при тому, що нормальні республіканці обома руками за Україну і тут вони разом із Байденом, попри всі розбіжності)...
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09.10.2022 10:55 Ответить
З тих грошей лише не велика частина йде Україні.Куди всі інші йдуть.Саме за це постійно кажуть.
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09.10.2022 11:31 Ответить
Було б там щось підозріле - уже б давно створили комісію, у республіканців для цього голосів більш, ніж достатньо!
До речі, адекватні республіканці, навпаки, критикують Байдена за недостатню допомогу Україні!
Наприклад: «Я хотів би, щоб ми озброювали Україну більше, ніж ми зробили, але це стосується не лише Байдена, а й Трампа і до нього», - сенатор Мітт Ромні.
Відчуйте різницю!
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09.10.2022 12:16 Ответить
Зараз вже допомога потрібна,бо нас просто зруйнують.Ракет,які зможуть знищити багато аеродромів не дають нам. Без цього москалів не перемогти.
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09.10.2022 16:19 Ответить
У той же час, кілька сенаторів-трампістів заявили, що не треба допомагати Україні, а краще надіслати ті гроші на підтримку економіки США і зміцнення кордону із Мексикою. Якщо вам це норм, то що тут сказати...
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09.10.2022 12:22 Ответить
Мені норм це коли війни не було.Тією допомогою що дають, москалів не перемогти. В них біля кордонів сконцентровано 800 одиниць бойової авіації.
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09.10.2022 16:22 Ответить
Хтось дає більше?
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09.10.2022 16:53 Ответить
Ніхто і не дасть більше. Але ж не з цієї позицвї потрібно заходити. Або війну потрібно було не допускати, або потрібно по справжньому допомагати,а не давати дозовано техніку і не тягнути час до виборів, як хочуть зробити. Чому тягти час до виборів? Тому що вже кажуть, що Трамп не має перемогти на виборах,бо допомоги Україні не буде. Але вибори президента США більше ніж через два роки. Україна не витримає таку вуйну, стільки часу.
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09.10.2022 17:18 Ответить
И это заявляет республиканец.... Я уже лет семь не могу понять,как Республиканская партия,могла выродиться до такого клоуна -"лидера" как Трамп..Там столько достойных и умных людей.Как такое могло произойти в Америке???
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09.10.2022 10:02 Ответить
Трамп - це кандидатура Хабаду. Хоча він і не єврей, але його донька прийняла іудаїзм та очолила жіночу секту Хабаду. До речі, це сама заможна, впливова та сама небезпечна секта у світі. Їм потрібен був саме такий президент Америки, тупа та жадібна істота без честі та совісті, як трамп.
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09.10.2022 11:31 Ответить
Вони насправді насміхалися над ним...насправді путін насміхався над Заходом і неприховув цього. Заява Трампа звичайне політиканство)) Насправді детонаторм активної фази війни , яка триває з 2014, були "мирні мінські угоди"-1,2. Згідно яких жертва агресії мала політичні і економічні зобовязання перед агресором, щоб маскувався угодами під "миротвоця". До цієї бомби уповільненої дії причетні і адм. Обами, і Трампа, і Байдена... плюс, політики в ЄС та "патріоти" України. Свідченям цієї тези є публічні цілі "спецрперації" - "визволення" території "ЛДНР", утворення "мінського миру". Так що багато політиків однаково замазані "мінським миром" по вуха, включаючи Трампа...

В 2021 путін вирішив, що "мінський мир" можна реалізувати знову активною фазою війни. Але щось пішло не так...
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09.10.2022 10:08 Ответить
Відміну "мінських угод" 22.02.22 сам Трамп назвав геніальним кроком путіна... так що тепер трамп не геніальний, а тривіальний)))
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09.10.2022 10:10 Ответить
мінські угоди не були мирними договорами. Бо їх виконаня обома сторонами (підкреслюю: касапами також!) давало шанс на деокупацію ордло. Але касапи навіть не збирались їх виконувати, і це тоді керівництву України було відомо з самого початку укладення "угод"; але давало час Україні на відновлення ЗСУ, укроборонпрому і загалом економіки держави.
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09.10.2022 11:35 Ответить
Кто этого не понял за 8 лет, не поймет никогда.
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09.10.2022 15:02 Ответить
Трамп пропутинское лайно,лишний раз подтверждающие,что они из одной обоймы.
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09.10.2022 10:13 Ответить
те що трамп ******** було видно з першого погляду.
причом у всьому, а не тільки стосовно України.
тільки такі ж ******* не бачили і не бачать цього.
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09.10.2022 10:13 Ответить
якось соромно критикувати американців за голосування за Трампа, маючи в державі 73 % зебілів.
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09.10.2022 10:15 Ответить
сам був в шоці коли його вибрали.
і нічого ще не скінчилося, ті хто його вибрав нікуди не поділися,
вони тут тільки стали ще *********.
перепрошую за матючню, але точнішого слова просто не можу знайти.
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09.10.2022 10:22 Ответить
Як ми вас розуміємо. В нас те саме.
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09.10.2022 10:28 Ответить
***** змусили напасти всі діячі, які зазирали йому в дупу !
Це ви надали йому впевненості у перемозі.
Це ви дозволили йому наростити м'язи.
Нікчеми.
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09.10.2022 10:14 Ответить
яке ж воно цуко кончене.
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09.10.2022 10:22 Ответить
Байден, это такой американский Рабинович, много шума, пафоса, портов, но мало дела. Выберите меня президентом и я покажу как надо. ******** и вредитель
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09.10.2022 10:23 Ответить
"понтов"
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09.10.2022 10:24 Ответить
Америка дала нам кучу всего за полгода, до этого они подготовили весь мир к коалиции против России. Это ежедневная работа кучи людей. А профаны считают что достаточно там заявления сделать. Собственно оттого им нравится популизм. Будь то Путина или Трампа. Потому что Киев за три дня и Трамп бы не допустил это явления одного порядка. Вера в человеческую волю, а не в труд.
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09.10.2022 10:36 Ответить
"Трамп, сорян")) не проснулся ещё я
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09.10.2022 10:26 Ответить
так зітри допис та перепиши вірно, думка ж цікава, але з 3-ма виправленнями- це вже прикол.
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09.10.2022 12:37 Ответить
В колхозе у себя будешь президентом, Байден для Украины на сегодня наилучшая кандидатура.
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09.10.2022 10:53 Ответить
бєдньій пукін. здіваються над ним хто хоче. бідне нещасне чьмо
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09.10.2022 10:28 Ответить
Трамп в феврале говорил что Путин блестяще провел признание ОРДЛО. а теперь он жертва Байдена. Не помнит что говорил полгода назад.
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09.10.2022 10:30 Ответить
Деменция она такая вот)))
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09.10.2022 15:04 Ответить
Ну на рахунок "змусив" - то ні, а ось те що бідон зробив усе щоб ху..ло відчувало повну безкарність за агресію - то тут і гадати нічого.
Є беззаперечні факти:
1.при попередньому дермократі обамі ху..ло зайшло у Крим і влізло на дрнбас - без будь яких наслідків.
2. при теперішньому дермократі-бідоні ху..ло почало повномасштабну війну.
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09.10.2022 10:31 Ответить
Американська політика дуже грязна перед виборами.То му не треба принімать чьюсь сторону,бо можна попасти в халепу.Українськи хейтериТрампа,Байдена,або Маска дуже помиляються.Треба працювати з їхнім електоратом,або з амеріканськими зірками,мающими десятки мілліонів фолловерів.Щоб Ленд Ліз та Допомога були необмеженими.
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09.10.2022 10:31 Ответить
До тех пор пока они не лезут в наши дела. Как Маск. Или тот же Трамп, который назвал блестящим решение признания ОРДЛО.
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09.10.2022 10:34 Ответить
Ленд Ліз набув статут закона тому що був розроблений і ухвалений Сенатом.
це не указ Президента який не є законом і який може бути скасований іншим указом чи того самого чи іншого Президента.
хоч тут можна трохи видохнути.
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09.10.2022 10:38 Ответить
в мене таке враження
що це замаскований Говнюкович.. та ніякого трампа вже не має...
Теж проФФєсор..
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09.10.2022 10:35 Ответить
американський долпо..п "трамплін"Хто дражнив куйла напасти на Грузію в 2008 році,потім у 2014 році окупувати український Крим і частину Донбасу.?Чмошник
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09.10.2022 10:37 Ответить
Трамп! Ти що, дурак? Втім, що я запитую? Це вже аксіома. Дурак і паскуда. Не приведи господи американцям знову такого президента...
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09.10.2022 10:49 Ответить
Мені з т. з. ідеології ближчі республіканці (саме традиційні республіканці, а не їх трамістське крило), але Байден є досить консервативним, як для демократа і тому теж гуд.
А тим, хто тут за Трампа топить, просте питання - скільки Джавелінів дав (точніше продав, безкошштовно не давав) Україні Трамп, а скільки безкоштовно передав Байден? Можемо навіть не рахувати передані Байденом після 24 лютого (бо тоді природно поставки зросли), а лише за 2021 і початок 2022 і все одно порівняння буде не на користь Трампа...
Скільки Стінгерів передали при Байдені за 2021 і початок 2022, а скільки - при Трампі? Спойлер - при Трампі - 0 (НУЛЬ)!
Скільки Хаммерів передали при Байдені, а скільки при Трампі?
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09.10.2022 10:51 Ответить
Трамп, звісно, гівнюк, але вперше летальну зброю Україні стали надавати саме при Трампі.
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/ukraina-poluchit-oruzhie-ot-ssha-poroshenko-poblagodaril-trampa-1101077.html
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09.10.2022 11:34 Ответить
Першими були Баррети в 2016...
Ну і так, бачте там написано - продажу. А зараз левова частка зброї іде БЕЗКОШТОВНО!
І так, тому я у пості вище і пишу - порівняйте обсяги зброї при Трампі і Байдені. Я не кажу, що при Трампі ми нічого не отримували, але 100% отримували менше - навіть якщо порівнювати з допомогою до 24.02.2022!
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09.10.2022 11:43 Ответить
В 2015. Україна отримала 52 снайперські гвинтівки "Баррет"для Нацгвардії.

«Вау! Ограниченное количество винтовок Barret против 800 танков, сотен артиллерийских орудий и неограниченного количества стрелкового оружия (в ЛДНР). Что за провокация!?», - иронично заметил антироссийский блогер adam seven из Финляндии.

Военный эксперт Юрий Лямин говорит, что крупнокалиберные снайперские винтовки на Украину поставлялись, но все-таки в относительно небольших количествах.
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09.10.2022 12:00 Ответить
https://www.facebook.com/andrejs.lvovs/posts/3328705577355676 Трампа викідують з Білого Дому
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09.10.2022 10:59 Ответить
Трамписты, что с е балом?
путлер требовал гарантий, что Украину никогда не возьмут в НАТО, чтобы снова напасть, как в 2014-15, а когда ему отказали - сюрприз-сюрприз, он снова напал!

У Байдена в команде нормально с политтехнологами? Они, надеюсь, отвечают на эти тупые вбросы этой рыжей кремлядской проститутки? Если трамписты придут к власти в США - ассортимент поставок сократится до довоенного, чего путлер и жаждет.
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09.10.2022 11:00 Ответить
К сожалению, даже в США, многие не понимают разницы между народовластием, где легитимность власти достигается путём честных конкурентных выборов, что является, в свою очередь, основой демократии и охлократии, где власть достигается на волне популизма, что непременно приводит к диктатуре. Так вот, такие личности как Трамп и есть продукт охлократии - популист, рвущийся к единоличной диктатуре.
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09.10.2022 11:04 Ответить
Это предвыборная агитка, тупая и для тупых. Но для реднеков может сработать вполне. Хотя они и так за Трампа )
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09.10.2022 11:05 Ответить
В 2014 році президентом був Байден? А ? Риже лайно
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09.10.2022 11:14 Ответить
Ось так виглядає ганьба республіканської партії.
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09.10.2022 11:17 Ответить
Байден знущався із *****, а він напав не на Байдена, а на Україну. Л - логіка.
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09.10.2022 11:21 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/byvshaya-partiya-rejgana-pechalnoe-zrelishhe/ Олег Пономарь : "Экс-советник Трампа, классический типичный республиканец Stiv Kortes (нині - блогер на Newsweek) комментирует агрессию России против Украины. "Это не наша война. Это давнее межнациональное противостояние… Здесь нет правильной стороны.. Наш приоритет - деэскалация". Это всё, что нужно знать о республиканской партии сегодня".

Оле Олег, навіть нехай він адепт демократичної партії - але даремно він так характеризує всю республіканську партію. Більшість членів партії підтримують сенатора Ліндсі Грема, а не Трампа. Нехай навіть за Гремом - не абсолютна більшість, а лише відносна... Але він має шанси перемогти на праймеріз.
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09.10.2022 11:26 Ответить
падшая женщина - многие себе представляют, шО это такое..
падший мужчина - похоже, что к орбанам-берлусконям-сигалам хочет присоединится и Трамп, фанат кремлёвских бабушек с зачатками элементов дедушек
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09.10.2022 11:26 Ответить
Навіть не уявляю, щоб сталося з нами, якби цей поц-нарцис став вдруге президентом . Його корєш «хороший парєнь», як він називав *****, вже пішов би на Польщу.

Трампістів треба банити, бо читати все, що пише **********-********** просто неможливо. Кончене, як і його рудий ідол-моделайзер.
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09.10.2022 11:46 Ответить
У нащадків більшовиків тількі одна відповідь затикати іншим рота. Вєрною дорогой ідётє товарис
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09.10.2022 13:25 Ответить
Трампіст-путініст
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09.10.2022 13:34 Ответить
путін за часів президентства трампа не міг напасти на Україну бо був зайнятий тим, що давав трампу смоктати.

кончене створіння цей трамп.

перетворив достойну партію на збіговисько латентних путінських підорів.
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09.10.2022 11:54 Ответить
Ну, як же вони схожі - колишній амерский, та українське теперішнє. Ось такі уроди і приводять до таких наслідків - Если бы мы были у власти в 14, то мы бы все умерли, но крым не отдали - и очень похоже - слова трампа - били бы мы, войны бы не было. Це страшні люди, страшні маніпулятори. І головне - у них исходніки з одного місця.
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09.10.2022 11:55 Ответить
У ботаксного педофильного Шныря было два козыря, вот этот рыжий Гавноед на которого в кремле тома компромата и малоПИ...роский, бенин Нарко Осел у которого три киностудии в маЦкве, офшоры к ним подвязанные, сваты и хата в Крыму, с одним он пролетел, а второй не спешил здавать всю Украину, потому что нужно было накрасть бабок себе и хозяину при этом он полностью выполнял методички кремля через Елдока, поставленного над ним патрушевым в Омане, рейтинг его значительно упал и ботаксный решил, что "сделанного" достаточно +меРтвечук и он папер на Украину, но до ЗЕБилов не доходит из-за чего на ихние бошки падают ракеты...
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09.10.2022 12:02 Ответить
Путін має компромат і на Трампа і на Зелю.
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09.10.2022 12:35 Ответить
За трампа голосує бидломаса (ярмо на шиї штатів) які протягом більше 30 років не вивчили мову країни проживання,не виїджають з насиджених місць (бо квартплата була 300-500 дол на початок заселення)що б не змінити вартість проживання (тому живуть вонючки без ремонтів і їх жеруть клопи) і діти хоча і вже знають мову не рипаються , бо тут можна жити за рахунок чеків "хаматенди"родичі доглядають родичів по-домовленності а що б рости і розвиватись -Ні...ненавидять все американське...і взагалі хочуть жити в союзі (не виходячи із Великої Америки)...тому ,що б насолити американцям ,будуть шкодити..
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09.10.2022 12:12 Ответить
рідко погоджуюсь з цим рижим клоуном, але тут таки так. біден і ко ТРИ МІСЯЦІ (ще з грудня) трубили по своїх продажних телевізійних каналах, що москалі ось-ось, вже зараз, прямо тут, з дня на день нападуть!!!! також кулебяка давніше казав, що йому америкоси ЩЕ В СЕРПНІ, тобто АЖ ЗА ПІВ РОКУ до нападу казали, щоб "починали рити окопи".
ТАКОЖ при цьому не треба забувати, що москалі перед початком нападу майже рік стояли на кордонах України!

та й взагалі тільки як БІДА-біден прийшов до влади я зразу писав тут, що Україна втратить ще більше територій, як при бардаку баобамі в 2014-ому.... демонократи все ненормально ставились до України і навіть зараз дають мізер у порівнянні з тим, що приперла ********* в Україну!!! москалі приперли ВСЮ СВОЮ АРМІЮ, а біден дав 1000 джавелінів, 100 м777 і 20 хімарсів! СМІХ!!!

також, якщо рижий тримп хоче якось набрати собі політичних очок за рахунок України, то тут він ЗНОВУ в прольоті, бо всі пам'ятають, як він затримував Україні допомогу за свого президентства, вимагаючи від зеленського заяви про відкриту кримінальну справу проти бідена!
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09.10.2022 12:12 Ответить
Вы серьезно? Рашка 10 лет планировала отобрать територии Украины и слава богу ,что президент Америки сейчас Байден а не клоун Трамп
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09.10.2022 12:20 Ответить
Емм, москалі почали стягувати війська на кордон з нами навіть не з 2021, а з кінця 2020 - до виборів президента США! Нагадаю, що рейтинги Трампа і Байдена були дуже близькими і переможця було важко передбачити, а отже москалям було пофіг, хто виграє - вони збиралися нападати що при Байдені, що при Трампі... Не напали б хіба лише у тому випадку, якби наша владапогодилася повністю лягти під москву!
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09.10.2022 12:36 Ответить
Если бы Трамп был сейчас президентом
то Америка бы сейчас отправляла оружие Рашке а не Украине. Трамп такой же конченый как и Путин
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09.10.2022 12:18 Ответить
Може саме це має на увазі Пентагон, коли рекомендує нам швидше звільняти південь до зими? Тобто справа не в зимових морозах, а у тому , що може різко скоротитись лендліз після американських виборів?
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09.10.2022 12:25 Ответить
Козёл рыжий конченный
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09.10.2022 13:34 Ответить
передвиборна кампанІя.

начинають один на одного що-небудь придумувати.
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09.10.2022 14:10 Ответить
он сказал, что путин убийца?

а путин и есть убийца!

наконец-то нужно было начать это говорить! 20 лет замалчивали!
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09.10.2022 14:11 Ответить
Трамп есть придурок.
Самовлюбленный нарцис с низким интеллектом.

Не повезло Америке с таким президентом...
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09.10.2022 14:56 Ответить
Аналогии с пуйлом не замечаете?
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09.10.2022 15:09 Ответить
То, что Трамп мягко говоря недалек умом, то понятно. Не совсем понятно как лидером партии ястребов оказалось и продолжает являться вот такое......
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09.10.2022 15:08 Ответить
Почему рыжий мудак ещё на свободе. Явный пробел работы американской юстиции.
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09.10.2022 15:36 Ответить
если бы байден сказал, что нападение на Украину - это нападение на США (как сказал про финнов и шведов ) - никакой войны бы не было.
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09.10.2022 16:08 Ответить
Отважно и торжественно клинический идиот Трамп присоединился к минскому маньяку и бункерному крысёнышу. Их уже трио.
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09.10.2022 16:58 Ответить
НАД НИМ ВСЮ ЕГО ЖИЗНЬ СМЕЮТСЯ ))) ПОРА БЫ И ПРИВЫКНУТЬ !)
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09.10.2022 21:11 Ответить
ЧТОБЫ ЛЮДИ ВСЁ ПОНЯЛИ, БЕДНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЖИТЬ БОГАТО, А БОГАТЫЕ БЕДНО !)
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09.10.2022 22:43 Ответить
Это лексика Востока... Мол девушка сама виновата в изнасиловании потому что красивая.
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20.02.2023 19:00 Ответить
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