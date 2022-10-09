Байден "почти заставил" Путина напасть на Украину, потому что издевался над ним, - Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" российского диктатора Владимира Путина начать большую войну против Украины.
Об этом он сказал в интервью Real America's Voice, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, администрация Байдена "спровоцировала" Путина на полномасштабное вторжение в Украину, а риторика Белого дома в последние месяцы до 24 февраля "способствовала решению Путина".
"Они на самом деле издевались над ним, если вы действительно посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Я сказал: знаете, они почти заставляют его согласиться с тем, что они говорят", - сказал Трамп.
Также он заявил, что вторжение в Украину "никогда бы не произошло", будь он президентом США, однако никаких аргументов в пользу своей позиции не привел. Кроме того, экс-президент США не привел никаких конкретных примеров того, как администрация Байдена "дразнила" Путина, чтобы "заставить" его начать большую войну.
Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами.
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Була б партизанська ..
Це ж такі виборці і в фуйла і в Осла.
А взагалі ви там можете вважати що завгодно але факт остається фактом. Трамп вкотре виправдовує ***** і його ЗМІ теж.
Ти ще скажи що Клоун не літав на зустріч з Патрушевим в Омані і його люди не готували Україну для здачи *****...
До речі, адекватні республіканці, навпаки, критикують Байдена за недостатню допомогу Україні!
Наприклад: «Я хотів би, щоб ми озброювали Україну більше, ніж ми зробили, але це стосується не лише Байдена, а й Трампа і до нього», - сенатор Мітт Ромні.
Відчуйте різницю!
В 2021 путін вирішив, що "мінський мир" можна реалізувати знову активною фазою війни. Але щось пішло не так...
причом у всьому, а не тільки стосовно України.
тільки такі ж ******* не бачили і не бачать цього.
і нічого ще не скінчилося, ті хто його вибрав нікуди не поділися,
вони тут тільки стали ще *********.
перепрошую за матючню, але точнішого слова просто не можу знайти.
Це ви надали йому впевненості у перемозі.
Це ви дозволили йому наростити м'язи.
Нікчеми.
Є беззаперечні факти:
1.при попередньому дермократі обамі ху..ло зайшло у Крим і влізло на дрнбас - без будь яких наслідків.
2. при теперішньому дермократі-бідоні ху..ло почало повномасштабну війну.
це не указ Президента який не є законом і який може бути скасований іншим указом чи того самого чи іншого Президента.
хоч тут можна трохи видохнути.
що це замаскований Говнюкович.. та ніякого трампа вже не має...
Теж проФФєсор..
А тим, хто тут за Трампа топить, просте питання - скільки Джавелінів дав (точніше продав, безкошштовно не давав) Україні Трамп, а скільки безкоштовно передав Байден? Можемо навіть не рахувати передані Байденом після 24 лютого (бо тоді природно поставки зросли), а лише за 2021 і початок 2022 і все одно порівняння буде не на користь Трампа...
Скільки Стінгерів передали при Байдені за 2021 і початок 2022, а скільки - при Трампі? Спойлер - при Трампі - 0 (НУЛЬ)!
Скільки Хаммерів передали при Байдені, а скільки при Трампі?
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/ukraina-poluchit-oruzhie-ot-ssha-poroshenko-poblagodaril-trampa-1101077.html
Ну і так, бачте там написано - продажу. А зараз левова частка зброї іде БЕЗКОШТОВНО!
І так, тому я у пості вище і пишу - порівняйте обсяги зброї при Трампі і Байдені. Я не кажу, що при Трампі ми нічого не отримували, але 100% отримували менше - навіть якщо порівнювати з допомогою до 24.02.2022!
«Вау! Ограниченное количество винтовок Barret против 800 танков, сотен артиллерийских орудий и неограниченного количества стрелкового оружия (в ЛДНР). Что за провокация!?», - иронично заметил антироссийский блогер adam seven из Финляндии.
Военный эксперт Юрий Лямин говорит, что крупнокалиберные снайперские винтовки на Украину поставлялись, но все-таки в относительно небольших количествах.
путлер требовал гарантий, что Украину никогда не возьмут в НАТО, чтобы снова напасть, как в 2014-15, а когда ему отказали - сюрприз-сюрприз, он снова напал!
У Байдена в команде нормально с политтехнологами? Они, надеюсь, отвечают на эти тупые вбросы этой рыжей кремлядской проститутки? Если трамписты придут к власти в США - ассортимент поставок сократится до довоенного, чего путлер и жаждет.
Оле Олег, навіть нехай він адепт демократичної партії - але даремно він так характеризує всю республіканську партію. Більшість членів партії підтримують сенатора Ліндсі Грема, а не Трампа. Нехай навіть за Гремом - не абсолютна більшість, а лише відносна... Але він має шанси перемогти на праймеріз.
падший мужчина - похоже, что к орбанам-берлусконям-сигалам хочет присоединится и Трамп, фанат кремлёвских бабушек с зачатками элементов дедушек
Трампістів треба банити, бо читати все, що пише **********-********** просто неможливо. Кончене, як і його рудий ідол-моделайзер.
кончене створіння цей трамп.
перетворив достойну партію на збіговисько латентних путінських підорів.
ТАКОЖ при цьому не треба забувати, що москалі перед початком нападу майже рік стояли на кордонах України!
та й взагалі тільки як БІДА-біден прийшов до влади я зразу писав тут, що Україна втратить ще більше територій, як при бардаку баобамі в 2014-ому.... демонократи все ненормально ставились до України і навіть зараз дають мізер у порівнянні з тим, що приперла ********* в Україну!!! москалі приперли ВСЮ СВОЮ АРМІЮ, а біден дав 1000 джавелінів, 100 м777 і 20 хімарсів! СМІХ!!!
також, якщо рижий тримп хоче якось набрати собі політичних очок за рахунок України, то тут він ЗНОВУ в прольоті, бо всі пам'ятають, як він затримував Україні допомогу за свого президентства, вимагаючи від зеленського заяви про відкриту кримінальну справу проти бідена!
то Америка бы сейчас отправляла оружие Рашке а не Украине. Трамп такой же конченый как и Путин
начинають один на одного що-небудь придумувати.
а путин и есть убийца!
наконец-то нужно было начать это говорить! 20 лет замалчивали!
Самовлюбленный нарцис с низким интеллектом.
Не повезло Америке с таким президентом...