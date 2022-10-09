Байден "почти заставил" Путина напасть на Украину, потому что издевался над ним, - Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" российского диктатора Владимира Путина начать большую войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью Real America's Voice, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, администрация Байдена "спровоцировала" Путина на полномасштабное вторжение в Украину, а риторика Белого дома в последние месяцы до 24 февраля "способствовала решению Путина".

"Они на самом деле издевались над ним, если вы действительно посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Я сказал: знаете, они почти заставляют его согласиться с тем, что они говорят", - сказал Трамп.

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Также он заявил, что вторжение в Украину "никогда бы не произошло", будь он президентом США, однако никаких аргументов в пользу своей позиции не привел. Кроме того, экс-президент США не привел никаких конкретных примеров того, как администрация Байдена "дразнила" Путина, чтобы "заставить" его начать большую войну.

Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами.

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