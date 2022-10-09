421 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 798 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 9 октября 2022 года более 1219 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 421 ребенок погиб и более 798 получили ранения разной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 405, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Запорожской - 62, Херсонской - 57, Днепропетровской - 30", - говорится в сообщении.

В часности, 6-7 октября в результате обстрела оккупантами г. Запорожья получили ранения двое детей 4 и 9 лет.

Читайте также: Предатель Сальдо планирует массово вывезти из оккупированной Херсонской области в Крым и РФ более 10 000 украинских детей с родителями

В ночь на 9 октября враг снова произвел массированный ракетный обстрел объектов жилищной инфраструктуры г. Запорожья. Ранены 6 детей.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2608 учебных учреждений. Из них 313 разрушены полностью.