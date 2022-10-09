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Новости Агрессия России против Украины Война
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Поставки Украине западными странами дальнобойного оружия станут для России "красной линией", - росСМИ

зброя

Директор второго департамента СНГ в МИД России Алексей Полищук сделал заявление на фоне многочисленных призывов к властям России ответить на атаку на Крымском мосту ударом по "центрам принятия решений"

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации", - сказал Полищук.

Читайте также: Крымский мост символизирует растерянность российской армии, - New York Times

Автор: 

оружие (10203) россия (95418) США (26511) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+60
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09.10.2022 09:48
+53
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09.10.2022 09:47
+52
А перед цим червоною лінією для них був кримський міст.
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09.10.2022 09:48
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америка сказала, что войдет в эту войну, если будет нападение на нее непосредственно. Так что не вступятся они за нас
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09.10.2022 15:51 Ответить
ядерний шантаж діє! бачите, захід україні не надає ні ракет, ні танків, ні літаків.
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09.10.2022 13:27 Ответить
«Да, да, очень интересно!»- сказали ЗСУ заряжая неведомую вундервафлю в химарс.
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09.10.2022 13:34 Ответить
Хорошо же иметь свою ракетную программу и свои ракеты.

тогда нас россия обстреляла 24 февраля. мы ее территорию обстреляли бы ракетами в ответ в первый же день!

а тут нас уже 7 месяцев обстреливают, а америка ракет не дает, так как боится ядерного шантажа россии.
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09.10.2022 13:52 Ответить
За 7 месяцев , с помощью америки, могли бы уже наладить производство своих ракет на территории польши!
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09.10.2022 13:54 Ответить
могли бы делать ка россияне. они стирают на иранских дронах название Шахид и пишут свое название Герань.

Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.
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09.10.2022 14:01 Ответить
у нас же были свои ракеты. гром 2.

была произведена единственная партия и поставлена в саудовскую аравию.

они такие же, как российские калибр.

нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь стран нато! а сша помогут!

и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!
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09.10.2022 14:04 Ответить
ці тварі ще мають наглість окреслювати якісь червоні лінії?Червоні лінії для росії які вона вже давно перетнула це обстріли цивільних колон це масовані ракетні удари по наших містах ..і ця нахабна сволота ще буде диктувати яку нам зброю давати.
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09.10.2022 14:46 Ответить
ці кацапські чмошники хотіли війни а воювати вони вміють тільки з беззбройними .При слові зброя вони обсираються і волають як свині недорізані..Далекобійну авіацію нам треба дати щоб ці ушльопки хоч раз на своїй шкурі відчули що таке ракетні обстріли може мозги прочистяться
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09.10.2022 15:35 Ответить
у цапов знов урок геометріі бо якійсь хохляцкий манкурт скиглить про якійсь лініі
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09.10.2022 15:49 Ответить
Намалюйте ці червоні лінії собі на ср...ці у вигляді мішені.
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09.10.2022 17:47 Ответить
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