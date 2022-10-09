Поставки Украине западными странами дальнобойного оружия станут для России "красной линией", - росСМИ

Директор второго департамента СНГ в МИД России Алексей Полищук сделал заявление на фоне многочисленных призывов к властям России ответить на атаку на Крымском мосту ударом по "центрам принятия решений"

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации", - сказал Полищук.

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