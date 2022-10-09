После подрыва Крымского моста началась паника среди оккупантов в Мелитополе, - Федоров

Десятки тысяч коллаборантов и предателей бегут из Крыма через Мелитополь. Далее они направляются в Бердянск и Россию.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"После подрыва Крымского моста люди массово едут из Крыма в Бердянск. В самом Мелитополе наблюдается паника среди оккупантов, а особенно среди коллаборантов", - рассказал Федоров.

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