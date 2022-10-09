После подрыва Крымского моста началась паника среди оккупантов в Мелитополе, - Федоров
Десятки тысяч коллаборантов и предателей бегут из Крыма через Мелитополь. Далее они направляются в Бердянск и Россию.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"После подрыва Крымского моста люди массово едут из Крыма в Бердянск. В самом Мелитополе наблюдается паника среди оккупантов, а особенно среди коллаборантов", - рассказал Федоров.
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Взрывы на Крымском мосту могли спровоцировать кадровые перестановки в Кремле, считают аналитики.
Эксперты из Института по изучению войны считают, что Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей министра обороны РФ и главы Генштаба.
Предполагается, что Шойгу могли заменить Тульским губернатором Алексеем Дюминым, а Герасимова - замглавнокомандующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Матовниковым.
https://twitter.com/i/status/1578826190361890816