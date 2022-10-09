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После подрыва Крымского моста началась паника среди оккупантов в Мелитополе, - Федоров

мелітополь

Десятки тысяч коллаборантов и предателей бегут из Крыма через Мелитополь. Далее они направляются в Бердянск и Россию.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"После подрыва Крымского моста люди массово едут из Крыма в Бердянск. В самом Мелитополе наблюдается паника среди оккупантов, а особенно среди коллаборантов", - рассказал Федоров.

Читайте также: На блокпосту оккупантов в Васильевке в очереди на выезд шесть тысяч человек, - мэр Мелитополя Федоров

Автор: 

Бердянск (443) Крым (26373) Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+20
Що з їб..лом, русня? ))
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09.10.2022 10:07
+16

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09.10.2022 10:18
+15
Почалося велике переселення москальні.
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09.10.2022 10:08
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Що з їб..лом, русня? ))
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09.10.2022 10:07 Ответить
Ну и ЙУХ им в СРАКУ..
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09.10.2022 10:26 Ответить
Почалося велике переселення москальні.
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09.10.2022 10:08 Ответить
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09.10.2022 10:11 Ответить
Якось масовано пішли чутки, що Шойгу і Герасимов "всьо"...

____________________________________________________________________________________
Взрывы на Крымском мосту могли спровоцировать кадровые перестановки в Кремле, считают аналитики.

Эксперты из Института по изучению войны считают, что Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей министра обороны РФ и главы Генштаба.
Предполагается, что Шойгу могли заменить Тульским губернатором Алексеем Дюминым, а Герасимова - замглавнокомандующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Матовниковым.
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09.10.2022 10:08 Ответить
Але за міст відповідало ФСБ, тому тут більше камінь в їх город.
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09.10.2022 10:15 Ответить
Якщо я не помиляюсь, то повноваження щодо охорони мосту передали до ФСБ відучора. А до вчора за міст відповідала армія, спецбригада на землі та спецфлотилія на воді
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09.10.2022 10:21 Ответить
Можливо, але конррозвідувальний захист полюбому проводило ФСБ.
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09.10.2022 10:24 Ответить
Фсб этот мост и взорвало ради расширения полномочий и чтобы подставить военных,охранявших его .Чувствуется их почерк да и путин ,бывший кгбист к власти пришёл тоже через взрывы грузовиков с гексогеном возле многоэтажек и на шоссейных дорогах
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09.10.2022 11:32 Ответить
Дай бог! Тепер, поки вони розберуться зі своїми новими посадами та "ввійдуть у курс справ" - у нас буде невелика передишка Тим більше, що частково зруйнована логістика у Керченській протоці та Іловайську додала їм "головняку" до роботи по забезпеченню військ агресора - що в Херсонській та Запорізькій областях, що на Донбасі
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09.10.2022 10:21 Ответить
Якщо так - сумно. Гарні були хлопці.
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09.10.2022 10:28 Ответить
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09.10.2022 10:35 Ответить
Гудственно...крысы в банке... а далее по сценарию ... Патриарх Кирилл прилетает в Киев, Иерарх передает нам конфиденциальное послание от Владимира Путина", ...но в это время Силы Востока (СВК) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого находятся под прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " проситчерез патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в ивечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества -отказ от великодержавного синдрома, что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)... Друзья, продолжаем отправлять орков в ад, в виде фарша, во имя наших светлых начинаний.
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09.10.2022 10:31 Ответить
а фура то ціла на момент вибуху .. на відео чітко видно що фуру аж відкинуло вліво у відбійник в момент вже як перекриття почало підніматись вверх

https://twitter.com/i/status/1578826190361890816
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09.10.2022 10:16 Ответить

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09.10.2022 10:18 Ответить
Коли є коридор до Криму, то чому б не драпати через нього.
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09.10.2022 10:22 Ответить
Тому що вже не вірять в міст ))
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09.10.2022 10:25 Ответить
Спочатку бігли на Крим, а тепер біжать взад.
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09.10.2022 10:34 Ответить
Від себе не втечеш --- ******** .
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09.10.2022 10:27 Ответить
"Десятки тисяч колаборантів і зрадників". Насправді, це багато. Це справжня "п'ята колона". А ми їх вважали своїми. Після звільнення ЗСУ нашої території тим, хто отримав російський паспорт, потрібно надати особливий статус до повернення їм українського громадянства поки вони не доведуть свою лояльність Україні і якщо не співпрацювали з окупантами. А якщо не доведуть або співпрацювали з окупантами, то нехай залишаються зі своїми новими російськими паспортами в статусі "не громадян України".
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09.10.2022 10:31 Ответить
Бачите,біжать "коридором"((От коли наші вийдуть до Азовського моря в будьякому місці,ось тоді буде не просто паніка а депресивний відхід на більшвигідні рубежі))
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09.10.2022 10:45 Ответить
по Чёрному морю... пешком по дну... на ху..й на паРашу поползут ,- поскуливая да кукарекая ! Тьху , мразота то какая ,- рашистко - путлеровССкая ...
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09.10.2022 11:38 Ответить
Чують "кицьки" чію "мясу" з'їли, а тепер дрищуть усю дорогу до ********** без перепочинку.
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09.10.2022 10:47 Ответить
Біжіть,криси,біжіть...поки не пізно...
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09.10.2022 10:51 Ответить
Ссыкливый народец рАссейский..... ,, петушня,, да фашики- нацЫки путлеровССкие... Триндец пришёл паРАШЕ помойно - сортирной... Радует ! Слава Украине !
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09.10.2022 11:31 Ответить
біжіть біжіть а то можем павтаріть
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09.10.2022 11:49 Ответить
 
 