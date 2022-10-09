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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские военные 7 октября обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине. По меньшей мере, пять человек погибли, - полиция

колона

В пятницу, 7 октября, около 8 утра российские военные из неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских автомобилей. Они стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста Херсонской области.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-офицера полиции Херсонской области Андрея Кованого, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, произвел выпуск снарядов. Вследствие обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус, где погибли, по меньшей мере, пять человек и пятеро получили ранения", – говорит пресс-офицер полиции.

Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждениях гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается. Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны.

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Автор: 

обстрел (26995) Нацполиция (16437) россия (95418) Херсонская область (4735)


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Смерть русні!
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09.10.2022 11:46 Ответить
орки пишуть в своїх пабліках, що це стріляли наші причому, з Хаймарсу. За літак в них ні слова.
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09.10.2022 11:48 Ответить
А що ж вони ще можуть написати... для вати зійде
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09.10.2022 11:53 Ответить
Ці кацапські варвари гірші нацистів ,що б ви виздихали разом з путіном.
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09.10.2022 11:50 Ответить
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09.10.2022 12:35 Ответить
У шизанутого ху@ла істерика - може лусне , падлюка , від люті 😡
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09.10.2022 12:49 Ответить
Дарьевка это не через Днепр, а через Ингулец...
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09.10.2022 13:14 Ответить
Дарьївський міст на стороні окупантів. Чи не так?
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09.10.2022 16:49 Ответить
 
 