Российские военные 7 октября обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине. По меньшей мере, пять человек погибли, - полиция

В пятницу, 7 октября, около 8 утра российские военные из неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских автомобилей. Они стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста Херсонской области.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-офицера полиции Херсонской области Андрея Кованого, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, произвел выпуск снарядов. Вследствие обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус, где погибли, по меньшей мере, пять человек и пятеро получили ранения", – говорит пресс-офицер полиции.

Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждениях гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается. Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны.

Смотрите также: Захваченный на Херсонщине вражеский ЗРК "Тор-М2" передали силам ПВО ОК "Південь". Он полностью готов к работе, - Бутусов. ВИДЕО