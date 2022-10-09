Среди российских оккупантов на Луганщине уже есть первые мобилизованные, имеющие определенный военный опыт, - Гайдай

Оккупанты создали в области специальные площадки, где российские мобилизованные проходят подготовку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобилизованные есть, и как раз те первые партии, они относительно наиболее опасны. Вся эта новая орда, сколько бы их ни было – 500 тысяч, 700 тысяч, миллион наберут – это все пушечное мясо, потому что это не слаженные будут войска между собой, они не разбираются в военном деле, и они очень будут увеличивать количество погибших россиян. И та цифра в 60 тысяч, она будет стремительно расти", – сказал Гайдай.

От мобилизованных, которых набирали по всем регионам России, в первую очередь отделяют тех, кто имеет какое-либо представление о военном деле. Так что на поле боя их отправляют в первую очередь.

"На Луганщине уже есть мобилизованные, более того, мы знаем, где они проходят подготовку перед тем, как уйти на фронт, и даже такая площадка есть в Северодонецке", - добавил Гайдай.

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