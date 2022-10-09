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Новости Агрессия России против Украины Война
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Среди российских оккупантов на Луганщине уже есть первые мобилизованные, имеющие определенный военный опыт, - Гайдай

мобілізація,примусова

Оккупанты создали в области специальные площадки, где российские мобилизованные проходят подготовку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобилизованные есть, и как раз те первые партии, они относительно наиболее опасны. Вся эта новая орда, сколько бы их ни было – 500 тысяч, 700 тысяч, миллион наберут – это все пушечное мясо, потому что это не слаженные будут войска между собой, они не разбираются в военном деле, и они очень будут увеличивать количество погибших россиян. И та цифра в 60 тысяч, она будет стремительно расти", – сказал Гайдай.

От мобилизованных, которых набирали по всем регионам России, в первую очередь отделяют тех, кто имеет какое-либо представление о военном деле. Так что на поле боя их отправляют в первую очередь.

"На Луганщине уже есть мобилизованные, более того, мы знаем, где они проходят подготовку перед тем, как уйти на фронт, и даже такая площадка есть в Северодонецке", - добавил Гайдай.

Смотрите также: "13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - рассказ мобилизованного россиянина следователям СБУ. ВИДЕО

Автор: 

Северодонецк (605) мобилизация (2748) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+22
"ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєверодонецьку"
-------
То ж побажаємо всім чмобікам, щоб Хаймарси допомогли швидше пройти підготовку, експрес тур до Кобзона так би мовити
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09.10.2022 12:17
+13
Головне щоб Хаймерс знав де вони знаходяться.
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09.10.2022 12:23
+12
Так для наших ВСУ до лампочки, имеют чмобики боевой опыт или нет. Кацапия закупила уйму мешков для трупов, и наши защитники с удовольствием их заполняют. Дохлыми кацапами.
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09.10.2022 12:20
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"ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєверодонецьку"
-------
То ж побажаємо всім чмобікам, щоб Хаймарси допомогли швидше пройти підготовку, експрес тур до Кобзона так би мовити
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09.10.2022 12:17 Ответить
Що ти як голова обладміністрації зробив за 7 місяців? Ці твої сто відосиків в день з якимись міфічними відсотками , вже за@бали всіх більше ніж вечірні акуїтєльні шашличні історії від діда боневтіка.
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09.10.2022 12:18 Ответить
А может ******* по том тренировочном майданчику?
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09.10.2022 12:18 Ответить
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09.10.2022 15:17 Ответить
Каждый Божий день Серёга Гайдай напоминает о себе, целое телеграфное агенство в одном лице
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09.10.2022 12:18 Ответить
Надіюся, що вся ботва подоляцька зараз визволяє хоч де небудь, хоч сидячи в окопах під обстрілами

А ти де, в якому ермаковсько-зеленсько полку служиш?
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09.10.2022 14:58 Ответить
Так для наших ВСУ до лампочки, имеют чмобики боевой опыт или нет. Кацапия закупила уйму мешков для трупов, и наши защитники с удовольствием их заполняют. Дохлыми кацапами.
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09.10.2022 12:20 Ответить
Головне щоб Хаймерс знав де вони знаходяться.
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09.10.2022 12:23 Ответить
Зато некоторые кондомы предлагают нам пойти на переговоры и заморозить конфликт пока рашисты обучат и вооружат всех етих 700тыс-миллион мобиков. А тогда будут говорить, что нам теперь нужно полностью капитулировать потому что против такой армии мы уже не выстоим.
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09.10.2022 12:26 Ответить
Вражьих трупов за сутки в Украине набралось на целый батальон
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09.10.2022 12:48 Ответить
Бити по лагерях, базах і єшелонах, де знаходяиться чмобики, в т.ч. і на терріторіїї мордора. карлік фактично допомогає нам знищувати русоскот.
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09.10.2022 12:51 Ответить
То роз**ть їх, якщо знаєте, де ця наволоч.
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09.10.2022 13:00 Ответить
На м'ясокомбінаті одна корова запитує іншу:

- Ти тут вперше?

- Ні, блін, удруге!
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09.10.2022 13:06 Ответить
цей гайдай доповів оркам: ми знаємо - де ви тренуєте своїх мобіків. це вже зрада чи ще тупість?
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09.10.2022 13:22 Ответить
то він оркам натякає,що треба "отріцательно "відійти
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09.10.2022 13:46 Ответить
Щось Гайдай,все більше нагадує Таруту С.О.,і розмовами про то що все знає, і нескінченими розмоваи про все.От тільки б він не приготовив луганщину до здачі кацапам,як Тарута так організував оборону Донецька,що гіркін,з 2чи 3 тисячами недобитих в Слов*янську,захопив Донецьк без пострілів . Ніхто його до відповідальності-не притягував?Що не було можливості?
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09.10.2022 15:18 Ответить
А Тарута військовий і командував обороной Донецька? Чи то був хтось інший?
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09.10.2022 22:33 Ответить
 
 