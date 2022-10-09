Массированный удар по Запорожью: выпущено 6 ракет из самолетов и около 16 из ЗРК С-300

Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, начиная с 00:30 9 октября, выявлено шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка Ростовской области.

"Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущены четыре крылатые ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Командования Воздушных сил, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.

Еще раз напоминаем о коварстве врага и подчеркиваем важность соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах. Помните, что средства противовоздушной обороны, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины, способны сбивать далеко не все типы ракет, которыми враг бьет по мирным городам. Особенно это касается ракет Х-22, ракет комплексов "Искандер" и С-300", – резюмируется в сообщении.

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Как сообщалось, россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка. По предварительным данным, по меньшей мере 12 человек погибли в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья.