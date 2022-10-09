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Новости Война
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Массированный удар по Запорожью: выпущено 6 ракет из самолетов и около 16 из ЗРК С-300

запоріжжя

Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, начиная с 00:30 9 октября, выявлено шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка Ростовской области.

"Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущены четыре крылатые ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Командования Воздушных сил, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.

Еще раз напоминаем о коварстве врага и подчеркиваем важность соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах. Помните, что средства противовоздушной обороны, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины, способны сбивать далеко не все типы ракет, которыми враг бьет по мирным городам. Особенно это касается ракет Х-22, ракет комплексов "Искандер" и С-300", – резюмируется в сообщении.

Смотрите также: Последствия обстрела россиянами Запорожья: СБУ открыла производство. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка. По предварительным данным, по меньшей мере 12 человек погибли в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья.

Автор: 

Запорожье (2648) крылатые ракеты (879) обстрел (26995) ракеты (3561) Воздушные силы (2273)


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Топ комментарии
+26
Это не прекратится пока мы не получим дальнобойные системы и не начнем утюжить базы и аэродромы рашистов в глубоком ихнем тылу, чего они так боятся
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09.10.2022 12:21
+22
Це вони так за міст мстяться. Шкода що ми не можемо так само масово влупити по військових базах на кацапії. Бо наші ракети в асфальті...
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09.10.2022 12:23
+22
А були би "сапсани" а не асфальт то могли би відповісти ворогу ударом на удар.
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09.10.2022 12:23
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Вже подумав, що другий за сьогодні
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09.10.2022 12:21 Ответить
Это не прекратится пока мы не получим дальнобойные системы и не начнем утюжить базы и аэродромы рашистов в глубоком ихнем тылу, чего они так боятся
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09.10.2022 12:21 Ответить
Від найсхіднішого міста України до кацапської рязані 713 км. Невпевнений, що у союзників взагалі є ракети чи снаряди такої дальності ...
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09.10.2022 13:08 Ответить
Томагавки літають майже 2500 км
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09.10.2022 15:37 Ответить
Томагавки тільки морського базування.Колись були наземні комплекси Грифон з ракетами Томагавк,але їх давно познімали з озброєння.
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09.10.2022 16:45 Ответить
Наскільки просунулася програма наземного запуску комплексу Typhon ,з якого також можна буде застосовувати й інші ракети класу "поверхня-поверхня", зокрема й гіперзвукові,в тому числі і Томагавки важко щось сказати,але така система запуску в США якийсь час розробляється, а може й протестована???
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09.10.2022 19:30 Ответить
Такого комплексу немає на озброєння.Його ніхто нам не передасть для тестування.А через років 10,їх вже буде достатньо і може тоді його можна буде закупити,чи розмістити в нас,якщо ми будемо в НАТО.
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09.10.2022 19:37 Ответить
Комплекс MRC ( Typhon ) створюється під керівництвом Управління армії США з прискорених можливостей ,та швидких технологій. Відомо, що у листопаді 2020 року корпорація Lockheed Martin отримала контракт на суму 339,319 млн доларів на створення та випробування прототипу наземної батареї MRC з ракетами Tomahawk і SM-6. мова іде про тестування в США.Комплекс Typhon в Армії США має стати проміжною ланкою за дальністю між перспективним ОТРК від Lockheed Martin https://defence-ua.com/weapon_and_tech/armija_ssha_lishe_v_2023_rotsi_otrimaje_taktichnu_raketu_prsm_dalnist_pusku_perevischit_1000_kilometriv-4934.html PrSM (Precision Strike Missile) з дальністю 499-550 км та перспективним наземним гіперзвуковим ракетним комплексом середньої дальності https://defence-ua.com/weapon_and_tech/koshmar_dlja_kitaju_v_ssha_rozkrili_dalnist_giperzvukovoji_raketi_lrhw-3694.html LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) із заявленою дальністю більш як 2775 км.
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09.10.2022 19:43 Ответить
Ну так він почне поступати в армію,тільки в 2023 році.США колись відмовились від таких комплексів,бо особисто їм вони не були потрібні.
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09.10.2022 19:47 Ответить
Багато аеродромів набагато ближче розташовано.Таких цілей десятки.
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09.10.2022 16:42 Ответить
Єто будет до тех пор пока ермаков терпит бьідло.
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09.10.2022 18:09 Ответить
Мікрорайон на краю міста. І туди вдарили, потвори кацапські.
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09.10.2022 12:23 Ответить
Це вони так за міст мстяться. Шкода що ми не можемо так само масово влупити по військових базах на кацапії. Бо наші ракети в асфальті...
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09.10.2022 12:23 Ответить
Бубачка закидє їх асфальтом. Асфальтувальник куєв.
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09.10.2022 12:26 Ответить
Як ви за*бали оцим асфальтом,оцим злорадством.Таке,наче сайт казапський,де Зеленського обзивають і гидять.
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09.10.2022 12:45 Ответить
То что на кануне войны зеленский видосики на Букавели снимал для вас норм, он должен был готовиться к войне, строить бомбоубежеща, но все деньги закатали в асфальт, это на его совести тысячи смертей и украинцы имеют моральное право каждый день ему напоминать чем Зеля занимался на кануне войны и о том почему юг Украины был захвачен за два дня
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09.10.2022 13:37 Ответить
Бомбосховища не будуються за декілька днів чи місяців-їх проектують та будують разом з будівлями. Ті "бомбосховища", які нашвидкоруч кладуть із бетонних блоків-захищають тільки від осколків, а не від прямого влучання снаряду чи ракети. І розраховані вони на пару десятків людей, а не тисячі. Щодо того, на чиїй совісті життя тисяч українців-то згадайте, хто обстрілює наші міста. Особиста неприязнь до чинного президента-то ваша особиста справа. А от спражвній вбивця-не він.
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09.10.2022 14:20 Ответить
Задолбали .... Виноват бубочка- распяяяять... Думаешь поможет? Если б не Зеленского избрали в 2019 году, а любого самого патриотичного, никто не поверит что у нас бы было ПВО в каждом городе, куча самолётов с бомбами, установки для обстрелов на 500 км в достаточном количестве, куча танков и арт систем. Это просто не реально и не возможно ни самим разработать изготовить и испытать, ни тем более купить у других стран, просто потому что никто б не продал. Это все понимают и платят тут эту фигню. Цель одна посеять зраду и ненависть к нынешней власти. Вы просто кремлевские боты! Посему накуй
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09.10.2022 14:26 Ответить
Це ми ще не починали!

Ми вас, виборців Зелі, будемо довбати за те, що вибрали тупого малороса, який шукав мир в очах Х.ла, поки ви не зрозумієте, що не можно вибирати покидька, який називає твою країною проституткою, і який дає концерти в стані ворогів!

Ви живі, і можете тут патякати як вам все це остогидло? А завдяки вам, і таким як ви, десятки тисяч людей вже мертві, а тисячі квадратних кілометрів України захоплено через Зе-зрадників! І Ви теж винні у їхній загибелі, як би ви від того не відхаращувались!
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09.10.2022 15:27 Ответить
Ти три роки слухав перед виборами "зелене квартальне злорадство і єхидні жарти,частушки і всяку муйню про Україну її звичаї ,культуру народ нічого не за..бувало?А це всього навсього був кацапський " зелений квартал" на якому огаджували .висміювали Україну і її народ
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09.10.2022 15:43 Ответить
За 7,5міс вже можна ж було щось важке і потужне зробити, чи единий марафон - це найпотужніше на що зелені спроможні?
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09.10.2022 12:55 Ответить
А були би "сапсани" а не асфальт то могли би відповісти ворогу ударом на удар.
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09.10.2022 12:23 Ответить
Лошари сказали хуже нібудіт, хоть паржом.
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09.10.2022 12:28 Ответить
Сапсан тільки у минулому році остаточно випробували (й то-не підтверджено) . Його б не встигли "наштампувати" до війни. А потім усі оборонні підприємства кацапи своїми ракетами знищили ще у перші неділі війни.
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09.10.2022 14:24 Ответить
правило двох стін... або біля ліфту чи на першому поверсі... в цих випадках безсиле... бо знесло декілька поверхів... також сумнівним було б перебування в підвалі дому... бо це просто підвал, не сховище... мишоловка ...
**** параша...нелюди...
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09.10.2022 12:27 Ответить
У знайомих будинок був поруч. Винесло двері і вікна. Зібрали документи і подались на Київ.
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09.10.2022 12:30 Ответить
То збивати потрібно не ракети, а літаки та атакувати аєродроми, можна і тими дронами, що у нас є. Коли вже ми отримаємо далекобійну зброю і ППО ?
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09.10.2022 12:48 Ответить
Генерал Залужный был прав как профессионал когда просил паритетное оружие. Не сможем адекватно давать сдачи получим общий Мариуполь
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09.10.2022 12:57 Ответить
Путін же ж Запоріжжя включив в состав росії.

тепер буде його нещадно обстрілювати.

туди треба добре пво поставити!
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09.10.2022 13:02 Ответить
РОСІЯ КОЖЕН ДЕНЬ ВИРОБЛЯЄ ПОВНО РАКЕТ!

ПОКИ МИ НЕ ЗНИЩИМО ВСІ ВОЄННІ ЗАВОДИ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ - ОБСТРІЛИ НЕ ПРИПИНЯТЬСЯ.

росіяни, мабуть, вже по всім нашим військовим заводам удари нанесли.
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09.10.2022 13:04 Ответить
Ну все ясно, ***** ж призначило чергового керівника мародерських "військ", зараз два тижні буде "паказивать рєзультат". Оскільки показати на полі бою гниди нічого не здатні, то будуть кошмарить цивільних своїми обісраними ракетами, гніди.
Тримайтесь, люди.
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09.10.2022 13:13 Ответить
У меня в Днепре сначала идут "прилёты" , а секунд через сорок включается сирена . О каких мерах безопасности идёт речь ?
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09.10.2022 13:14 Ответить
это если х-22 или Искандеры, а вот хваленые Калибры и старые модификации Х ПВО сбивает уверенно
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09.10.2022 13:18 Ответить
У нас же є теж ракети С-300 , чому ж нема адекватної відрповіді ...
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09.10.2022 13:15 Ответить
Куском асфальта и шампуром уже запустили по тому, кто в этом виноват (а сидят они на московских особняках прямо сейчас, где-то 450км минимум от нас до них). Результат, наверное, не очень успешный.

С-300 ракеты нам нужны как ПВО и у нас даже такой модификации, наверное, нету. И сбить их на такой скорости сложно. А х-22 просрал Кучма за взятку и отдал их кацапам, шо-то я не вижу, чтобы его заставили за это заплатить. Но даже если у нас все есть, то тем, кто отдает команды, вообще плевать на Белгород или Ростов, хоть мы их снесем вместе с орками под ноль. Им срать на это. Пока у них не будет военного переворота и пока кавказцы не будут врываться на БМП и танках на Рублевку и другие элитные места, то они за всю войну не понесли потерь, ну совсем ничего не потеряли.
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09.10.2022 13:21 Ответить
В Польше спокойно всё ?
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09.10.2022 16:04 Ответить
ох ты и чудила... 228 день войны, еще не разобрался?
С-300 это прежде всего ракета ПВО, у нас их не особо много и ими сбивают крылатые ракеты типа Калибр и прочие, а также не дают вражеской тактическое и истребительное авиации залетать глубже линии фронта и использовать обычные бомбы, а не дорогие ракеты для ударов.
Далее... С-300 можно использовать по наземным обьектам, но они не точные, и бить ими можно только для террора гражданского населения, что и делают рашисты у которых этих ракет много.
Теперь ясно?
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09.10.2022 13:21 Ответить
Им не нужен твой ответ у них другая цель просто бан и в спам их
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09.10.2022 14:29 Ответить
та и твой высер тут нах никому не нужен.. Как там в Польше , не дождит ?
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09.10.2022 16:15 Ответить
Объясни это харьковчанам, николаевцам, запорожцам , чудила ...
удобно сидеть в тёплом чане и изображать из себя сверхвоенного экспэрда.
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09.10.2022 16:14 Ответить
Могу сказать заранее, какая будет еще атака: кацапы будут запускать гражданские самолеты (боинг, эйрбас, илы, тушки) как воздушный таран зданий, а в самолетах будет химическое оружие в бочках в том числе (или зажигательное, фугасное). При этом ЭПР самолета огромный и сбивается он надежно, но это будет массово, будет в сочетании с другими атаки, будет в сочетании с агентурной работой по атаке ПВО с земли. Пилоты самолетов могут сидеть внутри, могут выпрыгнуть, может будет автопилот - это вообще не важно, найдут способ посадить пилота на работу, угрожая его семье и дав его семье денег, если атака будет успешной. Это не проблема вообще.

Можно обвинять их в терроризме или еще как-то, но они это сделают и им за это ничего не будет, ну вообще ничего, жалкое осуждение и все. Такова реальность и поэтому нам исключительно важно прорезать кацапские самолеты и ракеты заранее, нанеся ущерб им на территории России, чтобы усложнить эту операцию.
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09.10.2022 13:17 Ответить
Оце так прогноз. Пілоти-камікадзе напевно ще й "путін акбар !" будуть вигукувати перед тараном ?
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09.10.2022 13:31 Ответить
Пквно не в тему ,бо людей повбивало,поранило,позбавило майна.Але ,який відсоток цих людей були фанатами руского міра,аднакласнікав,в кантактє?Склільки з них жили життям москальського шоубізнесу та новинами московської політики?Скільки з них насміхалися та всіляко сторонилися всього українського?Особисто знаю людей з Запоріжжя((Ватани,внєпалітікі,мисрасієй,русічі,адіннарод....За таких проливають на фронті справжні козаки з Запоріжжя,а ці й далі ждалі "када ета всьо закончітса"((Хоч чим це мало закінчи тися для них,вони в голос не казали((Прокиньтеся.
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09.10.2022 13:22 Ответить
Для чого цей висер???
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09.10.2022 14:20 Ответить
Це правда! Вони сьогодні перекрили дорогу тому що їх не пропускають на окуповону частину, тут приїхали скупились отримали виплати, ********* як гарно жити в рузькам мире в мелітопале, і нема чого бояться все карашо. А тепер їдемо до себе додому, а як що десь їх обстріляють в сірій зоні то кляте ЗСУ....
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09.10.2022 14:34 Ответить
Це факт. Доречний чи ні, але факт. Я не бот. Я пишу з особистих переконань, а також досвіду.
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09.10.2022 17:56 Ответить
ви зараз в Запоріжжі ?
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09.10.2022 16:20 Ответить
Логики нет в этом, сосиян ненавидят все. Они продолжают убивать мирных людей, каждый кто выжил из наших и кто потерял близких будет как минимум ненавидеть, как в среднем мстить а макс будет убивать кодло сосийское. Какой смысл? Орки проиграли уже, это очевидно.
Украинцы не чеченцы, сосияне такие тупые что не могут понять?
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09.10.2022 15:40 Ответить
 
 