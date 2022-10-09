Массированный удар по Запорожью: выпущено 6 ракет из самолетов и около 16 из ЗРК С-300
Ночью 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Погибли мирные жители, разрушены дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, начиная с 00:30 9 октября, выявлено шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка Ростовской области.
"Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущены четыре крылатые ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Командования Воздушных сил, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.
Еще раз напоминаем о коварстве врага и подчеркиваем важность соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах. Помните, что средства противовоздушной обороны, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины, способны сбивать далеко не все типы ракет, которыми враг бьет по мирным городам. Особенно это касается ракет Х-22, ракет комплексов "Искандер" и С-300", – резюмируется в сообщении.
Как сообщалось, россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка. По предварительным данным, по меньшей мере 12 человек погибли в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья.
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Ми вас, виборців Зелі, будемо довбати за те, що вибрали тупого малороса, який шукав мир в очах Х.ла, поки ви не зрозумієте, що не можно вибирати покидька, який називає твою країною проституткою, і який дає концерти в стані ворогів!
Ви живі, і можете тут патякати як вам все це остогидло? А завдяки вам, і таким як ви, десятки тисяч людей вже мертві, а тисячі квадратних кілометрів України захоплено через Зе-зрадників! І Ви теж винні у їхній загибелі, як би ви від того не відхаращувались!
**** параша...нелюди...
тепер буде його нещадно обстрілювати.
туди треба добре пво поставити!
ПОКИ МИ НЕ ЗНИЩИМО ВСІ ВОЄННІ ЗАВОДИ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ - ОБСТРІЛИ НЕ ПРИПИНЯТЬСЯ.
росіяни, мабуть, вже по всім нашим військовим заводам удари нанесли.
Тримайтесь, люди.
С-300 ракеты нам нужны как ПВО и у нас даже такой модификации, наверное, нету. И сбить их на такой скорости сложно. А х-22 просрал Кучма за взятку и отдал их кацапам, шо-то я не вижу, чтобы его заставили за это заплатить. Но даже если у нас все есть, то тем, кто отдает команды, вообще плевать на Белгород или Ростов, хоть мы их снесем вместе с орками под ноль. Им срать на это. Пока у них не будет военного переворота и пока кавказцы не будут врываться на БМП и танках на Рублевку и другие элитные места, то они за всю войну не понесли потерь, ну совсем ничего не потеряли.
С-300 это прежде всего ракета ПВО, у нас их не особо много и ими сбивают крылатые ракеты типа Калибр и прочие, а также не дают вражеской тактическое и истребительное авиации залетать глубже линии фронта и использовать обычные бомбы, а не дорогие ракеты для ударов.
Далее... С-300 можно использовать по наземным обьектам, но они не точные, и бить ими можно только для террора гражданского населения, что и делают рашисты у которых этих ракет много.
Теперь ясно?
удобно сидеть в тёплом чане и изображать из себя сверхвоенного экспэрда.
Можно обвинять их в терроризме или еще как-то, но они это сделают и им за это ничего не будет, ну вообще ничего, жалкое осуждение и все. Такова реальность и поэтому нам исключительно важно прорезать кацапские самолеты и ракеты заранее, нанеся ущерб им на территории России, чтобы усложнить эту операцию.
Украинцы не чеченцы, сосияне такие тупые что не могут понять?