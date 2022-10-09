Россия с начала года потратила на охрану Керченского моста более 2 млрд рублей, - BBC

Федеральные структуры России заключили госконтракты на обеспечение безопасности Керченского моста в 2022 году на сумму более 2 миллиардов рублей.

Соответствующие подсчеты провела российская редакция BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

В часности, Управление ведомственной охраны Минтранса России до конца июля 2022 года получало по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц. В августе контракт подорожал до 66,85 млн рублей. В общей сложности охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн рублей.

То же ведомство в апреле 2022 года получило госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть этой суммы - 197 млн ​​рублей - подрядчик уже получил, но пока разработал только рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн ​​рублей.

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За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает южный филиал предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ". Госконтракт на эти услуги в 2022 году составляет 937 млн рублей. А после вторжения в Украину организация получила дополнительно 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и "подмостовое пространство", и подходы к мосту.

В контракте на охрану автомобильного моста есть пункт о том, что стрелки из групп быстрого реагирования должны дислоцироваться, в частности, в арочных пролетах, технологических туннелях и технологических воротах у опор моста.

Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.