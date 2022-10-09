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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия с начала года потратила на охрану Керченского моста более 2 млрд рублей, - BBC

мост,керченский

Федеральные структуры России заключили госконтракты на обеспечение безопасности Керченского моста в 2022 году на сумму более 2 миллиардов рублей.

Соответствующие подсчеты провела российская редакция BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

В часности, Управление ведомственной охраны Минтранса России до конца июля 2022 года получало по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц. В августе контракт подорожал до 66,85 млн рублей. В общей сложности охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн рублей.

То же ведомство в апреле 2022 года получило госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть этой суммы - 197 млн ​​рублей - подрядчик уже получил, но пока разработал только рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн ​​рублей.

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За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает южный филиал предприятия "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ". Госконтракт на эти услуги в 2022 году составляет 937 млн рублей. А после вторжения в Украину организация получила дополнительно 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и "подмостовое пространство", и подходы к мосту.

В контракте на охрану автомобильного моста есть пункт о том, что стрелки из групп быстрого реагирования должны дислоцироваться, в частности, в арочных пролетах, технологических туннелях и технологических воротах у опор моста.

Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

расходы (136) россия (95418) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+6
Смотря кому)
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09.10.2022 13:08
+6
пишіть суми або в доларах або гривнях, сума в 2 млрд рублів ні про що не говорить
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09.10.2022 13:21
+5
По сути, эти подсчеты ничего не значат. Кацапы и за миску супа будут мост охранять. Важен сам факт, что самый охраняемый объект в свинарнике, символ оккупации, был частично уничтожен. Да так уничтожен, что никто не знает ни способа, ни какими средствами.
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09.10.2022 13:13
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И шо? Помогло?
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09.10.2022 13:04 Ответить
Смотря кому)
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09.10.2022 13:08 Ответить
Перше фото з висоти, яке дає повну картину того, що сталося з усіма деталями. Хто знайомий з вибухівкою та мінуванням. Дайте пояснення - що і де вибухнуло?

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09.10.2022 13:29 Ответить
Не потратила, а растратила. Кстати, на сколько Ротенберги кладочку застраховали?
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09.10.2022 13:06 Ответить
А Роттенбергі і Абрамовічі ета тоже самає?
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09.10.2022 13:19 Ответить
Судя по фото - разное. Но это не точно.
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09.10.2022 13:21 Ответить
наші також вміють, тільки в асфальт, чи може я не правий?
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09.10.2022 13:07 Ответить
хорошие дороги , это прекрасно !
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09.10.2022 13:42 Ответить
Два миллиарда?
Ничо, молитвы св. ******* творят чудеса!
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09.10.2022 13:08 Ответить
Больше распила богам распила!
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09.10.2022 13:08 Ответить
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09.10.2022 13:09 Ответить
Кацапы сами пишут что в это время (утром) там возят контрабас

За деньги можно пройти без проверки

Вот воспользовались
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09.10.2022 13:10 Ответить
20-30 лямів?
ТО хєрня..
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09.10.2022 13:12 Ответить
неправильно казати ЗНИЩЕНИЙ чи ПІДІРВАНИЙ.

треба казати ВТРАТИВ ЦНОТУ.
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09.10.2022 13:12 Ответить
По сути, эти подсчеты ничего не значат. Кацапы и за миску супа будут мост охранять. Важен сам факт, что самый охраняемый объект в свинарнике, символ оккупации, был частично уничтожен. Да так уничтожен, что никто не знает ни способа, ни какими средствами.
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09.10.2022 13:13 Ответить
Знающие люди пишут, что на мосту было 2 взрыва. Как версия- каZZапская фура и каZZапские пердаки. Да и некоторые следы на мосту это подтверждают.
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09.10.2022 13:14 Ответить
Охорона нічого не вдіє . Наприклад що охорона змогла б вдіяти від ракет ATAKAMS ? Нічого і втекти не змогли б.
Нехай охороняють до наступних ударів можливо вдарять ракетами ATAKAMS і ще більше обвалять міст
Кримський міст від одного вибуху дуже сильно постраждав а ось Антонівський скільки обстрілюють а він тримається
Тому декілька ракет той міст розвалять.
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09.10.2022 13:16 Ответить
От такого взрыва Антоновский вообще сложился бы

Толщину пролетов и опор сравнить

Особенно жд

У этого массивные и то съехали
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09.10.2022 13:20 Ответить
Від ракет там ППО. Від торпед всілякі датчики і сітки. Від пловців акустичні сигнали. Надводні цілі відстежують катери охорони плюс брандерні судна. Так що там підірвати могли тільки люди дотичні до військових перевезень. Або за наказом керуючись якимись своїми цілями.
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09.10.2022 13:30 Ответить
Судячи з усього, все то шо ви перечислили, існує на папері. А по факту - все пішло до головного орківського бога *******
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09.10.2022 13:40 Ответить
Путинская многоходовочка: воровать на каждом этапе столько, чтобы потом вжарило по путинскому йэбальнику.
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09.10.2022 13:17 Ответить
пишіть суми або в доларах або гривнях, сума в 2 млрд рублів ні про що не говорить
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09.10.2022 13:21 Ответить
йо баные тугрики
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09.10.2022 13:28 Ответить
Вони так *******: поламати щоб тіпа озвєрєть
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09.10.2022 13:35 Ответить
і все до сраки
ізраільський мосад курить в сторонці як працюють ссо і гур
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09.10.2022 14:22 Ответить
чи нам не пофиг на их мост, а вот Украины, во время войны, заложили на ДОРОГИ 90 лярдиков гривень. но дороги это другое
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09.10.2022 15:10 Ответить
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09.10.2022 15:39 Ответить
маловато будет!!!
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09.10.2022 19:45 Ответить
 
 