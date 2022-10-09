РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4625 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
6 215 39

В Якутии мобилизованный выпал из окна пункта сбора и погиб, - росСМИ

мобілізація

В пункте сбора в Якутии мобилизованный якобы хотел спуститься со второго этажа здания с помощью веревки с простыней, однако упал и погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в РосСМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Призванный в рамках мобилизации мужчина разбился насмерть, выпав из окна второго этажа", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Мобилизованные в Якутии готовятся к войне с помощью местных обрядов. ВИДЕО

Отмечается, что житель Якутии якобы попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал. Следственные органы приступили к процессуальной проверке.

Автор: 

россия (95418) смерть (9215) мобилизация (2748)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
09.10.2022 13:57
+13
По бухло ліз.
показать весь комментарий
09.10.2022 13:54
+10
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я на стройке работаю!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Работаю. Там одни Таджики, их никто не считает!
показать весь комментарий
09.10.2022 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По бухло ліз.
показать весь комментарий
09.10.2022 13:54 Ответить
Якщо б по бухло, не розбився б навіть з третього поверха.
Мабуть, хотів десантником бути. Але "рождьонний ползать, лєтать нє можєт".
показать весь комментарий
09.10.2022 14:03 Ответить
Там немає будинків вище другого поверху !!
показать весь комментарий
09.10.2022 14:07 Ответить
він спускався вужом - макітрою в низ... тяжіння зробило свою справу, башка нагрузки туші не витримала... зломалась шия.
показать весь комментарий
09.10.2022 14:17 Ответить
В двери ходить надо
показать весь комментарий
09.10.2022 13:55 Ответить
Алень в двери не ходит. Особенно если алень тупой.
показать весь комментарий
09.10.2022 14:57 Ответить
З почином!
показать весь комментарий
09.10.2022 13:55 Ответить
А разве якутские Абизяны не умеют лазать по лианам ?
показать весь комментарий
09.10.2022 13:56 Ответить
Там ліани не ростуть 🙁
показать весь комментарий
09.10.2022 14:13 Ответить
Они об этом не знают
показать весь комментарий
09.10.2022 14:23 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2022 13:57 Ответить
не просто ********** , а с кацапскими ****** будет тоже самое что они творили в буче , и будет даже хуже , ненависть к этим свиньям зашкаливает , ................
показать весь комментарий
09.10.2022 14:03 Ответить
Не не не, нечего хороший семенной фонд на бесхвостых самок северных макак переводить. Пулю в лоб и свиньям на прокорм.
показать весь комментарий
09.10.2022 14:58 Ответить
Ну, новина так собі. Бо скільки їх ще залишилось...
показать весь комментарий
09.10.2022 13:58 Ответить
Вот именно, хто их считает?
показать весь комментарий
09.10.2022 14:00 Ответить
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я на стройке работаю!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Работаю. Там одни Таджики, их никто не считает!
показать весь комментарий
09.10.2022 14:04 Ответить
Можна жрать по три штуки за ночь , ведь никто не считает😂😂😂
показать весь комментарий
09.10.2022 14:12 Ответить
Я модернізував твій анекдот!

Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
показать весь комментарий
09.10.2022 14:38 Ответить
Он думал что он уже в танке)
показать весь комментарий
09.10.2022 14:00 Ответить
Жертвоприношення?
показать весь комментарий
09.10.2022 14:00 Ответить
Це такий в них метод дезертирства ...
показать весь комментарий
09.10.2022 14:03 Ответить
Як можна розбитись насмерть , падаючи з другого поверху ?
Скоріш за все , його спочатку вбили , а потім викинули із віна !😠
До речі , там всі будинки двохповерхові !
показать весь комментарий
09.10.2022 14:04 Ответить
***** ............
показать весь комментарий
09.10.2022 14:04 Ответить
Та зрозуміло , що по....й , але ж одним орком менше стало
показать весь комментарий
09.10.2022 14:09 Ответить
+1 денацифицировался
показать весь комментарий
09.10.2022 14:05 Ответить
ви всі неправі.. вік робив підкоп прям якутскій граф Монтекрісто
показать весь комментарий
09.10.2022 14:10 Ответить
апдейт совкового "упал с лесницы" до "наивнулся с простыней" )
показать весь комментарий
09.10.2022 14:10 Ответить
звучить як анекдот
показать весь комментарий
09.10.2022 14:17 Ответить
хай якийсь шаман розкаже тим чуркам що це знак,
їх усіх чекає така доля
показать весь комментарий
09.10.2022 14:19 Ответить
чудак повстав проти мобілізації. Тепер армія карліка не отримає ще одного чмобика.
показать весь комментарий
09.10.2022 14:23 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2022 14:25 Ответить
в принципі, з другого поверху складно вбитися.. там, напевно, були певні обставини..
але мінус один потенційний окупант - то завжди добре
показать весь комментарий
09.10.2022 14:26 Ответить
Быдло ,, русское,, за палёнкой полез... Повезло оленеводу , хоть не от метила подох ... Поспешил , семью компенсации лишил )).
показать весь комментарий
09.10.2022 14:40 Ответить
По ходу тувинский недомаршал звонил-сигай из окна полетишь как Икар!То было жертвоприношение.Лучше сиганул бы *************** ******** из кремля.Вот УКРАИЦАМ радость была!.........................................
показать весь комментарий
09.10.2022 15:04 Ответить
низько пішов, мабуть на дощ
показать весь комментарий
09.10.2022 15:06 Ответить
Уж сільно шибко хотєл бєлую Ладу.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:35 Ответить
Со второго этажа разбился на маленькие кусочки. Они ж такие хрупкие.
показать весь комментарий
09.10.2022 17:21 Ответить
Щож воно таке було, що розбився падаючи з другого поверху? Як в тому анекдоті: «сам в ліпьошку, а галоши ще 2 доби стрибали». Без славний кінець без славного ублюдка.
показать весь комментарий
09.10.2022 17:42 Ответить
Перший пішов
показать весь комментарий
09.10.2022 20:23 Ответить
 
 