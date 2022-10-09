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В Якутии мобилизованный выпал из окна пункта сбора и погиб, - росСМИ
В пункте сбора в Якутии мобилизованный якобы хотел спуститься со второго этажа здания с помощью веревки с простыней, однако упал и погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в РосСМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Призванный в рамках мобилизации мужчина разбился насмерть, выпав из окна второго этажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Якутии якобы попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал. Следственные органы приступили к процессуальной проверке.
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+17 Перехватчик
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Мабуть, хотів десантником бути. Але "рождьонний ползать, лєтать нє можєт".
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я на стройке работаю!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Работаю. Там одни Таджики, их никто не считает!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
Скоріш за все , його спочатку вбили , а потім викинули із віна !😠
До речі , там всі будинки двохповерхові !
їх усіх чекає така доля
але мінус один потенційний окупант - то завжди добре