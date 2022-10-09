В Якутии мобилизованный выпал из окна пункта сбора и погиб, - росСМИ

В пункте сбора в Якутии мобилизованный якобы хотел спуститься со второго этажа здания с помощью веревки с простыней, однако упал и погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в РосСМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Призванный в рамках мобилизации мужчина разбился насмерть, выпав из окна второго этажа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что житель Якутии якобы попытался спуститься со второго этажа здания с помощью веревки из покрывал. Следственные органы приступили к процессуальной проверке.