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Новости Война
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В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек. ФОТОрепортаж

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Запорожье, в который ночью попала российская ракета, 10 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Силами сотрудников ГСЧС спасены 10 человек", - говорится в сообщении.

Спасательная операция продолжается.

Людей под завалами, кроме спасателей, ищут добровольцы формирований гражданской защиты, кинологи с собаками и волонтеры.

Напомним, минувшей ночью Россия ударила по Запорожью ракетами. Погибли 12 человек, еще 49 - в больницах, в том числе 6 детей.

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В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 01
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 02
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 03
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 04
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 05
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 06
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 07
В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек 08

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995) ГСЧС (4956)


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чудо,що хтось під тими плитами вижив.Слава Богу .
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09.10.2022 14:08 Ответить
Tetyana Lazunko stands next to her husband, Oleksii Lazunko, 75, in their apartment that was damaged after a Russian attack at a residential area in Zaporizhzhia, Ukraine, Sunday, Oct. 9, 2022. There was an explosion "everything was flying and I was shouting", explained the 73-year-old woman. She says that in the area there is nothing, no industries, no militaries or military factories.
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09.10.2022 14:11 Ответить
зелена **** Богутьська просить путіна завдавати більше ударів по західній Україні👇

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09.10.2022 14:21 Ответить
Яка ж сволота ці москалі-орки.
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09.10.2022 15:10 Ответить
 
 