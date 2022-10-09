В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек. ФОТОрепортаж
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Запорожье, в который ночью попала российская ракета, 10 человек.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Силами сотрудников ГСЧС спасены 10 человек", - говорится в сообщении.
Спасательная операция продолжается.
Людей под завалами, кроме спасателей, ищут добровольцы формирований гражданской защиты, кинологи с собаками и волонтеры.
Напомним, минувшей ночью Россия ударила по Запорожью ракетами. Погибли 12 человек, еще 49 - в больницах, в том числе 6 детей.
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Jose Rodriguez Gacha
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малюк malyuk
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