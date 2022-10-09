Москва до января решит, как ответить Киеву на введение визового режима для россиян, - МИД РФ

Москва до 1 января 2023 года примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима для граждан РФ.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает Цензор.НЕТ.

"Они (меры. - Ред.) не должны быть зеркальными. Необходимо, прежде всего, руководствоваться интересами России, наших граждан, учитывать гуманитарные соображения", - отметил дипломат.

Напомним, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой 24 февраля 2022 года. С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян.

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За первый месяц действия визового режима с РФ около 80 россиян обратились за визами на въезд в Украину.