Москва до января решит, как ответить Киеву на введение визового режима для россиян, - МИД РФ
Москва до 1 января 2023 года примет решение об ответных мерах на введение Киевом визового режима для граждан РФ.
Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает Цензор.НЕТ.
"Они (меры. - Ред.) не должны быть зеркальными. Необходимо, прежде всего, руководствоваться интересами России, наших граждан, учитывать гуманитарные соображения", - отметил дипломат.
Напомним, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой 24 февраля 2022 года. С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян.
За первый месяц действия визового режима с РФ около 80 россиян обратились за визами на въезд в Украину.
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+34 Oleg Zaporogec
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+23 Виктор Ли #292636
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https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ .
І можна влаштовувати тоталізатор, зі ставками на те, скільки ще роzzсіян прибіжить заглянути в шпаринку. Бо, так як роzzсіяни брешуть частіше ніж дихають, індивід який отримав по хлєбалу в цьому ніколи не зізнається, а скаже що бачив "неба в звьоздах". До шпарини потягнеться натовп бажаючих побачити "звьозди".
А також з нашої сторони можна буде влаштовувати атракціон "Допоможи Прикордоннику" - прокат лопати.
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_aventura_de_Mortadelo_y_Filem%C3%B3n
Всех нах с пляжа.
Да, и хорошо бы закрыть на « выезд» из Украины в кацапстан.
Нехер шастать туда всяким допкиным и мураевым...
Блин, как было бы круто, чтобы в останкинскую башню прилетело. Чтобы пропагандоны в прямом эфире обгадились перед закабзониванием.
Це дивлячись - у кого бра́ти!
Хто дає - той і нагороджує!
)))
Особисто я ніколи не їздив в Росію і це задовго до війни. І це добре.
Багатьом людям потрібний безвіз з ЄС а не Росія
Ось тому хто туди поїде це і є проросійський
шо-то знают ))))