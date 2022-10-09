Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. У границы сосредоточено 6 батальонов РБ, - Скибицкий
По данным украинской разведки, между президентами РФ и Беларуси постоянно проходят встречи, где Путин пытается склонить Лукашенко к участию в войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил на этой неделе в программе военного телевидения Украины.
"Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению".
На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого Командования сил специальных операций.
Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - отметил представитель военной разведки Украины.
Напомним, что вчера, 8 октября, послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, утверждающая, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рузьге!
Тра було раніше слабкі головоньки вмикати! Теперка слизькодупий бацька точно не побажає лягати в одну домовину з дурним старшобратом! А брехати пітуну він вміє не гірше за нього.
українців вбивають а їм у відповідь стріляти не можна?
Речник прикордонної служби Демченко щоразу з травня до вересня повторює одне й те саме - "сили безпеки та оборони роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок..."
Але жодного разу ця фраза не звучала у доконаній формі: "напрямок укріплено"
Білоруси м'які по характеру,законопослушні...
Ну,може в армію монстрів набрали....
Але,наш кордон повинен бути замінований та укріплений,щоб зустріти ворога по-дорослому,а не як у Херсоні.....