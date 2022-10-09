Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. У границы сосредоточено 6 батальонов РБ, - Скибицкий

По данным украинской разведки, между президентами РФ и Беларуси постоянно проходят встречи, где Путин пытается склонить Лукашенко к участию в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил на этой неделе в программе военного телевидения Украины.

"Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению".

На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого Командования сил специальных операций.

Читайте также: После жатвы нужно аккуратно призвать людей и уточнить все в военкоматах, - Лукашенко

Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что вчера, 8 октября, послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, утверждающая, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси.