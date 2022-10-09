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Новости Война
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Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. У границы сосредоточено 6 батальонов РБ, - Скибицкий

армія,росіяни,білоруси

По данным украинской разведки, между президентами РФ и Беларуси постоянно проходят встречи, где Путин пытается склонить Лукашенко к участию в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил на этой неделе в программе военного телевидения Украины.

"Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению".

На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого Командования сил специальных операций.

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Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства", - отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что вчера, 8 октября, послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, утверждающая, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225) разведка (4171) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+14
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09.10.2022 14:28
+14
В цей раз тільки пересічуть північний кордон хоч на 2-3 км, вдарити на знищення на глибину 80-100 км.+ всі бази, аеродроми та пускові ракетні установки, куди дістанемо. Проникнення до Бучі, ЧАЄС і Києва нам цей раз не потрібно. По інакшому бульбофюрер не пойме.
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09.10.2022 14:39
+12
Нужно разбомбить все белоразкие аеродромы и склады а так же НПЗ и беларуськалий, которым Лука так гордится. На том все белорузкое наступление и закончится
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09.10.2022 14:29
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путін ломає лукашенка .
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09.10.2022 14:26 Ответить
А что в заголовке означает РБ?
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09.10.2022 14:26 Ответить
Рукопашный бой )
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09.10.2022 14:29 Ответить
Русня Бычье
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09.10.2022 14:30 Ответить
"ригота блювотна"
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09.10.2022 15:42 Ответить
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09.10.2022 14:28 Ответить
"Дяденька, проснитесь - вы какаете!" (с)
Рузьге!
Тра було раніше слабкі головоньки вмикати! Теперка слизькодупий бацька точно не побажає лягати в одну домовину з дурним старшобратом! А брехати пітуну він вміє не гірше за нього.
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09.10.2022 14:28 Ответить
Нужно разбомбить все белоразкие аеродромы и склады а так же НПЗ и беларуськалий, которым Лука так гордится. На том все белорузкое наступление и закончится
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09.10.2022 14:29 Ответить
Им по любому билет только в один конец. Самоубийцы...
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09.10.2022 14:46 Ответить
Лукашонка - это просто Бог дипломатии! Он так посылает , что пуйло не обижается, ещё и денег даёт )
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09.10.2022 14:32 Ответить
Таракан это кремлевская шлюха. Кацапня не ему деньги дает, а выделяет средства для контроля аборигенов белорусской области. Аборигенов белорусской области не гонят на массовый убой лишь потому, что из аборигенов не получается создать хоть более менее приемлемую ударную силу.
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09.10.2022 14:37 Ответить
Тем не менее это не повод не выделить 100000 бутылок с метиловым спиртом, но с фабричной этикеткой от водки, а также 50000 банок с грибами с "сюрпризами" закаток. Держать их в отделениях полиции или теробороны и по сигналу тревоги раздать населению, чтобы те спрятали их у себя (заранее категорически не давать по понятным причинам, к сожалению) до эвакуации. Будет один из самых эффективных видов вооружений.
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09.10.2022 18:02 Ответить
А я сейчас вам покажу...
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09.10.2022 14:32 Ответить
Лукашонка мразь, но не суицидник
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09.10.2022 14:32 Ответить
а якого хера терпіти ці обстріли з території білорусі,
українців вбивають а їм у відповідь стріляти не можна?
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09.10.2022 14:33 Ответить
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09.10.2022 14:35 Ответить
В цей раз тільки пересічуть північний кордон хоч на 2-3 км, вдарити на знищення на глибину 80-100 км.+ всі бази, аеродроми та пускові ракетні установки, куди дістанемо. Проникнення до Бучі, ЧАЄС і Києва нам цей раз не потрібно. По інакшому бульбофюрер не пойме.
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09.10.2022 14:39 Ответить
Подібно Гітлеру конаюча рассея хотіла б потягнути за собою в могилу весь світ - саме тому оцінювати можливість ядерних ударів кремлівського психа с точки зору логіки і стратегії - марна справа.
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09.10.2022 14:40 Ответить
А з нашого боку хоч кордон замінували?

Речник прикордонної служби Демченко щоразу з травня до вересня повторює одне й те саме - "сили безпеки та оборони роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок..."

Але жодного разу ця фраза не звучала у доконаній формі: "напрямок укріплено"
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09.10.2022 14:42 Ответить
Это просто попытки отвлечь наши силы с юга и севера.
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09.10.2022 14:45 Ответить
Если отрезать нас от снабжения с запада, маятник резко качнется в другую сторону. Это очевидно всем и постоянно держится в уме.
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09.10.2022 21:28 Ответить
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09.10.2022 14:49 Ответить
бульба-пюрера на мякине не провидешь, - он таких дураков, как *****, на завтрак кушает=) Нашли дураков=) Он лучше еще 100500 нот послу Украины вручит))))
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09.10.2022 15:07 Ответить
Виходить,пуйло зі своєю мільйонною армією буксує,а у вусатого вийде краще?
Білоруси м'які по характеру,законопослушні...
Ну,може в армію монстрів набрали....
Але,наш кордон повинен бути замінований та укріплений,щоб зустріти ворога по-дорослому,а не як у Херсоні.....
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09.10.2022 15:23 Ответить
одна только ТРО Киева, в два раза больше всей беларуской армии, да и мотивация уж точно получше.
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09.10.2022 15:35 Ответить
Ібаште іх хлопці
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09.10.2022 15:37 Ответить
"Склоняет".... Пролунало так ніби це зустріч двох вусатих чоловіків у шкіряних штанях, ланцюгах та дзеркальних сонцехахисних окулярах у барі "Голубая устрица"...
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09.10.2022 15:42 Ответить
А картофельный фуфель , тоже спец операцию хочет провести, на Украине ? В этих пидоров есть общее, картошка , и калорад-лента , не разлей вода, ну мрази , кули тут говорить...
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09.10.2022 15:53 Ответить
 
 