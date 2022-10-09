Переговоры будем вести только с Западом и только о вступлении в НАТО, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил министру обороны Румынии Василе Дынку, призвавшему к переговорам с россиянами.

Позицию украинских властей Арахамия озвучил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с Россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор в настоящее время, и Россия в этих переговорах излишняя", - написал он.

Арахамия назвал коллективную безопасность и сильные Вооруженные силы Украины единственной гарантией мира на европейском континенте.

"Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", - подытожил он.

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