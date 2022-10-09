Переговоры будем вести только с Западом и только о вступлении в НАТО, - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил министру обороны Румынии Василе Дынку, призвавшему к переговорам с россиянами.
Позицию украинских властей Арахамия озвучил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с Россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор в настоящее время, и Россия в этих переговорах излишняя", - написал он.
Арахамия назвал коллективную безопасность и сильные Вооруженные силы Украины единственной гарантией мира на европейском континенте.
"Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", - подытожил он.
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а взагалі, вважаю, правильно, що румуну на його придуркувати пропозиції відповіла тупорила зелена мавпа. рівень - відповідний.
ответ в сегодняшней ситуации ОДНА УКРАИНА ЕЕ ВСУ СПОССОБНЫ СПОКОЙНО ЗАМЕНИТЬ ПОЛОВИНУ НАТО А ТАКИЕ ПРИЧАНДАЛА КАК РУМЫНИЯ АЛБАНИЯ ВЕНГРИЯ БОЛГАРИЯ это простите анекдот а не НАТО...и оно надо вот тот непотриб НАТО???? эти страны потребители даже новые члоены НАТо фины и шведы давно работали на НАТО выдавая продукцию военного назначения а что сделали для армии военных албанцы венгры румыны или болгары нифигасе.. потребители и точка даже Словаки и Чехи очень даже ссильно продвинулись в оборонной сфере Словения участвуетв ракетных прогарммах пусть на сборочных вспомогательных условиях и все же а Македония даже не член НАТО Сербия куда привлекательней в позиции военных чем эти страны Болгарнию Албанию и Румунию терпят из за чистого географичческого положения прибрежье Андрпиатики и Черного моря... Венгры рядом с Австрией... которая не входит в НАТО.. у не нейтральный особый статус под гарантии США..чтобы не проходить денацификацию как Германия и не платить репарации и контрибуции...
У-у-у...
Обещали что то
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Я теж не вірю. І не вірив навіть до 2019 року.
Аааааа, это его уполномочили те, дауны, которые не смогли в 2019 году отличить паскудно=трусливую абхазско-парашную обезьяну от ГРАЖДАНИНА Украины, и проголосовавших за него и его типа шефа Зе у которого, по факту куклы, в анусе рука Коломойского.
-Джонатан Свіфт, «Подорожі Гуллівера», 1726.
А Агрохимия продолжает играть на руку куйлу, что Украина якобы необоснованно уклоняется от переговоров.
Доиграются эти кацапские агенты Ермак с Арахамией. А потом спокойно свалят на россию, оставив позади себя руины.
Зеленский в свои 44 года не понимает, что происходит? Почему я удивляюсь - конечно, не понимает, иначе давно бы уволил и Ермака, и Арахамию, и Подоляка, и Арестовича.
Кто бы мог подумать, что даже после того, как Украина выстояла и спустя полгода начала давать рашистам жару, наша независимость всё равно будет висеть на волоске и зависеть от кремлёвских агентов в офисе президента Украины.
1. Арахамия,
2. Безумна, ...
...
N. Елдак
...
Треба щоб СБУ провірило його громадянство
https://www.youtube.com/watch?v=hHRnkX4yn9w
https://www.youtube.com/watch?v=AT5_rbNweyU&t=939s
Міністр закордонних справ Литви https://file.liga.net/persons/landsbergis-gabrielyus Габріелюс Ландсбергіс вважає, що членство України в НАТО - це "слон у кімнаті, якого неможливо не помітити". Про це він сказав в інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3588764-gabrielus-landsbergis-ministr-zakordonnih-sprav-litvi.html Укрінформу .
Литовський міністр не здивувався, що президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до Альянсу за прискореною процедурою.
"Я думаю, що багато хто очікував від української влади чогось подібного. Українську армію вже озброюють як армію НАТО, готують як армію НАТО, тому залишається лише питання, коли вона практично стане частиною НАТО і коли країна стане частиною Альянсу. Отже, це питання - слон у кімнаті, якого неможливо не помітити", - сказав Ландсбергіс.