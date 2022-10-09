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Германия направит в Украину пакет помощи с зимней военной формой на 11 миллионов евро, - Spiegel
Федеральное правительство Германии формирует для Украины пакет помощи, в котором будет зимняя военная форма, палатки с обогревом и прочее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Spiegel.
Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для украинских военнослужащих в размере 11 миллионов евро, который поможет им подготовиться к зиме.
В пакет помощи входят 100 тысяч единиц бушлатов и другой зимней одежды, 100 палаток с отоплением, сотни мобильных электрогенераторов и комплексные сухпайки.
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Тобто, данке шьон!
Шпігель - дзеркало, а цігель - цегла німецькою мовою.
Хоча мумурандумів не підписували...
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/