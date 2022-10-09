Германия направит в Украину пакет помощи с зимней военной формой на 11 миллионов евро, - Spiegel

Федеральное правительство Германии формирует для Украины пакет помощи, в котором будет зимняя военная форма, палатки с обогревом и прочее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Spiegel.

Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для украинских военнослужащих в размере 11 миллионов евро, который поможет им подготовиться к зиме.

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В пакет помощи входят 100 тысяч единиц бушлатов и другой зимней одежды, 100 палаток с отоплением, сотни мобильных электрогенераторов и комплексные сухпайки.