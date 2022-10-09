Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено). ФОТОрепортаж
Еще 60 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города. Спасательно-розыскные работы продолжаются, людей достают из-под завалов.
Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время установлена информация о 13 погибших. Еще 60 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города. Среди раненых и погибших есть дети", - говорится в сообщении.
В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке произошло разрушение жилищной конструкции с первого по седьмой этаж. Во время разборки развалин обрушились и другие два этажа. В настоящее время продолжаются спасательно-розыскные работы, людей достают из-под завалов.
Информация о пострадавших и погибших постоянно обновляется. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ГСЧС, УСБУ, работники скорой помощи, а также специалисты профильных служб.
Правоохранители проводят досмотр мест происшествий и собирают доказательства вооруженной агрессии российской армии.
Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что в результате ночного обстрела Запорожья ранены 87 человек, в том числе 10 детей.
"87 раненых, из них 10 детей. 55 остались в больнице... Ежедневно обстреливают область с начала войны, а Запорожью стало доставаться в последнее время. Если раньше выстрелы хоть как-то можно было чем-то объяснить, то теперь - чистый террор", - заявил Старух.
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чи ти пропонуєш чоловікам Запоріжжя з голими руками почати бігти на москалів?
Вже 8-ий місяць пішов.
Може пора вже наносити удари у відповідь?
І росія припинила б обстріли! І не було б 8 місяців цих руйнувань житлових будинків.
Американці мають сказати росії: "Ви маєте право обстрілювати Україну ракетами, а Україна вас обстрілювати не має права? Якщо хочете, щоб ми не не передавали ракети Україні - припиніть ракетні обстріли"
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Тоді хай америка передасть україні 10 млрд доларів.
І Україна накупляє для себе по всьому світу (і в америки і в інших країн) ракет.
І це вже буде не постачання , а купівля.
А країни мають право продавати зброю іншим країнам. звичайно, крім тих країн, які вони вважають терористичними.
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могли бы делать как россияне, они стирают на иранских дронах название Шахид и пишут свое название Герань.
Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.
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у нас же есть своя разработка. гром 2.
была произведена эта ракета и поставлена в саудовскую аравию.
они такие же, как российские калибр.
нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь из стран нато! а сша помогут!
и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!
Але місто Харків вистояло, допоки не були розгромлені й відігнані довколишні рашистські війська.
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!