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Новости Агрессия России против Украины Война
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Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Еще 60 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города. Спасательно-розыскные работы продолжаются, людей достают из-под завалов.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время установлена ​​информация о 13 погибших. Еще 60 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города. Среди раненых и погибших есть дети", - говорится в сообщении.

В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке произошло разрушение жилищной конструкции с первого по седьмой этаж. Во время разборки развалин обрушились и другие два этажа. В настоящее время продолжаются спасательно-розыскные работы, людей достают из-под завалов.

Информация о пострадавших и погибших постоянно обновляется. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ГСЧС, УСБУ, работники скорой помощи, а также специалисты профильных служб.

Правоохранители проводят досмотр мест происшествий и собирают доказательства вооруженной агрессии российской армии.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что в результате ночного обстрела Запорожья ранены 87 человек, в том числе 10 детей.

"87 раненых, из них 10 детей. 55 остались в больнице... Ежедневно обстреливают область с начала войны, а Запорожью стало доставаться в последнее время. Если раньше выстрелы хоть как-то можно было чем-то объяснить, то теперь - чистый террор", - заявил Старух.

Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 01

Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 02
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 03
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 04
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 05
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 06
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 07
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 08
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 09
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 10
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено) 11

Смотрите также: В Запорожье из-под завалов дома спасли 10 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2648) крылатые ракеты (879) обстрел (26995)


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Топ комментарии
+13
20 тисяч орків кошмарять мільйонне Запоріжжя. Це лише чоловіків більше ніж вся кацапська мобілізація... Крім красти гуманітарку і обілечувати перехід в Василівці, може можна щось зробити?
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09.10.2022 15:17
+11
Якби в Україні ракетна програма була, то в перший же день, 24 лютого, відповіли б ракетами по російським містам.

І росія припинила б обстріли! І не було б 8 місяців цих руйнувань житлових будинків.
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09.10.2022 15:32
+11
Підозрюю наявність таких ракет була б для кацапів вагомим приводом взагалі не починати війну...
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09.10.2022 16:22
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Або просто ППО Києва, хоч частково, хоч застарілі передати Запоріжжю. Не можна оберігати спокій одних ціною життя других
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09.10.2022 15:18 Ответить
Ответку куда? ну давай диванный экзперт
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09.10.2022 15:47 Ответить
20 тисяч орків кошмарять мільйонне Запоріжжя. Це лише чоловіків більше ніж вся кацапська мобілізація... Крім красти гуманітарку і обілечувати перехід в Василівці, може можна щось зробити?
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09.10.2022 15:17 Ответить
Например, предлагай!
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09.10.2022 15:49 Ответить
Див. Харків.
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09.10.2022 16:20 Ответить
спитай зе,як вони там опинились.
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09.10.2022 21:48 Ответить
військова наука каже, що одна людина з автоматом тримає в страху більше 20!!! простих людей!
чи ти пропонуєш чоловікам Запоріжжя з голими руками почати бігти на москалів?
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10.10.2022 04:33 Ответить
не неси *****!
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09.10.2022 15:48 Ответить
Скільки можна терпіти ці удари по житловим будинкам?

Вже 8-ий місяць пішов.

Може пора вже наносити удари у відповідь?
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09.10.2022 15:31 Ответить
асфальтом?
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10.10.2022 02:22 Ответить
Якби в Україні ракетна програма була, то в перший же день, 24 лютого, відповіли б ракетами по російським містам.

І росія припинила б обстріли! І не було б 8 місяців цих руйнувань житлових будинків.
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09.10.2022 15:32 Ответить
Підозрюю наявність таких ракет була б для кацапів вагомим приводом взагалі не починати війну...
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09.10.2022 16:22 Ответить
я писав аналогічний комент під свіжим відео про кораблі на каналі "Мілітарний" на титрубі! Єдине, що потрібно Україні - це найкраща, найбільша ракетна система у світі!!!
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10.10.2022 04:31 Ответить
Американці бояться Україні ракети надавати. Російський ядерний шантаж діє.

Американці мають сказати росії: "Ви маєте право обстрілювати Україну ракетами, а Україна вас обстрілювати не має права? Якщо хочете, щоб ми не не передавали ракети Україні - припиніть ракетні обстріли"
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09.10.2022 15:34 Ответить
Америка боїться ядерного шантажу росії і боїться передавати ракети.

---

Тоді хай америка передасть україні 10 млрд доларів.

І Україна накупляє для себе по всьому світу (і в америки і в інших країн) ракет.

І це вже буде не постачання , а купівля.

А країни мають право продавати зброю іншим країнам. звичайно, крім тих країн, які вони вважають терористичними.

---
могли бы делать как россияне, они стирают на иранских дронах название Шахид и пишут свое название Герань.

Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.

---

у нас же есть своя разработка. гром 2.

была произведена эта ракета и поставлена в саудовскую аравию.

они такие же, как российские калибр.

нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь из стран нато! а сша помогут!

и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!
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09.10.2022 15:55 Ответить
"хай америка передасть україні 10 млрд доларів", а наши передасти на дебіломарафон 2 ярда грн виділяють
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09.10.2022 21:51 Ответить
Інтенсивність обстрілів Запоріжжя повторює криваві будні Харкова.
Але місто Харків вистояло, допоки не були розгромлені й відігнані довколишні рашистські війська.
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09.10.2022 15:57 Ответить
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09.10.2022 16:02 Ответить
і весь світ мовчки за цим спостерігає, дожилися в 21 сторіччі
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09.10.2022 16:14 Ответить
То что кацапа спящего, завалили в лесополосе дроном , это хорошо, то что танк отжали тоже хорошо, но то ,что вытворяет эта мразь , уничтожая жилые кварталы , разрушая город ,без защиты ПВО , это, не станет ни на какие , веса , сравнения , стем что перенесли погибшие люди,вместе с детьми. Горе , родным , и близким ,горе всего Украинского народа. ***** выбрало стратегию , бить уничтожать ,мирное население . Это эффективно , без расхода кацапского мяса , а также потере техники. Нужно искать выход, нужно применять более жесткие меры , нужен сильный ответ, санкции тут не пролазят, хуже уже , не куда....
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09.10.2022 16:35 Ответить
У відповідь потрібно знаходити "дірки" по всьому кордону з кацапстаном і завдавати ударів з усього, чим можна дістати по кацапських населених пунктах, та знищувати цивільних кацапів.
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09.10.2022 17:48 Ответить
Досвід Харкова вказує - діє навідник.
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09.10.2022 19:05 Ответить
Навідник потрібен щоб бити по військових об'єктах. Щоб тупо пуляти по центру міста ракетами - навідник не потрібен.
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10.10.2022 02:26 Ответить
НАвідник отримує гроші за вказану ціль.Будь яку,Аби ціль Потім її назвуть складом НАТО...
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10.10.2022 06:34 Ответить
навіщо так складно? Запустив ракету в центр міста і коли вона в щось влучить - кажи що то був склад НАТО. Тим більше відхилення тих ракет сягає 500м, тож навідник тут взагалі ніяк не допоможе.
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10.10.2022 16:59 Ответить
біден, чому мац-ква ще не бомблена стоїть???
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10.10.2022 04:28 Ответить
Тому що Штати сц.ать !
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10.10.2022 07:31 Ответить
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
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10.10.2022 07:30 Ответить
 
 