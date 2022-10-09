Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, среди них есть дети. Число пострадавших составляет 80 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Еще 60 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города. Спасательно-розыскные работы продолжаются, людей достают из-под завалов.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время установлена ​​информация о 13 погибших. Еще 60 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города. Среди раненых и погибших есть дети", - говорится в сообщении.

В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке произошло разрушение жилищной конструкции с первого по седьмой этаж. Во время разборки развалин обрушились и другие два этажа. В настоящее время продолжаются спасательно-розыскные работы, людей достают из-под завалов.

Информация о пострадавших и погибших постоянно обновляется. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ГСЧС, УСБУ, работники скорой помощи, а также специалисты профильных служб.

Правоохранители проводят досмотр мест происшествий и собирают доказательства вооруженной агрессии российской армии.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что в результате ночного обстрела Запорожья ранены 87 человек, в том числе 10 детей.

"87 раненых, из них 10 детей. 55 остались в больнице... Ежедневно обстреливают область с начала войны, а Запорожью стало доставаться в последнее время. Если раньше выстрелы хоть как-то можно было чем-то объяснить, то теперь - чистый террор", - заявил Старух.





















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