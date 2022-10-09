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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты признали, что автобусы и грузовики не могут перемещаться по Керченскому мосту

керченский,пролив

До особого распоряжения движение по автомобильной части Керченского моста будут осуществлять только легковые автомобили, железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме.

Об этом заявил марионетка кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт "Кавказ". Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт "Крым" – порт "Кавказ". При этом паромная переправа будет работать бесплатно.

Отмечается, что работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта ужесточена, проводится осмотр транспортных средств и граждан.

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Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

Аксенов Сергей (361) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+30
Треба добивати!!
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09.10.2022 16:04
+22
по шпалам пусть ***********.

ползут два пьяных кацапа по рельсам :
- *****, лестница такая длинная...
- да пох, вон видишь, лифт уже к нам едет !
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09.10.2022 16:04
+19
Надо добить железную дорогу
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09.10.2022 16:07
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Треба добивати!!
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09.10.2022 16:04 Ответить
По моему пристрелка прошла успешно. Никто не знает когда ****** в следующий раз)
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09.10.2022 16:07 Ответить
На день козацтва ))
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09.10.2022 16:12 Ответить
Не пугайте ванек, у них нижнего белья и так не хватает.
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09.10.2022 16:25 Ответить
ніхто петрович знає
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09.10.2022 16:55 Ответить
название статьи одно ---а в сути новости кое что иное ПО СМЫСЛУ ЕСЛИ НА ПАРОМ ДО 3,5 тонн то получается через мост НИЧЕГО НЕ ЕЗДИТ АПРИОРИ... *****Автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонн та пасажири перевозитимуться за маршрутом порт "Крим" - порт "Кавказ". При цьому поромна переправа працюватиме безплатно. Джерело:
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09.10.2022 17:26 Ответить
по шпалам пусть ***********.

ползут два пьяных кацапа по рельсам :
- *****, лестница такая длинная...
- да пох, вон видишь, лифт уже к нам едет !
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09.10.2022 16:04 Ответить
Столько лет мы ехали и пели,
Столько лет лет не думали всеръез:
Может, это свет в конце туннеля,
Может, это встречный паровоз.
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09.10.2022 16:08 Ответить
никогда я не забуду этот паровоз,
вот поймаю машиниста - ***** до слез

)))
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09.10.2022 16:10 Ответить
А якщо спробувати з розгону?
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09.10.2022 16:05 Ответить
може на крилах ?
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09.10.2022 16:06 Ответить
Звідки у свиней крила?
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09.10.2022 21:10 Ответить
Бояться ще одного "грузовика"?
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09.10.2022 16:05 Ответить
зато не бояться целого поезда взрывчатки )))
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09.10.2022 16:06 Ответить
Не страшно, Митька Рогожкин щас кацапам батутов построит, будут на них летать.
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09.10.2022 17:31 Ответить
Якщо залізнодорожня колія ціла, то постачання б/к оркам суттєво не зменшиться. Треба добивати.
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09.10.2022 16:06 Ответить
Дві гілки не працюють. Одна ж/д, інша авто. 50% це тоже результат
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09.10.2022 16:11 Ответить
Візуально може і ціла, але після такого горіння явно деформована, так що чекаємо на важкий состав для перевірки і остаточного виведення з ладу
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09.10.2022 16:18 Ответить
Сталь, яка йде на мостові конструкції, втрачає свої конструкційні властивості, міняє кристалічну структуру, після години нагріву до 800 град.. А там явно горіло годин з 4 та температура явно була і більше 800 град.. По огорожі залізничного полотна видно, як вона покрутилась. Бетон теж постраждав - на відео видно, як цілі шматки з полум*я відскакували.
Так що весь цей рух здійснюється на кацапський АВОСЬ.
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09.10.2022 17:37 Ответить
Скажется в основном на гражданских

Уже кстати

Военные поедут а гражданских в очередь или на паром
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09.10.2022 16:38 Ответить
Надо добить железную дорогу
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09.10.2022 16:07 Ответить
по пластуньскі через нього - інтервал одна секція.
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09.10.2022 16:09 Ответить
рогозин с батутом скоро приедет.

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09.10.2022 16:15 Ответить
На подводах ще можна ...
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09.10.2022 16:13 Ответить
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09.10.2022 16:15 Ответить
Что за дурь?
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09.10.2022 16:53 Ответить
Next target - railroad. Just do it.
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09.10.2022 16:15 Ответить
а не проще сразу по Кремлю щарахнуть ?
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09.10.2022 16:51 Ответить
prosto, - для початку прикинути що тама рейлроуд
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09.10.2022 23:11 Ответить
врут
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09.10.2022 16:18 Ответить
Козломордая пропаганда щас усилено делает вид шо ниче страшного и потерьнет.
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09.10.2022 16:29 Ответить
Так для кацапских пропогандонов и затопление нашими "Нептунами" крейсера мац.ква тоже ничего страшного. Они уже привыкли, что Украина им дает звиздюлин.
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09.10.2022 17:28 Ответить
пором "Лаврентій"
---------------
а чего не Лаврентий Павлович
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09.10.2022 16:33 Ответить
сам додуешь
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09.10.2022 16:39 Ответить
а шо вы хотели так шарахнуло ,рядом ветка тоже повреждена
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09.10.2022 16:36 Ответить
бричкой или на велосипеде можна
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09.10.2022 16:43 Ответить
в ещё в начале года, мелкое ***** дало своим шавкам задание разработать до мая проект "карской железной дороги". надеялось, что захватив киев за 3 дня, откроет там новый карлаг и поголовно сосланные туда украинцы будут снова строить ему стройки вяликой пятилетки.
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09.10.2022 16:51 Ответить
касабчики-а ви з розгону спробуйте-може долетить.. до дна
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09.10.2022 16:55 Ответить
В общем, наши повозили ***** писей по губам, В честь дня рождения этого старого пирдуна.
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09.10.2022 17:24 Ответить
Приложили к иконе.
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09.10.2022 17:33 Ответить
Головне, що ми прицілилилися точно.Все інше справа недалекого часу
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09.10.2022 18:03 Ответить
Вот ЭфЭсБЭ посадит генерала какойтого, будет и поездь
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09.10.2022 18:14 Ответить
там добре палало. залізні конструкції мосту стопроц постраждали. але не кажіть то кацапам. нехай рухнуть з\д прольоти ще
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09.10.2022 18:23 Ответить
Ну и когда будут везти бронетехнику ?
А боеприпасы ?
Дак ото ж !
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09.10.2022 18:32 Ответить
Найголовніша транспортна гілка кримського мосту - залізнодорожна, нажаль, лишилась працездатною. А саме нею з москальської орди до Криму, а потім на Херсонщину та Запоріжжя москалі везуть основні військові вантажі - пальне, важку техніку, важке озюроєння. Нажаль, ця залізнодорожна гілка працює й досі.
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09.10.2022 19:03 Ответить
Працює пристріляною мішенню.
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09.10.2022 20:14 Ответить
 
 