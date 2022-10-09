Оккупанты признали, что автобусы и грузовики не могут перемещаться по Керченскому мосту
До особого распоряжения движение по автомобильной части Керченского моста будут осуществлять только легковые автомобили, железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме.
Об этом заявил марионетка кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт "Кавказ". Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт "Крым" – порт "Кавказ". При этом паромная переправа будет работать бесплатно.
Отмечается, что работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта ужесточена, проводится осмотр транспортных средств и граждан.
Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.
Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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ползут два пьяных кацапа по рельсам :
- *****, лестница такая длинная...
- да пох, вон видишь, лифт уже к нам едет !
Столько лет лет не думали всеръез:
Может, это свет в конце туннеля,
Может, это встречный паровоз.
вот поймаю машиниста - ***** до слез
)))
Так що весь цей рух здійснюється на кацапський АВОСЬ.
Уже кстати
Военные поедут а гражданских в очередь или на паром
---------------
а чего не Лаврентий Павлович
А боеприпасы ?
Дак ото ж !