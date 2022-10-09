Я решительно осуждаю нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Украине, - Ленарчич
Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич осудил ракетный обстрел российскими войсками Запорожья минувшей ночью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter еврокомиссара.
"Гражданские лица и инфраструктура не должны быть целью. Никогда. Нигде", - заявил Ленарчич.
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+16 Mykola Trofimenko #538463
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+10 Oleg Mamont
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Когда европейский политик говорит "Осуждаю", то это значит, что он никогда и ничего не собирается делать. Так как если бы хотел делать, то всегда бы сразу это сказал и вообще другой интонацией и словами. Как бы понятно всем, что он не мог сказать: "Одобряю", но по поступкам это будет именно этот случай.
Чтобы все было не так, нужно было подкупать их за деньги или вербовать секс-шпионами (Брежневой или женой Зеленского, например). Так как этого не было сделано, то пора принимать правила игры и получать одни отказы от европейских политиков. Они уже куплены Путиным, все, вообще все. Куплены очень недорого. Просто кучмовский клан хотел жить очень красиво, воровал все подчистую, не оставил денег на подкуп тех, кого следовало подкупать.