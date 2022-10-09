Я решительно осуждаю нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Украине, - Ленарчич

Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич осудил ракетный обстрел российскими войсками Запорожья минувшей ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter еврокомиссара.

"Гражданские лица и инфраструктура не должны быть целью. Никогда. Нигде", - заявил Ленарчич.

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