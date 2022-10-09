Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество погибших возросло до 20, - Старух
Более трех суток спасатели, коммунальщики и добровольцы разбирали завалы многоэтажных домов после ракетной атаки Запорожья 6 октября.
Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Только завершили разбирать завалы четверговые на проспекте, имеем в настоящее время 20 погибших", - сказал он.
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